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Колос - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 31 жовтня 2022, 13:00 - Колос
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 0
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перерыв
Верес
Ровно
Хід матчу
19' Павло Оріховський
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Колос
42%
Нічия
32%
Верес
26%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Kolos Kovalivka have won 3 times, there have been 2 draws while Veres Rivne have won 0 times. The goal difference is 7-4 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season's matches: 1-0 (Kolos Kovalivka at home) and 0-0 (Veres Rivne at home).
  • Did you know that Veres Rivne scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Kolos Kovalivka haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • When playing at home, Kolos Kovalivka have not conceded a goal so far this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 3-2-0.
  • Vadym Milko has more yellow cards (4) than any other player at Kolos Kovalivka. Vitaly Olegovich Dakhnovskyi has collected 4 for Veres Rivne.
  • Kolos Kovalivka have not managed to score in their last 3 matches.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 20% of their matches, Veres Rivne in 33% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 20% of halftimes, Veres Rivne wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Kolos Kovalivka has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 3, Veres Rivne won 1, 1 draws.
  • Kolos Kovalivka scores 1.4 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and Veres Rivne is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and Veres Rivne is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Kolos Kovalivka scores 1 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.91 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
4
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.11.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершено Колос
Перша ліга України 2016/2017
18.03.2017 - 14:00 Верес 2 - 3 Завершено Колос
Перша ліга України 2016/2017
14.08.2016 - 18:00 Колос 2 - 1 Завершено Верес
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст В
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 3 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершено Рух Н
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Головні події
Павло Оріховський
19'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Колос
42%
Нічия
32%
Верес
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 29
    Владислав Ємець
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 21
    Євген Новак
    Захисник
  • 24
    Zozulya, Oleksiy
    Захисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
    19
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 9
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 7
    Володимир Лисенко
    Форвард
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Вирт, Юрий
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
7
Штрафні
10
1
Кутові
10
Фоли
7
2
ЖК
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
2
Удари повз
Трансляція
Рівна гра в обох команд у першій половині. Колос мав свої моменти тільки за підсумком кричущих помилок суперників у захисті, тоді як Верес постійно намагався грати у вертикальний футбол, але особливого успіху не мав.
Удари (у площину): 3 (1) – 2 (1) / Кутові: 1 – 0 / Офсайди: 0 – 0 / Володіння: 41% – 59%.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
44'
Станіслав Шарай у падінні в центрі штрафного завершив ударом подачу з лівого флангу, проте лише скинув м'яч до рук Волинця.
43'
Небезпечний момент
Штанга! У дальню стійку прийшовся постріл Владислава Шарая з правого флангу штрафного на завершення дриблінгу на швидкості!
40'
Владислава Шарая поклав на газон на лівому фланзі Кузик.
38'
Ємець зі входу до лівого флангу штрафного спробував пробити, але влучив у ноги захиснику.
35'
Владислав Шарай розвернув атаку до лівого флангу, проте Пасіч її зіпсував недбалою спробою дриблінга.
32'
Оріховський потужно закрутив над воротами зі штрафного на правому фланзі.
30'
Передачею через правий фланг Лисенко знайшов аут, а не ноги Смирного, як планував.
28'
Жорстке накладання від Кузика на лівому фланзі чужого штрафного проти Кучерова.
26'
Небезпечний момент
Курко примудрився скинути від центральної лінії назад до меж штрафного на Кузика, але той пробив повз ближню стійку на завершення ривку лівим флангом.
24'
Курко добряче забився, вилетівши за межі поля біля лицьової, після поштовху Смирного на лівому фланзі атаки.
22'
Лисенко отримав по ногах від Курка в глибині лівого флангу захисту. Переховується?
20'
Черговий дальній пас від Колосу на чужу половину був невдалим.
18'
Жовта картка
Оріховський лише фолом наздогнав Владислава Шарая на лівому фланзі захисту.
16'
Небезпечний момент
Гагун зіграв передачею назад із правого флангу до штрафного, проте її адресатом став Ільїн, який потім не зміг пробити воротаря!
14'
Арбітр зробив усне зауваження Вірту.
12'
Владислава Шарая завалив на газон Ємець на лівому фланзі після того, як утратив контроль над м'ячем.
10'
Разюче помітна велика кількість обрізок Колоса під час виходу до атаки.
8'
Владислав Шарай із лівого флангу виконав подачу з лівого флангу, проте Волинець зіграв кулаками у воротарському.
6'
Перспективно виглядає гра Вереса в атаці станом на зараз.
4'
У стінку влучив Кльоц ударом зі стандарту.
3'
Фол проти Гайдучика з боку Новака зі спини перед власним штрафним.
2'
Пас Дахновського до лівого флангу атаки пішов до ауту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Верес із чотирма перемогами, двома нічиїми та трьома поразками розташовується на шостій сходинці — 14 очок.
Інфо
Колос із трьома перемогами, трьома нічиїми та двома поразками йде восьмим — 12 очок.
Запасні: Ющишин, С. Шестаков, Мірошник, Квасний, Лебеденко, Сергійчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.
Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик.
Запасні: Маханьков, Фесюн, Чорноморець, Золотов, Гончаренко, Задоя, Соловйов, Богданов, Болбат, Велетень, Ісаєнко, Попов.
Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Оріховський, Мілько — Ільїн, Смирний, Кузик — Лисенко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють ковалівський Колос та рівненський Верес.
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Анонс матчу Колос - Верес 31.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 31.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Колос (Ковалевка) та командою Верес (Ровно):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Верес у попередньому футбольному матчі 28.11.2021 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Верес можна подивитися 31.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Чорноморець - 24.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Зоря - 23.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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