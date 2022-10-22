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Рух - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 жовтня 2022, 15:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
25'
Металіст 1925
Харьков
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Рух
39%
Нічия
36%
Металіст 1925
25%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Rukh Lviv have won 2 times, there have been 2 draws while FC Metalist 1925 Kharkiv have won 2 times. The goal difference is 7-6 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season's matches: 2-0 (FC Rukh Lviv at home) and 2-1 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 6 away matches.
  • When playing at home, FC Rukh Lviv have not lost to FC Metalist 1925 Kharkiv in their last 3 encounters.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, FC Metalist 1925 Kharkiv have not scored a goal so far this season.
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 18% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 14% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 18% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 14%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 2 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 2, FC Metalist 1925 Kharkiv won 2, 1 draws.
  • FC Rukh Lviv scores 1.2 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Metalist 1925 Kharkiv is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Metalist 1925 Kharkiv is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 1.11 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.17 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 9 in the table with 8 points. Now they are number 13 with 4 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
2
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 16:30 Металіст 1925 2 - 2 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.11.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Рух
Первая лига Украины 2009/2010
15.11.2019 - 14:30 Рух 1 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:20 Металіст 1925 2 - 2 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла В
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Рух
39%
Нічия
36%
Металіст 1925
25%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 6
    Олексій Довгий
    Півзахисник
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 5
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Kuchuk, Leonid
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
Штрафні
4
Кутові
1
1
Офсайди
Сейви
1
3
Фоли
2
Удари повз
1
Трансляція
20'
Безуглий зняв на кутовий подачу Романа з правого флангу на ближню стійку.
17'
Небезпечний момент
Штанга! Рикошет від захисника під час прострілу Габелка з правого флангу штрафного відправив м'яч у ближню стійку.
13'
Соломон у пресингу на правому фланзі сфолив проти Кравченка.
11'
Климчука цими хвилинами добряче б'ють по ногах суперники.
9'
Бойчук не дістався до м'яча під час передачі на лівий фланг атаки.
7'
Навіс від Жичикова з правого флангу в штрафному перехопив захисник.
5'
Мозіль забрав до рук спробу Соломона пробити низом у ближній кут із правого флангу штрафного.
4'
Ременюк штовхнув у спину Климчука на правому фланзі чужої половини.
2'
Соломон на правому фланзі з фолом вступив до боротьби проти Капінуса.
1'
Офсайд
Уже в офсайды на правому фланзі опинився Соломон.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Коваленко, Шершень, Ю. Потімков, Вачіберадзе, Бичек, Вендел, Дудік, Чирук.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк — Ременюк, Габелок, Кравченко, Дмитренко — Борячук.
Запасні: Герета, Ледвій, Карабін, Руніч, Притула, Веремієнко, Енобахар, Підгурський, Кітела, Слюбик, Мисик.
Рух: Паньків — Роман, Слюсар, Дідик, Лях — Довгий, Сапуга — Б. Бойчук, Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ярослав Козик (Мукачево, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та харківський Металіст 1925.
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Анонс матчу Рух - Металіст 1925 23.10.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Рух (Львов) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Рух (Львов) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та Рух у попередньому футбольному матчі 18.02.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Kuchuk, Leonid и Кривенцов, Валерий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Металіст 1925 можна подивитися 23.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Ворскла - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Минай - 19.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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