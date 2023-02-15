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Арсенал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 лютого 2023, 21:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
11'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
34%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
37%
Цікаві факти
  • During the last 26 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 11 times, there have been 7 draws while Manchester City have won 8 times. The goal difference is 33-29 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 60 meetings, Arsenal FC have won 26 times, there have been 11 draws while Manchester City have won 23 times. The goal difference is 84-83 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC's last home win against Manchester City was in 2015.
  • Last season Manchester City won both games against Arsenal FC (5-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 28% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City have lost 3 away matches in a row.
  • Arsenal FC haven't won any of their last 6 games against Manchester City.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 8-2-0.
  • Martin Odegaard is Arsenal FC's top scorer with 8 goals. Erling Haaland has scored 25 times for Manchester City.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 8. Kevin De Bruyne is Manchester City's biggest assister (11).
  • Arsenal FC wins 1st half in 46% of their matches, Manchester City in 43% of their matches.
  • Arsenal FC wins 46% of halftimes, Manchester City wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Manchester City.
  • Arsenal FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 0, Manchester City won 5, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Arsenal FC scores 0.4 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Manchester City is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Manchester City is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Arsenal FC scores 2.36 goals when playing at home and Manchester City scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Arsenal FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
6
Перемог
28
Ігор
17
Перемог
Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.08.2021 - 14:30 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
21.02.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 18:30 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Тоттенхем В
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Новини команд
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
34%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
37%
Склади команд
23
Ramsdale, Aaron
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
17
Saliba, William
18
Tomiyasu, Takehiro
34
Ґраніт Джака
20
Жоржиньйо
10
Odegaard, Martin
26
Martinelli, Gabriel
14
Nketiah, Edward
17
Saka, Bukayo
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
4
Рубен Діаш
6
Натан Аке
20
Silva, Bernardo
21
Ілкай Гюндоган
16
Родрi
17
De Bruyne, Kevin
26
Mahrez, Riyad
9
Haaland, Erling
10
Grealish, Jack
Стартовий склад
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 17
    Saka, Bukayo
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 23
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
48%
Володіння м'ячем
52%
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Трансляція
8'
Невдало розіграли кутовий «містяни». Мабуть, варто було подавати.
7'
6'
Марез дійшов до лицьової та віддав на одинадцять метрів. Нікого крім Жоржиньо там не було.
2'
Нкетіа ввійшов у карний і пробив, Вокер заблокував удар. Джака з добивання запустив м'яч над воротами.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Ентоні Тейлор.
Запасні: Тернер (в), Холдінг, Ківьор, Вайт, Тірні, Вієйра, Нельсон, Троссар, Козьє-Даберрі.
Інфо
Стартовий склад Арсенала (4-3-3): Рамсдейл — Зінченко, Габріел, Саліба, Томіясу — Джака, Жоржиньо, Едегор (к) — Мартінеллі, Нкетіа, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні: Ортега (в), Льюїс, Ляпорт, Аканджі, Альварес, Гомес, Палмер, Фоден, Філліпс.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (3-4-2-1): Едерсон — Аке, Діаш, Вокер — Гріліш, Сілва, Родрі, Марез — Гюндоган (к), де Брюйне, Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Арсенал і Сіті — лідери чемпіонських перегонів. «Каноніри» мають перевагу в три очки та матч у запасі.
Один із ключових поєдинків сезону. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію перенесеного матчу 12-го раунду АПЛ між Арсеналом і Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Арсенал - "Манчестер Сіті" 15.02.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 15.02.2023
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 27.01.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Сіті" можна подивитися 15.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 11.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Астон Вілла - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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