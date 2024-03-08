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Барселона - Мальорка онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 08 березня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хавиер Иглесиас Виллануева
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
33%
Нічия
30%
Мальорка
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and RCD Mallorca when FC Barcelona is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 14 times, there have been 3 draws while RCD Mallorca have won 3 times. The goal difference is 47-19 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 41 meetings, FC Barcelona have won 28 times, there have been 6 draws while RCD Mallorca have won 7 times. The goal difference is 89-35 in favour of FC Barcelona.
  • RCD Mallorca's last away win against FC Barcelona was in 2008.
  • Last season FC Barcelona won both games against RCD Mallorca (3-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that FC Barcelona scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that RCD Mallorca scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona haven't lost in their last 7 games.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to RCD Mallorca in their last 9 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca haven't scored in 6 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca's away record this season: 1-5-7.
  • Ilkay Gundogan has assisted the most goals for FC Barcelona with 7. Dani Rodriguez is RCD Mallorca's biggest assister (4).
  • A year ago, RCD Mallorca were number 11 in the table with 32 points. Now they are number 16 with 24 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 36% of their matches, RCD Mallorca in 20% of their matches.
  • FC Barcelona wins 36% of halftimes, RCD Mallorca wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When RCD Mallorca leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than RCD Mallorca.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than RCD Mallorca's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against RCD Mallorca (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, RCD Mallorca won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.8 goals in a match against RCD Mallorca and RCD Mallorca scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and RCD Mallorca is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and RCD Mallorca is 1.6.
  • FC Barcelona scores 2.21 goals when playing at home and RCD Mallorca scores 1.6 goals when playing away (on average).
  • RCD Mallorca have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • RCD Mallorca's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
9
Перемог
10
Ігор
0
Перемог
Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.09.2023 - 22:30 Мальорка 2 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
01.05.2022 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Мальорка
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 22:00 Атлетік 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Наполі 1 - 1 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Гранада Н
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Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Жирона В
Кубок Іспанії 2023/2024
27.02.2024 - 22:30 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Алавес 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.02.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
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Новини команд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
33%
Нічия
30%
Мальорка
37%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Мальорка
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Інфо
Арбітр матчу: Хав'єр Іглесіас Вільянуева
Головний тренер Мальорки: Хав'єр Агірре
На лаві запасних: Ван Дер Хейден, Відаль, Грейф, Коста, Лей, Льябрес, Пічу Куельяр, Пратс, Радонич, Родрігес, Санчес
Інфо
Стартовий склад Мальорки (5-3-2): Райкович - Лато, Копете, Райльо, Настасич, Гонсалес Апуд - Морланес, Саму Коста, Дардер - Мурікі, Ларін
Головний тренер Барселони: Хаві Ернандес
На лаві запасних: Вітор Роке, Ернандес, Касадо, Кокен, Левандовський, Лопес, Пенья, Роберто, Ромеу, Фає, Форт
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): тер Штеген - Канселу, Мартінес, Кубарсі, Кунде - Рафінья, Крістенсен, Гюндоган - Жоау Фелікс, Гую, Ямал
Барселона продовжує боротьбу з Жироною за другу сходинку і наразі наблизилася на один бал. Відставання від лідера - Реал Мадриду, складає вісім очок. Мальорка й надалі продовжує перебувати у другій половині турнірної таблиці і наразі займає п'ятнадцяту сходинку, а відрив від зони вильоту складає усього вісім очок
Матч пройде у Барселоні на "Естадіо Олімпіко" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції першого матчу 28-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Барселона прийме у гостях Мальорку
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Анонс матчу "Барселона" - Мальорка 08.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою "Барселона" (Барселона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 08.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Барселона" (Барселона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Мальорка та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 26.09.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Мальорка можна подивитися 08.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Мальорка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Атлетік - 03.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

команди Мальорка був зіграний проти Жирона - 03.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Мальорка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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