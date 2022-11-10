  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рух - ФК Львів Дивитися онлайн
У тренді

Рух - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 травня 2023, 17:00 - Арена Львов . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
52'
ФК Львів
Львов
Дивитись трансляцію
Хід матчу
29' Bogunov, Yaroslav 39' Didyk, Roman
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рух
32%
Нічия
27%
ФК Львів
41%
Цікаві факти
  • FC Lviv have a losing streak of 9 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Lviv have lost their last 9 away matches.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Lviv scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Lviv have lost 9 matches in a row.
  • FC Lviv haven't won in their last 11 games.
  • FC Lviv have lost 9 away matches in a row.
  • FC Lviv haven't won any of their last 10 away matches.
  • FC Rukh Lviv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Lviv haven't scored in 8 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 3-6-4.
  • FC Lviv's away record this season: 1-2-10.
  • FC Lviv have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 22% of their matches, FC Lviv in 3% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 22% of halftimes, FC Lviv wins 3%.
  • The winner of their last meeting was FC Lviv.
  • On their last meeting FC Lviv won by 1 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Lviv.
  • FC Lviv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 4 meetings FC Rukh Lviv won 1, FC Lviv won 1, 2 draws.
  • FC Rukh Lviv scores 0.75 goals in a match against FC Lviv and FC Lviv scores 0.75 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Lviv is 1.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Lviv is 0.75.
  • FC Rukh Lviv scores 1.31 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.62 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 1 Завершено Рух
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
31.07.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Рух 1 - 0 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львів 1 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбас 1 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Рух П
Показати більше
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Металіст 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 14:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Верес 3 - 2 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Металіст 1925 П
Показати більше
Новини команд
Олександрія - Рух. Дивитсия онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ 28.11.2022 в 12:40 Олександрія - Рух. Дивитсия онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ Олександрія - Рух: Онлайн відео трансляція матчу ⋇ 28.11.2022 ⋇ Дивитись футбол на UA-Футбол
Федик: Гадаю, всі основні матчі в нас ще попереду. 11.04.2021 в 20:15 Федик: Гадаю, всі основні матчі в нас ще попереду. Тренер ФК "Рух" дав коментар після гри з "Минаєм"
Рух - ФК Львов: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция 21.05.2023 в 15:30 Рух - ФК Львов: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция Дивитись онлайн пряму LIVE відеотрансляцію матчу чемпіонату України
Рух – ФК Львів. Анонс та прогноз матчу УПЛ на 21 травня 2023 20.05.2023 в 21:52 Рух – ФК Львів. Анонс та прогноз матчу УПЛ на 21 травня 2023 Залишиться лише один
Головні події
Didyk, Roman
39'
29'
Bogunov, Yaroslav
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рух
32%
Нічия
27%
ФК Львів
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 26
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
    39
  • 22
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 17
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
  • 10
    Bogunov, Yaroslav
    29
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 17
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 26
    Роман Никитюк
    Захисник
  • 9
    Remenyak, Artur
    Форвард
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 45
    Sasovskyi, Maksym
    Захисник
  • 3
    Сергій Сімінін
    Захисник
  • 4
    Vovkun, Artem
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Бессмертный, Анатолий
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
4
Удари повз
2
4
Штрафні
11
9
Фоли
3
3
Кутові
1
2
Офсайди
1
1
ЖК
1
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Рух - ФК Львів
play-btn
play sound
В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
46'
Свисток
Другий тайм розпочався!
46'
Рунич та Холод замість Карабіна та Дідика вийшли у Руху у перерві
Досить рівна і досить нудна у нас гра у першому таймі. Моментів фактично немає, тож рахунок 0:0 за грою. Обережні поки команди
45+3'
Свисток
Все, свисток на перерву, 0:0 у нас після першого тайму
45+1'
Богунов з флангу увійшов у штрафну Руху, але дуже довго все робив - й не віддав й не пробив
45'
Небезпечний момент
2 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Ременяк трохи загострив – змістився з флангу, але пробив дуже неточно
42'
Небезпечний момент
А ось це небезпечно! Після навісу Карабін на дальній вивалився за місцем інсайду на хорошу позицію, але удар у дотик у нього явно невдався - вище
40'
Кутовий
Кутовий для Руху - пішов навіс, але знову дуже високий, полетів м'яч ближче до ауту
38'
При цьому Дідик сам і постраждав, лікарі на полі
37'
Жовта картка
Дідик встромився в Ременяка, ще й атаку зірвав - отримав жовту
34'
Карабін наступив на ногу Микитюку у центрі поля
33'
Загалом, досить рівна в нас поки що гра. Моментів правда небагато
31'
А ось непогана розрізна передача в атаку від господарів, але Мисик не встиг нормально прострілити потім
29'
Жовта картка
Богунов на фланзі стрибнув у досить небезпечний підкат – перша жовта у матчі
28'
Богунов із флангу навісив - точно до рук Панькова
27'
Дідик фолить у центрі поля - настрибнув на Бугая
26'
Кутовий
Кутовий для Руху, і навіс непоганий, а завершення знову немає
24'
Ого! Непогану атаку Львів організував, після обрізки в центрі поля віддали на Ременяка, той рабоною (!!!) кинув у центр штрафного майданчика на Бугая, але Владислав в епізоді не розібрався - не зміг пробити
21'
Невелика пауза у грі. Судді потрібно поправити гарнітуру на руці
20'
Кутовий
Кутовий для Львова – високий навіс, але до удару справа не дійшла
19'
Рибка не поспішає виносити від воріт, хоча поспішати в першу чергу потрібно саме гостям
17'
Штрафний для Львова на куті штрафнох - Богунов цікаво низом прострілив, метушня невелика у штрафної Руху, але таки винесли захисники
15'
Ось Альваренга закинув верхи у штрафну, але Рибка на виході впевнено грає
14'
Спокійний відрізок зараз у нас, більше у центрі поля команди штовхають м'яч
11'
Дещо відбився Львів і навіть організував атаку по флангу, яка, втім, нічим не закінчилася
8'
А ось Слюбик навісив, Сапуга відірвався і пробив головою, але вище воріт. Перший натяк на момент
6'
При цьому, невелику травму отримав кіпер Львова - лікарі на полі привели його до тями
5'
Мисик навісив із флангу, але Рибка кулаками виніс після запаленої свічки
3'
Рух намагається щось вигадати на правому фланзі, але поки що безрезультатно
1'
Ого, Ременяк на 14-й хвилині одразу дав метрів із 30-ти! Неточно, але заявка серйозна
1'
Свисток
Матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасные Руха: Ледвій, Джефферсон, Холод, Веремієнко, Роман, Притула, Кітела, Эдсон, Довгий, Квасниця, Руніч, Климчук
Інфо
Стартовий склад Руху: Паньків, Слюбик, Дідик, Слюсар, Лях, Підгурський, Таллес, Сапуга, Альваренго, Мисик, Карабін
Інфо
Запасні Львова: Вільховий, Шарун, Михайлов Віталій, Михайлов Роман, Киричок, Михавко, Вишинський, Мудрий, Свржняк
Інфо
Стартовий склад Львова: Рибка, Никитюк, Сасовський, Сімінін, Грисьйо, Богунов, Кузик, Мільченко, Вовкун, Ременяк, Бугай
Рух знаходиться на "перехідному" 14-му місці в таблиці, маючи в активі 24 бали
У Львова все дуже погано і дуже просто - для того, щоб зберегти хоч математичні шанси на збереження прописки в УПЛ сьогодні треба перемагати
Гра пройде на Арені Львів
Інфо
Почнеться матч о 17:00, судитиме поєдинок Максим Козиряцький
Добрий вечір! 27 тур УПЛ та львівське дербі, в якому Рух прийме ФК Львів
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(1)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
21.05.2023 о 14:51
Львов хлопните дверью--сколько можно проигрывать
Відповісти
0
0

Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Умранієспор Умранієспор 1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Брест Брест 2 Клермон Клермон 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Ніцца Ніцца 0 Тулуза Тулуза 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Реймс Реймс 2 Анже Анже 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Труа Труа 1 Страсбур Страсбур 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Рух - ФК Львів 21.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Рух (Львов) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 21.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Рух (Львов) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь ФК Львів, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Рух у попередньому футбольному матчі 10.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Бессмертный, Анатолий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - ФК Львів можна подивитися 21.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий матч команди Рух був зіграний проти Кривбас - 14.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший поединок команди ФК Львів був зіграний проти Ворскла - 14.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.