СК Дніпро-1 - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Динамо 12.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 12.03.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Динамо (Киев):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Олександрія - 04.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти Інгулець - 04.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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