Верес - Динамо онлайн трансляція матчу

09.11.2023 в 16:44

Сергій Сидорчук про перехід до Вестерло: Не можна завжди бути у теплій ванні. Щоб жити, потрібен і холодний душ

Український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук розповів про своє відірвання від Динамо та перехід до бельгійського клубу