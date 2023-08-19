Ворскла - Верес онлайн трансляція матчу

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Статистично команди грають більш-менш рівно. Володіння м'ячем на боці господарів, в яких цей показник становить 57%, а по ударах по воротах перевага у рівнян, які чотири рази пробили по воротах, з яких два були у площину. У Ворскли цей показник вдвічі менший