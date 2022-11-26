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ФК Львів - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 листопада 2022, 13:00 - Арена Львов
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
0 - 0
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56'
Колос
Ковалевка
Хід матчу
7' Сергій Чоботенко
46' Nich, Nazaryi Вийшов: Krushynskyi, Borys
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
34%
Нічия
31%
Колос
34%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Lviv have won 2 times, there have been 0 draws while Kolos Kovalivka have won 3 times. The goal difference is 9-4 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 36% of their goals between the minutes 61-75?
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 4 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Lviv haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 3 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 0-2-3.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Lviv wins 1st half in 6% of their matches, Kolos Kovalivka in 18% of their matches.
  • FC Lviv wins 6% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Lviv.
  • On their last meeting FC Lviv won by 1 goals.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In the last 5 meetings FC Lviv won 2, Kolos Kovalivka won 3, 0 draws.
  • FC Lviv scores 0.8 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1.8 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and Kolos Kovalivka is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and Kolos Kovalivka is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Lviv scores 1.17 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.5 goals when playing away (on average).
  • FC Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Львів
2
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
31.10.2021 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львів 0 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021
12.09.2020 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2019/2020
14.12.2019 - 14:00 ФК Львів 3 - 2 Завершено Колос
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 12:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 14:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.11.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Металіст Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес В
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Головні події
Nich, Nazaryi
Вийшов: Krushynskyi, Borys
46'
7'
Сергій Чоботенко
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
34%
Нічия
31%
Колос
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Воротар
  • 3
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 73
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 26
    Роман Никитюк
    Захисник
  • 4
    Vovkun, Artem
    Захисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 30
    Сергій Сімінін
    Захисник
  • 99
    Nich, Nazaryi
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 8
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 29
    Владислав Ємець
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
    7
  • 21
    Євген Новак
    Захисник
  • 24
    Zozulya, Oleksiy
    Захисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 9
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
6
Штрафні
11
10
Фоли
6
ЖК
1
Удари повз
3
1
Кутові
1
1
Офсайди
Трансляція
50'
Болбат прокинув м'яч собі лівим флангом атаки, але випустив його за бокову.
48'
Жовта картка
Картку заробив Смирний за фол на правому фланзі захисту проти Бойка.
46'
Заміна
Нича замінив Крушинський.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри не можна було виокремити лідерів на футбольному полі. Одного разу прилетіло в поперечину від Богданова його фірмовим ударом, та й усе на тому. Колос трои більше грає з м'ячем у ногах, але суперники читають більшість варіантів.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
43'
Прострілом із лівого флангу штрафного Богданов заробив у захисника влучанням у захисника.
41'
Ємець невдало зупинив закидання до лівого флангу штрафного, тому пробити не зміг.
39'
Бойка зупинили фолом під час просування правим флангом атаки.
37'
Бугай біля центру поля перехопив м'яч, але арбітр чогось свиснув ще до цього.
35'
Ще один дальній постріл від Богданова з центральної зони перед штрафним пішов над воротами.
32'
Полегенько не зачепився за м'яч під час передачі до лівого флангу штрафного.
30'
Офсайд
Бугая майже в центрі поля зловили в офсайд захисники.
28'
Колос намагається відхопити якомога більше простору на чужій половині.
26'
Подача від Зозулі з глибини правого флангу атаки пішла на голову супернику.
24'
Ємець не встиг на дальньому боці штрафного до подачі Болбата з лівого флангу.
22'
Небезпечний момент
Поперечина! Несподіваний божевільний постріл Богданова здалеку з лівого флангу пішов у верхній каркас поруч із ближньою дев'яткою.
21'
Кутовий
Волинець на лінії не проґавив подачу кутового з правого флангу від Бойка, яка була закручена у ворота.
19'
Полегенько з другої спроби подачею з правого флангу заробив кутовий.
16'
Багато силової боротьби від команд без просування до атаки.
14'
Не зберіг у межах поля переведення до лівого флангу атаки Оріховський.
12'
Не можуть команди відійти від того центру поля.
10'
Поміж центральними захисниками катає м'яч Львів.
8'
Вовкун у центральному колі поклав на газон Богданова.
8'
Львів перебуває чи не в першій позиційній атаці в цьому матчі.
6'
Жовта картка
Бугая завалив на газон Чоботенка під час закидання з глибини правого флангу атаки суперників.
5'
Узагалі немає швидкостей у цій грі поки що. Як і м'яча у Львова.
3'
Львів зустрічає від центрального кола.
1'
Колос грає на м'ячі цими хвилинами в центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Львів із 2 перемогами, 3 нічиїми та 8 поразками йде останнім із 16 команд — 9 очок.
Інфо
Колос із 4 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками йде дев'ятим — 16 очок.
Запасні: Маханьков, Чорноморець, Гончаренко, Задоя,Соловйов, Мякушко, Велетень, Кузик, Ільїн, Ісаєнко, Попов, Лисенко.
Колос: Волинець — Ємець, Чоботенко, Новак, Зозуля — Богданов, Мілько, Оріховський — Смирний, Безбородько, Болбат.
Запасні: Пономаренко, Ольховий, Шишка, Крушинський, Якимів, Сасовський, Р. Михайлів, В. Михайлів, Ременяк.
Львів: Ільющенков — Никитюк, Муравський Васильєв, Сімінін — Мильченко, Вовкун — Нич, Бойко, Полегенько — Бугай.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Юрій Іванов (Макіївка, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону СКІФ (Львів, Україна) зіграють Львів та ковалівський Колос.
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Анонс матчу ФК Львів - Колос 27.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 27.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Львів (Львов) та командою Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Львів, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 31.10.2021 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - Колос можна подивитися 27.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти Інгулець - 21.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Ворскла - 19.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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