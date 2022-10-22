Рух - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Рух (Львов) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами Рух (Львов) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та Рух у попередньому футбольному матчі 18.02.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Kuchuk, Leonid и Кривенцов, Валерий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Ворскла - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Минай - 19.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
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