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Металіст 1925 - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 березня 2024, 15:30 - Металлист . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Zadiran, S
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
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перерыв
ЛНЗ
Черкассы
Хід матчу
10' Владлен Юрченко
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
38%
Нічия
27%
ЛНЗ
35%
Цікаві факти
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have a losing streak of 7 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 21% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 50% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 5 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, FC Metalist 1925 Kharkiv were number 9 in the table with 21 points. Now they are number 14 with 15 points.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 17% of their matches, LNZ Cherkasy in 31% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 17% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist 1925 Kharkiv won by 1 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.94 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.11 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.08.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Металіст 1925 2 - 4 Завершено Динамо П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 3 Завершено Райт ту Дрім П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
15.02.2024 - 13:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Согндаль В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
09.02.2024 - 17:00 Металіст 1925 4 - 0 Завершено Брентфорд Б В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Динамо Батуми В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
14.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершено АГМК П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершено Лієпая В
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Головні події
Владлен Юрченко
10'
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
38%
Нічия
27%
ЛНЗ
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Protsenko, Yaroslav
    Воротар
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 7
    Moura, Ari
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
  • 20
    Cervak, Vadym
    Захисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 74
    Farina, Marian
    Захисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
    10
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 8
    Bar Arad
    Півзахисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 20
    Mollo Bessala, Guy Merlin
    Форвард
  • 23
    Олександр Насонов
    Півзахисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 94
    Герман Пеньков
    Воротар
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
11
Штрафні
12
10
Фоли
11
1
ЖК
1
3
Кутові
1
2
Офсайди
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
3
2
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Жовта картка
Бар завадив Гармашу швидко виконати штрафний у центрі поля.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
43'
Муравський та Молло забезпечили для Яшарі скидання подачі стандарту до правого флангу штрафного, але партнер пробив над воротами.
40'
Молло знову сфолив проти Імерекова, але вже в центрі поля.
38'
Захисник блокував передачу Арі із зони перед штрафним на загострення в напрямку Бичека.
36'
Небезпечний момент
Гармаш із штрафного пробив під ліву стійку, після чого Пеньков парирував праворуч від себе на Борячука, а той добив повз дальню стійку.
34'
Фол від Рибалки проти Арі перед штрафним гостей.
33'
Накладання від Молло на лівому фланзі атаки проти Імерекова.
31'
Влучив у руку Муравському м'яч на правому фланзі штрафного, але через рикошет від гравця ЛНЗ, тож нецікаво.
29'
Тим часом у Тілля знову пошкодження.
27'
Небезпечний момент
Арі піймав відскок у центральній зоні перед штрафним, після чого спрямував у дотик у даром до рук голкіпера в центрі воріт.
25'
Невдалим було закидання з правого флангу до штрафного від Яшарі на Молло.
22'
Кутовий
Рибалка виконав подачу кутового з правого флангу на голову захиснику.
20'
Вибиванням від захисника завершився простріл Фарини з лівого флангу.
18'
Усе погано на арені Лівий берег із газоном поблизу до технічної зони.
16'
Тілль на ближній стійці невдало зіграв на подачі з лівого флангу від Пасіча.
13'
Молло не зміг провести м'яч правим флангом атаки повз Імерекова.
11'
Небезпечний момент
Пеньков ціною м'язової травми витягнув ногою удар від Бичека під ближню стійку з лівого флангу штрафного.
9'
Жовта картка
Юрченко отримав попередження за фол на лівому фланзі оборони проти Тілля.
8'
Муравський розвернув руками Бичека в боротьбі за м'яч на правому фланзі атаки.
6'
Фарина прострілив у ноги суперника з лівого флангу.
4'
Муравського відштовхнув від м'яча Бичек під час боротьби на лівому фланзі атаки.
2'
Саліху в підкаті блокував на кутовий простріл Гармаша з правого флангу штрафного.
1'
Із власних атак вирішив почати гру ЛНЗ.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Металіст 1925 — 1:0.
Інфо
ЛНЗ іде десятим із 6 перемогами, 5 нічиїми та 7 поразками — 23 очки.
Інфо
Металіст 1925 іде чотирнадцятим із 4 перемогами, 3 нічиїми та 12 поразками — 15 очок.
Запасні: Кучеренко, Дубовий, С. Шестаков, Олійник, Тищенко, Бойко, Хобленко, Прядун, Наумець, Тарасенко, Норенков, Стасюк.
ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Саліху, Муравський, Каплієнко — Бар, Рибалка, Тілль — Яшарі, Молло, Г. Пасіч.
Запасні: Сидоренко, Мозіль, Жичиков, Безуглий, Обінайя, Вачіберадзе, Чирук, Дмитренко, Юсов, Фрімпонг.
Металіст 1925: Проценко — Капінус, Імереков, Червак, Фарина — Габелок — Арі, Юрченко — Бичек — Борячук, Гармаш.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сергій Задиран (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Лівий берег (Київ, Україна) зіграють харківський Металіст 1925 та черкаський ЛНЗ.
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Анонс матчу Металіст 1925 - ЛНЗ 08.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 08.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Металіст 1925 (Харьков) та командою ЛНЗ (Черкассы):

між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст 1925, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 26.08.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - ЛНЗ можна подивитися 08.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Минай - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

команди ЛНЗ був зіграний проти Полісся - 01.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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