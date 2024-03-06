  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Верес - Динамо Дивитися онлайн
У тренді

Верес - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 березня 2024, 18:40 - Авангард . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 1
Оновити
26'
Динамо
Киев
Хід матчу
5' Voloshyn, Nazar 16' Popov, Denys
Хто переможе?
97 Користувачів зробило свій вибір
Верес
16%
Нічия
19%
Динамо
65%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Veres Rivne have won 1 times, there have been 1 draws while FC Dynamo Kyiv have won 6 times. The goal difference is 17-4 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Veres Rivne's last home win against FC Dynamo Kyiv was in 2018.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against Veres Rivne (3-0 at home and 1-0 away).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that Veres Rivne scores 38% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Veres Rivne haven't won any of their last 6 games against FC Dynamo Kyiv.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Roman Kovalyuk has assisted the most goals for Veres Rivne with 2. Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kyiv's biggest assister (5).
  • Veres Rivne wins 1st half in 15% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 40% of their matches.
  • Veres Rivne wins 15% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 40%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 3 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than Veres Rivne.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, FC Dynamo Kyiv won 5, 0 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • Veres Rivne scores 0.2 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 3 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Dynamo Kyiv is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Dynamo Kyiv is 1.2.
  • Veres Rivne scores 1.35 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.95 goals when playing away (on average).
  • Veres Rivne have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
1
Перемог
9
Ігор
7
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Динамо 3 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
04.12.2021 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершено Колос П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
12.02.2024 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершено Лієпая В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
11.02.2024 - 14:00 Верес 2 - 2 Завершено Сігма Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
09.02.2024 - 15:00 Верес 2 - 1 Завершено АГМК В
Показати більше
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Металіст 1925 2 - 4 Завершено Динамо В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершено Шериф В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершено Петрокуб Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
13.02.2024 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершено Динамо Тбилиси Н
Показати більше
Новини команд
Ворскла - Верес. Анонс та прогноз матчу УПЛ на 02.03.2024 01.03.2024 в 20:14 Ворскла - Верес. Анонс та прогноз матчу УПЛ на 02.03.2024 Ворскла - Верес: Прогноз та анонс матчу ⋉ 02.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Верес - Колос. Анонс та прогноз матчу УПЛ на 25 лютого 2024 24.02.2024 в 20:45 Верес - Колос. Анонс та прогноз матчу УПЛ на 25 лютого 2024 Верес — Колос: Прогноз та анонс матчу ⋉ 25.02.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Кабаєв забив перший гол за Динамо в офіційній грі 26.11.2023 в 16:14 Кабаєв забив перший гол за Динамо в офіційній грі На це йому знадобилося багато часу
Сергій Сидорчук про перехід до Вестерло: Не можна завжди бути у теплій ванні. Щоб жити, потрібен і холодний душ 09.11.2023 в 16:44 Сергій Сидорчук про перехід до Вестерло: Не можна завжди бути у теплій ванні. Щоб жити, потрібен і холодний душ Український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук розповів про своє відірвання від Динамо та перехід до бельгійського клубу
Головні події
16'
Popov, Denys
5'
Voloshyn, Nazar ГООЛ!
Хто переможе?
97 Користувачів зробило свій вибір
Верес
16%
Нічия
19%
Динамо
65%
Склади команд
Стартовий склад
  • 6
    Basilio da Silva, Julio Cesar
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 30
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 74
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 87
    Mrvaljevic, Marko
    Форвард
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Захисник
  • 99
    Євгеній Морозко
    Форвард
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 4
    Popov, Denys
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
    5
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 32
    Vasylʹovych, Mykhavko Taras
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
Удари повз
1
2
Штрафні
1
Офсайди
1
1
Фоли
1
ЖК
1
Кутові
1
Трансляція
22'
Позиційні атаки від Вересу тривають у центрі поля, але не далі.
20'
Небезпечний момент
Попов головою на ближній завершував подачу кутового з правого флангу, але поцілив повз дальній каркас воріт.
18'
Фол від Шевченка проти Волошина на лівому фланзі захисту.
16'
Жовта картка
Попов у боротьбі на лівому фланзі захисту за м'яч у повітрі відмахнувся від Шастала.
15'
Небезпечний момент
Подача з правого флангу пішла на Волошина до центру штрафного, де той у падінні пробив головою в дальній кут, але Паст парирував.
13'
Небезпечний момент
Дубінчак виконав подачу з лівого флангу на ближню, де Сезар не дуже обачно підрізав коліном повз ближню стійку.
11'
Волошина запустили передачею на хід до лівого флангу, але Кучеренко в підкаті перевів у аут.
9'
Небезпечний момент
Поперечина! Відскок із лівого флангу до зони перед штрафним Андрієвський завершив могутнім ударом у верхній каркас воріт біля ближньої дев'ятки.
8'
Розігрує м'яч у центрі поля Динамо.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Динамо одразу розпочало контратаку передачею на правий фланг для Кабаєва, який зблизився із штрафним, після чого зіграв ліворуч на Волошина, а той пробив у дальній!
5'
Небезпечний момент
Мрвальєвич зумів пройти через центр захисту суперників до штрафного, але не пробив Бущана в правий нижній!
3'
Рівняни доволі цікаво пресингують на чужій половині.
1'
До Когута на лівий фланг штрафного полетіло закидання на хід Волошину.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
О 18:40 стартуємо.
Інфо
18:17. Відбій.
Інфо
17:55. Повітряна тривога!
Інфо
Матч першого кола команди досі так і не зіграли.
Інфо
Динамо йде четвертим із 11 перемогами, 1 нічиєю та 4 поразками — 34 очки.
Інфо
Верес іде передостаннім із 2 перемогами, 6 нічиїми та 10 поразками — 12 очок.
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Тимчик, Дячук, Діалло, Сирота, Біловар, Беніто, Пономаренко.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Андрієвський, Шепелєв — Волошин, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Паст, Сміян, Вовченко, Гакман, Кухарук, Кльоц, Шестаков, Янаков, Світюха, Савчук, Баран, Шух.
Верес: Когут — Морозко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко — Шастал, Банада, Кучеров, В. Шарай — Гайдучик, Мрвальєвич.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Дмитро Панчишин (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та Динамо Київ.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Зоря Зоря 2 ФК Минай ФК Минай 0 Завершено 22:00 - Вчора Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 2 Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 2 Завершено 22:00 - Вчора Манчестер Сіті Манчестер Сіті 3 Копенгаген Копенгаген 1 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1 Завершено 21:45 - Вчора Уотфорд Уотфорд 1 Суонсі Суонсі 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Верес - Динамо 07.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Верес (Ровно) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 07.03.2024
Час початку матчу: 18:40

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Верес (Ровно) та командою Динамо (Киев):

між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Верес у попередньому футбольному матчі 29.05.2023 закінчилось : 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Динамо можна подивитися 07.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

команди Верес був зіграний проти Ворскла - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

команди Динамо був зіграний проти Чорноморець - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.