Кривбас - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Перша половини гри була не дуже цікавою за наповненням, окрім момент з нереалізованим виходом один-на-один від Хобленка, та двома безглуздими картками для Дібанго, які залишили Кривбас у меншості. До Кривушкіна вже є багато питань, і ще більше їх може бути після перерви.