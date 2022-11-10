Рух - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Рух (Львов) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 21.05.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между клубами Рух (Львов) та командою ФК Львів (Львов):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь ФК Львів, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Рух у попередньому футбольному матчі 10.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Бессмертный, Анатолий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Предыдущий матч команди Рух був зіграний проти Кривбас - 14.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Прошедший поединок команди ФК Львів був зіграний проти Ворскла - 14.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.
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