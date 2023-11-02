Полісся - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

між командою Полісся (Житомир) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Tsentralnyi Stadion.
Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь Полісся (Житомир) та командою ФК Олександрія (Александрия):
між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 02.11.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Kalitvintsev, Yuriy и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
команди Полісся був зіграний проти ЛНЗ - 01.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
команди ФК Олександрія був зіграний проти Зоря - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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