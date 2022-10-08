Кривбас - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 09.10.2022
Час початку матчу: 15:00
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Зоря - 02.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Динамо - 02.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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