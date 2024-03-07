Металіст 1925 - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Металлист.
Дата проведення матчу: 08.03.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь Металіст 1925 (Харьков) та командою ЛНЗ (Черкассы):
між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст 1925, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 26.08.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Минай - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
команди ЛНЗ був зіграний проти Полісся - 01.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
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