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Кривбас - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 жовтня 2022, 15:00 - Олимпийский
Головний суддя: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 0
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84'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
14' Dibango, Yvan 43' Dibango, Yvan
46' Vyshnevskyi, Oleg Вийшов: Kasimov, Dmytro 57' Kuliiev, Eldar 61' Іван Трубочкін 62' Kuliiev, Eldar Вийшов: Kasimov, Dmytro 68' Kolesnyk, Danylo
Хто переможе?
72 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
36%
Нічия
31%
ФК Минай
33%
Цікаві факти
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won in their last 6 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have played 4 home matches in a row without winning.
  • When playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have not scored a goal so far this season.
  • FC Minaj have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 23% of their matches, FC Minaj in 28% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 23% of halftimes, FC Minaj wins 28%.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.8 goals when playing at home and FC Minaj scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Minaj has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас П
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.09.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай П
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Головні події
68'
Kolesnyk, Danylo
62'
Kuliiev, Eldar
Вийшов: Kasimov, Dmytro
61'
Іван Трубочкін
57'
Kuliiev, Eldar
46'
Vyshnevskyi, Oleg
Вийшов: Kasimov, Dmytro
Dibango, Yvan
43'
Dibango, Yvan
14'
Хто переможе?
72 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
36%
Нічия
31%
ФК Минай
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
    43 14
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 25
    Lovric, Dragan
    Захисник
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Півзахисник
    62 57
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
    61
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
    46
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Володимир Шаран
Статистика матчу
2
Удари повз
4
6
Штрафні
8
5
Кутові
7
7
Фоли
5
2
ЖК
2
1
Офсайди
1
1
Удари в отвір
Сейви
1
Трансляція
74'
Небезпечний момент
Хобленко протиснув двох суперників на правому фланзі, після чого подав на Семенова, який головою спрямував м'яч над воротами.
72'
Жовта картка
Капіч у центрі поля смикнув за руку Колесника під час контратаки.
70'
Заміна
Семенов вийшов замість Татаркова.
68'
Жовта картка
Колесник вирішив забрати м'яч у суперників, коли ті готували штрафний.
67'
Небезпечний момент
Твердохліб на лівому фланзі штрафного бив із відскоку, влучив Чуєва перед воротарським, однак Сарнавський парирував рикошет.
66'
Небезпечний момент
Утратив м'яч у центрі поля Стецьков, після чого випад Твердохліба до правого флангу штрафного довелось тягнути в ближньому куті Сарнавському.
63'
Захисники Миная винесли за межі штрафного подачу від Хомченовського з лівого флангу.
61'
Заміна
Замість Трубочкіна грає Рогозинський.
60'
Заміна
Кулієва замінив Касімов.
59'
Воробчак дальнім пострілом із правого флангу спрямував м'яч над воротами.
56'
Жовта картка
Вихід Якимця з правого флангу захисту Кулієв притримав рукою.
53'
Якимець перевів на кутовий спробу підключити Кулієва переведення на лівий фланг атаки.
51'
Ловрич у підкаті в центрі штрафного перехопив передачу Твердохліба з правого флангу.
49'
Небезпечний момент
Волошин завершив ривок до лівого флангу штрафного пострілом у ближній верхній кут, але влучив у сітку зі зовнішнього боку.
47'
Вичікувальна позиція від Миная цими хвилинами.
46'
Заміна
Колесник гратиме замість Вишневського.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Перша половини гри була не дуже цікавою за наповненням, окрім момент з нереалізованим виходом один-на-один від Хобленка, та двома безглуздими картками для Дібанго, які залишили Кривбас у меншості. До Кривушкіна вже є багато питань, і ще більше їх може бути після перерви.
Удари (у площину): 2 (1) – 3 (0) / Кутові: 4 – 4 / Офсайди: 1 – 0 / Володіння: 47% – 53%.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 1 хв.
45'
Стецьков отримав удар по ногах від Кулієва на правому фланзі власного штрафного.
43'
Друга жовта
Вилучення! Твердохліб на правому фланзі атаки упав на руку Дібанго, а суперник отримав другу жовту за відмашку.
41'
Переведення Хомченовського на правий фланг атаки подарувало м'яч Кулієву.
39'
Кутовий
Стецьков на дальній стійці сфолив проти Твердохліба, намагаючись завершити подачу кутового з правого флангу.
37'
Гончар прострілом із правого флангу в чужому штрафному знайшов виключно ноги захисника.
34'
Небезпечний момент
Капіч виконав закидання від центрального кола до чужого штрафного на хід Хобленку, але той не переграв голкіпера ударом у дотик!
32'
Кулієв виконав подачу з лівого флангу, але Ловрич спрямував м'яч головою до ауту.
30'
Підкат від Гончара Якімця на правому фланзі штрафного зупинив просування Кулієва до штрафного.
27'
Офсайд
Дібанго з глибини лівого флангу завантажив м'яч до штрафного на Хобленка.
25'
Команди перенесли гру до центру поля без загострення.
22'
Хобленко головою перевів подачу Задераки з правого флангу над воротами.
21'
Хобленко в центрі штрафного отримав передачу з правого флангу, але пробив у підсумку в захисника.
19'
Дриблінг від Капіча на лівому фланзі штрафного біля лицьової завершився пасом у відтяжку, який прочитали захисники.
17'
Кутовий
Навіс із кутового з правого флангу від Кривбаса Стецьков замикав на дальній, після скидання від партнера головою, але не встиг до м'яча.
15'
Навіс від Кулієва з лівого флангу на дальній кутовий зняв Сарнавський.
14'
Жовта картка
Накладання від Дібанго проти Гончара на лівому фланзі захисту.
13'
Високі швидкості на старті матчу спостерігаємо.
11'
Стецько ледь не привіз пенальті в боротьбі проти Вишневського на правому фланзі штрафного, але VAR не дав сигнал головному арбітру.
9'
На контроль грає Минай біля центральної лінії.
7'
Татарков із правого флангу виконав подачу на дальній бік штрафного, де Хобленко стегном переправив м'яч до рук голкіпера.
5'
Дібанго поклав на газон Воробчака на лівому фланзі захисту.
3'
Дібанго на лівому фланзі атаки так і не вдалось зачепитись за м'яч у боротьбі проти Гончара.
1'
Небезпечний момент
Хобленко зачепився за передачу з правого флангу на ближній кут воротарського, але Бандура парирував його удар.
1'
Вітенчук уже встиг пристрілятись здалеку з відскоку, проте запустив м'яч над воротами.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Минай із однією перемогою, однією нічиєю та трьома поразками йде на 12 місці.
Інфо
Кривбас із двома нічиїми та трьома поразками йде передостаннім.
Запасні: Кемкін, Пеньков, Грайфонер, Касімов, Паламар, Колесник, Кравчук, Коломоєць, Голуб, Рогозинський, Дмитрук.
Минай: Бандура — Гончар, Чуєв, Нємчанінов, Трубочкін — Хахльов, Вітенчук — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.
Запасні: Кліщук, Зотько, Опанасенко, Шевченко, Понєдєльнік, Рябов, Семенов, Банада, Дебелко, Кораблін, Микитишин, Устименко.
Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Стецьков, Дібанго — Хомченовський, Капіч — Задерака, Татарков, Волошин — Хобленко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону НСК Олімпійський (Київ, Україна) зіграють криворізький Кривбас та закарпатський Минай.
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Анонс матчу Кривбас - ФК Минай 09.10.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 09.10.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - ФК Минай можна подивитися 09.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Зоря - 02.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Динамо - 02.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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