Ворскла - Верес онлайн трансляція матчу

між командою Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведення матчу: 02.03.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно):
між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Ворскла у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 26.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
команди Верес був зіграний проти Колос - 25.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.
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