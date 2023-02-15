Арсенал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Манчестер Сіті" 15.02.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 15.02.2023

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 27.01.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 11.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Астон Вілла - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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