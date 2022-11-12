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Ворскла - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 листопада 2022, 14:20 - Mynay-Arena
Головний суддя: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
СК Дніпро-1
Днепр
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
20%
Нічия
31%
СК Дніпро-1
49%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, FC Vorskla Poltava have won 1 times, there have been 3 draws while SC Dnipro-1 have won 5 times. The goal difference is 17-8 in favour of SC Dnipro-1.
  • Last season's matches: 2-2 (FC Vorskla Poltava at home) and 5-1 (SC Dnipro-1 at home).
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 4-0-0.
  • Marlyson is FC Vorskla Poltava's top scorer with 3 goals. Artem Dovbyk has scored 6 times for SC Dnipro-1.
  • Ruslan Yuriiovych Stepanyuk has assisted the most goals for FC Vorskla Poltava with 2. Oleksandr Pikhalyonok is SC Dnipro-1's biggest assister (3).
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 3 in the table with 24 points. Now they are number 9 with 14 points.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 27% of their matches, SC Dnipro-1 in 53% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 27% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 53%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 4 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 0, SC Dnipro-1 won 3, 2 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 0 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • FC Vorskla Poltava scores 1 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 2.6 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and SC Dnipro-1 is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and SC Dnipro-1 is 1.4.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.75 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 2.08 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 4 matches in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
1
Перемог
11
Ігор
6
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 5 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
26.07.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 14:40 Кривбас 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.11.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух П
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Минай В
Ліга конференцій 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 АЗ 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Ліга конференцій 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Аполлон В
Показати більше
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
20%
Нічия
31%
СК Дніпро-1
49%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 5
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 13
    Сергій Яворський
    Захисник
  • 20
    Василь Кравець
    Захисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 13
    Hamache
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 11
    Артем Громов
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 25
    Ігор Когут
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 34
    Володимир Танчик
    Півзахисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
Трансляція
Інфо
13:40. Кінець повітряної тривоги. Матч має стартувати о 14:20.
Інфо
12:10. У Закарпатській області оголошено повітряну тривогу. У зв'язку з цим початок зустрічі може бути відкладено.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Різник – Кравець, Яворський, Зайков, Пердута (к) – Скляр, Челядін, Юрченко – Бацула, Степанюк, Олійник.
Інфо
Стартовий склад Дніпро-1: Валеф – Амаш, Сарапій, Сваток (к), Адамюк – Когут, Рубчинський, Піхальонок – Громов, Довбик, Танчик.
Підопічні Віктора Скрипника спробують зупинити одноосібного лідера чемпіонату. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 13-го раунду УПЛ між Ворсклою та Дніпром-1.
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Анонс матчу Ворскла - СК Дніпро-1 13.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Ворскла (Полтава) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 13.11.2022
Час початку матчу: 14:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Ворскла у попередньому футбольному матчі 27.11.2021 закінчилось со счетом: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - СК Дніпро-1 можна подивитися 13.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Кривбас - 09.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Колос - 09.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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