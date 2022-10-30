Колос - Верес онлайн трансляція матчу

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 31.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между Колос (Ковалевка) та командою Верес (Ровно):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Верес у попередньому футбольному матчі 28.11.2021 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Чорноморець - 24.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Зоря - 23.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
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