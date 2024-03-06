Верес - Динамо онлайн трансляція матчу

між командою Верес (Ровно) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 07.03.2024
Час початку матчу: 18:40
Історія протистоянь Верес (Ровно) та командою Динамо (Киев):
між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Верес у попередньому футбольному матчі 29.05.2023 закінчилось : 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
команди Верес був зіграний проти Ворскла - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
команди Динамо був зіграний проти Чорноморець - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
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