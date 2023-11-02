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Полісся - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 березня 2024, 15:30 - Tsentralnyi Stadion
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
0 - 1
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перерыв
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
10' Mykhailenko, Mikola 40' Kalyuzhnyi, Ivan 43' Богдан Михайличенко
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
37%
Нічия
30%
ФК Олександрія
33%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won in their last 5 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 5 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 1-3-5.
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Oleksandriya have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 26% of their matches, FC Oleksandriya in 25% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 26% of halftimes, FC Oleksandriya wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 41% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Oleksandriya has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.29 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 0.81 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Полісся
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
ФК Олександрія
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 15:00 Полісся 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Олександрія 0 - 3 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
07.02.2024 - 16:00 Полісся 1 - 1 Завершено Стьярнан Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
02.02.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Kalmar П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
27.01.2024 - 16:00 Полісся 1 - 1 Завершено Сталь Н
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
12.02.2024 - 16:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Сабуртало В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
11.02.2024 - 14:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Люнгбю Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 16:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ахал В
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Головні події
Богдан Михайличенко
43'
40'
Kalyuzhnyi, Ivan
10'
Mykhailenko, Mikola ГООЛ!
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
37%
Нічия
30%
ФК Олександрія
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 71
    Денис Бойко
    Воротар
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 22
    Василь Грицук
    Півзахисник
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 30
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 13
    Taylor, Lucas
    Півзахисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 25
    Kalyuzhnyi, Ivan
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 10
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
    10
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Руслан Ротань
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
4
Штрафні
2
2
Фоли
4
2
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
1
2
Кутові
2
1
Сейви
1
1
ЖК
1
Трансляція
45+1'
Свисток
Все, свисток на перерву, 1:0 на користь гостей після першого тайму!
45'
Небезпечний момент
Ой ой, Ковалець так виносив м'яч, що влучив у суперника, від якого мало не залетів у ворота! Фух, який момент!
44'
Жовта картка
А ось Михайличенко небезпечно підкотився у центрі поля – жовта в руках у судді
43'
Небезпечний момент
Ще момент у гостей! Шулянського вивели віч-на-віч, але знову Бойко рятує, вчасно вийшовши з воріт!
41'
Небезпечний момент
Ой ой! Кулакова вивели майже віч-на-віч, але Андрій у боротьбі із захисником програв дуель Бойку!
39'
Жовта картка
Калюжний дав по ногах Михайличенку – перша жовта у матчі у нас
37'
Козак зі штрафного з флангу навісив - ну це у регбійні ворота...
35'
Кутовий
Пробують, намагаються піддавити господарі. Подали пару кутових, які пройшли без ударів
33'
Небезпечний момент
А ось Козак класно вирізав на Назаренка, той пробив із гострого кута, але Шевченко виловив! Не те щоб небезпечно, але сама комбінація була хороша!
30'
Небезпечний момент
А ось кутовий від Полісся вийшов небезпечним! Після навісу пішла знижка на далеку, яку ніхто не замкнув! Але момент хороший був!
29'
Кутовий
Гості подали пару кутових, але обидва рази Бойко та захисники Полісся розібралися
27'
Ну а Полісся поки дуже прісно виглядає в атаці!
25'
Інфо
А гол виявляється підрізав у свої ворота Тейлор, а не Михайленко!
22'
Небезпечний момент
Ох, мало не вискочив Будківський віч-на-віч! Шевченко встиг вийти та винести м'яч!
20'
Тейлор зачепив ліктем Шулянського. Дивно, що суддя не дав гірчичник
19'
Поки що нічого цікавого у Полісся. Будківський стирчить у штрафному майданчику без м'яча
17'
Назаренко змістився з флангу і намагався пробити - дуже невдало
15'
Полісся намагається грати через Танковського – майже всі паси йдуть через нього
13'
Тейлор обрізався у центрі поля... Довелося відпрацьовувати у підкаті
12'
За не найцікавішої гри, цікавий початок! Чекаємо, чим дадуть господарі
10'
Гоооол!!!
Гоооол! Так ось! Олександрія! Все просто! Калітвінцев навісив із флангу, і Михайленко вклинився між захисниками та пробив головою! 1:0 для гостей!
8'
Начебто й пробують команди на старті матчу активно грати, але поки що це не дуже виходить...
5'
Ковалець метрів із 25-ти зарядив мимо. Нічого особливого, але відзначаємо перший удар по воротах у матчі
4'
А ось це цікаво – після закидання Козак ввалився до штрафного майданчика гостей, щоправда за своєю ініціативою завалився після контакту. Фолу там не було
3'
Спокійний початок у нас. Все спокійно, окрім фолу у центрі поля
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Олександрії: Єрмаков, Сігєєв, Кулаковський, Білошевський, Бєляєв, Безерра, Скорко, Смирний, Шостак, Костишин, Погорілий, Де
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко, Ковалець, Кулаков, Калітвінцев, Логінов, Шулянський, Калюжний, Мартинюк, Кампос, Копина, Михайленко
Інфо
Запасні Полісся: Фортюне, Мустафаєв, Смоляков, Крушинський, Ндукве, Чечер, Кравченко, Кудрик, Поспєлов
Інфо
Стартовий склад Полісся: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Михайличенко, Танковський, Таллес, Козак, Назаренко, Грицук, Будківський
Інфо
Команди розпочали весняну частину сезону не найкращим чином. Полісся знаходиться на 6-му місці в таблиці, маючи в активі 33 бали. Олександрія має 17 очок і 12-е місце в таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Юрій Іванов
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 20-го туру УПЛ, в якому Полісся прийме Олександрію
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Анонс матчу Полісся - ФК Олександрія 09.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Полісся (Житомир) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Полісся (Житомир) та командою ФК Олександрія (Александрия):

між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 02.11.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Kalitvintsev, Yuriy и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - ФК Олександрія можна подивитися 09.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

команди Полісся був зіграний проти ЛНЗ - 01.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

команди ФК Олександрія був зіграний проти Зоря - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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