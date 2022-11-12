Ворскла - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - СК Дніпро-1 13.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Ворскла (Полтава) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 13.11.2022

Час початку матчу: 14:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Ворскла у попередньому футбольному матчі 27.11.2021 закінчилось со счетом: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Кривбас - 09.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Колос - 09.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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