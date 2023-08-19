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Ворскла - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 березня 2024, 15:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Zabroda, Klim
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
36'
Верес
Ровно
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
26%
Нічия
38%
Верес
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and Veres Rivne is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings, FC Vorskla Poltava have won 4 times, there have been 5 draws while Veres Rivne have won 2 times.
  • Last season's matches: 1-2 (FC Vorskla Poltava at home) and 2-2 (Veres Rivne at home).
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Veres Rivne scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 3 matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't lost in their last 10 games.
  • FC Vorskla Poltava have played 6 home matches in a row without winning.
  • Veres Rivne haven't won any of their last 7 away matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 6 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's away record this season: 0-3-5.
  • Illia Krupskyi has assisted the most goals for FC Vorskla Poltava with 2. Roman Kovalyuk is Veres Rivne's biggest assister (2).
  • FC Vorskla Poltava have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Veres Rivne have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 32% of their matches, Veres Rivne in 12% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 32% of halftimes, Veres Rivne wins 12%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than Veres Rivne.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 3, Veres Rivne won 1, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.6 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1.2 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and Veres Rivne is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and Veres Rivne is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.45 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.75 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Ворскла
5
Перемог
11
Ігор
2
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 19:30 Ворскла 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Верес
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
15.02.2024 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Сабуртало В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 14:00 Ворскла 3 - 1 Завершено Согдиана В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
02.02.2024 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Термаліка В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
22.01.2024 - 16:15 Ворскла 0 - 2 Завершено ФК Лапі П
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершено Колос П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
12.02.2024 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершено Лієпая В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
11.02.2024 - 14:00 Верес 2 - 2 Завершено Сігма Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
09.02.2024 - 15:00 Верес 2 - 1 Завершено АГМК В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 14:30 Верес 0 - 0 Завершено Люнгбю Н
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Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
26%
Нічия
38%
Верес
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
  • 92
    Sissoko, Sambou
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 74
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 6
    Basilio da Silva, Julio Cesar
    Захисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 87
    Mrvaljevic, Marko
    Форвард
  • 30
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Захисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 99
    Євгеній Морозко
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Dolganskyi, Sergiy
  • Олег Шандрук
Статистика матчу
2
ЖК
1
3
Штрафні
5
5
Фоли
3
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
Удари в отвір
2
1
Кутові
2
2
Сейви
1
Трансляція
32'
Тепер Кане намагався перевірити Когута на пильність та пробив з-за меж штрафного майданчику, але м'яч полетів повз ворота
31'
Після навісу з лівого флангу Феліпе намагався пробити головою, проте вийшло невдало і м'яч пролетів повз ворота
27'
Інфо
Статистично команди грають більш-менш рівно. Володіння м'ячем на боці господарів, в яких цей показник становить 57%, а по ударах по воротах перевага у рівнян, які чотири рази пробили по воротах, з яких два були у площину. У Ворскли цей показник вдвічі менший
23'
Жовта картка
Кане впав у чужому штрафному майданчику, після чого пролунав свисток арбітра. Але він зафіксував порушення правил не з боку гостей, а з боку малійця, а сам півзахисник за симуляцію отримав жовту картку
21'
Полтавці заробили право на стандарт на половині поля суперника і Мякушко виконував чи то удар, чи то настільки потужний простріл і м'яч влучив у стінку, а після рикошету була спроба удару головою, але занадто слабко і Когут спокійно забрав м'яч у руки
18'
Небезпечний момент
Чергова чудова атака гостей і цього разу Шевченко вивели на ударну позицію, але Євген бив лівою і м'яч прилетів прямо у руки Ісенко
16'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали господарі, але після навісу на ближню стійку суперники виграли боротьбу та вибили м'яч
15'
Небезпечний момент
Неймовірний момент у Ворскли і Кане відмінною передачею віддав м'яч на Мякушко, який поклав захисника на газон та пробив по воротах, але Когут зумів перевести м'яч на кутовий
13'
Рівняни виконали ще один стандарт на половині поля суперника, але після навісу господарі доволі легко виграли боротьбу та вибили м'яч
10'
Жовта картка
Ще одне попередження у матчі. Хрипчук збиває з ніг Дахновського у центрі поля і бачить перед собою жовту картку в руках арбітра
9'
Кутовий
Ще один кутовий у Вереса і цього разу після навісу на виході відмінно відпрацював Ісенко та забрав м'яч у руки
8'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості і після навісу полтавці зуміли вибити м'яч
7'
Небезпечний момент
Шастал дуже небезпечно пробив після прострілу Кучера з лівого флангу, але Ісенко встиг зреагувати та парирувати цей удар
5'
Після навісу зі штрафного Кучеренко намагався в один дотик пробити по воротах, але м'яч полетів значно вище воріт
3'
Жовта картка
Банада порушує правила в центрі поля і змушує арбітра вперше у сьогоднішньому матчі дістати з кишені жовту картку
1'
Свисток
Клим Заброда дає свисток про старт поєдинку
Інфо
Головний арбітр матчу: Клим Заброда. Арбітр VAR: Віктор Копієвський
Головний тренер Вереса: Олег Шандрук
На лаві запасних: Кльоц, Кухарук, Шарай, Гакман, Янаков, Сміян, Вовченко, Гайдучик, Годя, Шестаков, Паст, Кулик
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут (с) - Шевченко, Жуліо Сезар, Кучеренко, Морозко - Кучеров, Банада, Дахновський, Шастал, Яго - Мрвальєвич
Головний тренер Ворскли: Сергій Долганський
На лаві запасних: Домолега, Сантана, Ковталюк, Челядін, Нестеренко, Вокррі, Толі, Галас, Рамірес, Єрмолов
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко - Бацула, Павлюк, Кане, Феліпе - Хрипчук, Пердута (с), Скляр, Сіссоко, Мякушко - Степанюк
Напередодні матчу Ворскла розташовується на екваторі турнірної таблиці та займає восьму сходинку. Верес має більш скрутне становище та після сімнадцяти матчів займає передостаннє, п'ятнадцяте, місце в УПЛ, а відставання від безпечної зони складає три очки
Матч пройде у Полтаві на стадіоні "Ворскла" та розпочнеться о 15:30
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу дев'ятнадцятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому Ворскла прийме у гостях Верес
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Анонс матчу Ворскла - Верес 02.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 02.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно):

між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Ворскла у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 26.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

команди Верес був зіграний проти Колос - 25.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.

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