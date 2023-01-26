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Манчестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 27 січня 2023, 22:00
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
9'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
21%
Нічия
34%
Арсенал
45%
Цікаві факти
  • During the last 26 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 12 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 11 times. The goal difference is 44-39 in favour of Manchester City.
  • During the last 59 meetings, Manchester City have won 22 times, there have been 11 draws while Arsenal FC have won 26 times. The goal difference is 84-82 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC's last away win against Manchester City was in 2015.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 6 games.
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Arsenal FC haven't won any of their last 5 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Arsenal FC in their last 7 encounters.
  • Arsenal FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Manchester City wins 1st half in 46% of their matches, Arsenal FC in 50% of their matches.
  • Manchester City wins 46% of halftimes, Arsenal FC wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Arsenal FC won 0, 0 draws.
  • Manchester City scores 2.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 0.4 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Arsenal FC is 1.6.
  • Manchester City scores 3.06 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have won 3 home matches in a row.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
16
Перемог
27
Ігор
6
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.08.2021 - 14:30 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
21.02.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2020/2021
22.12.2020 - 22:00 Арсенал 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 18:30 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок Англії 2022/2023
09.01.2023 - 22:00 Оксфорд Юнайтед 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Арсенал 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 4 Завершено Арсенал В
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
21%
Нічия
34%
Арсенал
45%
Склади команд
Стартовий склад
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 30
    Turner, Matt
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 16
    Роб Холдінг
    Захисник
  • 6
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 21
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 17
    Saka, Bukayo
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
Удари в отвір
1
1
Удари повз
1
Сейви
Трансляція
5'
Небезпечний момент
Потужно пробив Томіясу з лінії штрафного, але Ортега парирував. Добре спіймав японець м'яч з двійничка.
3'
Після скидання від партнера з-за меж штрафного вище воріт пробив Родрі
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Команди стартували у Кубку Англії з минулої стадії: МС обіграв Челсі 4:0, а "каноніри" переграли Оксфорд Юнайтед 3:0.
Запасні гостей: Ремсдейл, Вайт, Зінченко, Едегор, Ківьор, Локонга, Маркіньюс, Мартінеллі, Саліба.
Арсенал: Тернер - Томіясу, Холдінг, Габріел, Тірні - Вієйра, Партей, Джака - Сака, Нкетіа, Троссард.
Запасні господарів: Едерсон, Альварес, Вокер, Діаш, Канселу, Ляпорт, Палмер, Сілва, Філліпс.
Манчестер Сіті: Ортега - Льюїс, Аканджі, Стоунс, Аке - Гюндоган, Родрі - Марез, де Брюйне, Гріліш - Голанд.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 1/16 фіналу Кубка Англії, у якому Манчестер Сіті зіграє проти Арсеналу.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал 27.01.2023, Кубок Англії

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 27.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 01.01.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал можна подивитися 27.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Вулверхемптон - 22.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 22.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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