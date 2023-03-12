  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. СК Дніпро-1 - Динамо Дивитися онлайн
У тренді

СК Дніпро-1 - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 березня 2023, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
47%
Нічия
26%
Динамо
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SC Dnipro-1 and FC Dynamo Kiev is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, SC Dnipro-1 have won 2 times, there have been 0 draws while FC Dynamo Kiev have won 5 times. The goal difference is 13-8 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 have 3 successive home wins.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • SC Dnipro-1 haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Dynamo Kiev have lost none of their last 4 away matches.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's home record this season: 6-1-0.
  • Artem Dovbyk is SC Dnipro-1's top scorer with 12 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 10 times for FC Dynamo Kiev.
  • Oleksandr Pikhalyonok has assisted the most goals for SC Dnipro-1 with 5. Vladyslav Andriyovych Vanat is FC Dynamo Kiev's biggest assister (2).
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 40% of their matches, FC Dynamo Kiev in 39% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 40% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 39%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 3 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than SC Dnipro-1.
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 2, FC Dynamo Kiev won 3, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 scores 1.4 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 1.4 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Dynamo Kiev is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Dynamo Kiev is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • SC Dnipro-1 scores 1.64 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.57 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
2
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1 Н
Ліга конференцій 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено АЕК Н
Ліга конференцій 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 АЕК 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
07.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 5 - 1 Завершено Ауда В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
03.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Атирау В
Показати більше
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершено Інгулець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
26.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершено Валмієра Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
23.02.2023 - 16:00 Динамо 3 - 0 Завершено Ауда В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.02.2023 - 16:04 Динамо 1 - 1 Завершено Рига Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
19.02.2023 - 16:07 Динамо 0 - 0 Завершено Адана Демирспор Н
Показати більше
Новини команд
Дніпро-1 - Динамо. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ 12.03.2023 в 11:34 Дніпро-1 - Динамо. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ Дніпро-1 - Динамо: Де і коли дивитись онлайн трансляцію матчу ⋉ 12.03.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Дніпро-1 - Динамо. Анонс та прогноз матчу УПЛ на 12.03.2023 12.03.2023 в 11:04 Дніпро-1 - Динамо. Анонс та прогноз матчу УПЛ на 12.03.2023 Дніпро-1 - Динамо: Прогноз і анонс матчу ⋉ 12.03.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Вболівальниця: Ультрас Динамо – шакали і біда клубу. У мого чоловіка перелом руки зі зміщенням 19.09.2021 в 11:25 Вболівальниця: Ультрас Динамо – шакали і біда клубу. У мого чоловіка перелом руки зі зміщенням Наслідки бійки на “Олімпійському”
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
47%
Нічия
26%
Динамо
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Rybak, Vladislav
    Воротар
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 27
    Hayner
    Захисник
  • 10
    Peglow
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 5
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 25
    Popov, Denys
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 22
    Lonwijk, Justin
    Півзахисник
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 77
    Benito
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Луческу, Мирча
Трансляція
Зазначимо, що матч пройде в Ужгороді
Нагадаємо, що Дніпро-1 разом із Шахтарем очолює турнірну таблицю. Динамо на 4-му місці, з відставанням від лідерів у 6 очок
Інфо
Запасні Динамо: Моргун, Боль, Шепелєв, Перріс, Яцик, Рамірес, Гармаш, Сирота, Царенко, Дубінчак, Волошин
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Сидорчук, Кабаєв, Ванат, Караваєв, Лонвейк, Дячук, Буялський, Беніто
Інфо
Запасні Дніпра-1: Валеф, Кінарейкін, Танчик, Пасіч, Амаш, Федорів, Гомес, Когут, Назаренко, Рубчинський, Підлепенець, Танковський
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Рибак, Каплієнко, Адамюк, Сваток, Хайнер, Пеглоу, Бабенко, Мінго, Пыхальонок, Гуцуляк, Довбик
Інфо
Почнеться матч о 13:00, судитиме гру Дмитро Кривушкін! Буде на матчі та ВАР!
Добрий день всім! Центральний матч 17-го туру УПЛ Дніпро-1 – Динамо. Саме цей поєдинок як текстовий онлайн пропонує вашій увазі UA-Футбол.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 1 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 2 Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 1 Колорадо Репідз Колорадо Репідз 0 Завершено 04:30 - Сьогодні Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1 Остін Остін 2 Завершено 03:30 - Сьогодні Нашвилл Нашвилл 2 Монреаль Монреаль 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 1500 грн Грати
2 4500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Динамо 12.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 12.03.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Динамо (Киев):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Динамо можна подивитися 12.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Олександрія - 04.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти Інгулець - 04.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден