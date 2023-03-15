  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Реал - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 15 березня 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
5'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
29%
Ліверпуль
32%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Real Madrid have won 6 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 2 times. The goal difference is 16-9 in favour of Real Madrid.
  • The result of the first leg: Liverpool FC - Real Madrid 2-5.
  • Liverpool FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Liverpool FC in 32% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Liverpool FC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Liverpool FC has better performance than Real Madrid.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Liverpool FC won 0, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 UEFA Champions League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have won just 0 of their last 5 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.4 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 0.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Liverpool FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Liverpool FC is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.19 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
6
Перемог
7
Ігор
0
Перемог
Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Реал 3 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 22:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал Н
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал В
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 21:45 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал П
Показати більше
Новини команд
Мудрик: Напевно, вибрав би бути гравцем старту в Арсеналі, ніж запасним у Реалі 15.11.2022 в 23:54 Мудрик: Напевно, вибрав би бути гравцем старту в Арсеналі, ніж запасним у Реалі Вболівальники Арсеналу кличуть українця до Лондона
Модрич розповів, коли завершить кар'єру у збірній Хорватії 25.10.2022 в 13:36 Модрич розповів, коли завершить кар'єру у збірній Хорватії Мундіаль у Катарі стане для нього останнім турніром за "шашкових"
Мерсисайдців врятує лише розгромна перемога. Текстова трансляція матчу Реал - Ліверпуль 15.03.2023 в 20:54 Мерсисайдців врятує лише розгромна перемога. Текстова трансляція матчу Реал - Ліверпуль ...
Реал Мадрид опублікував склад на матч у відповідь з Ліверпулем: Бензема у складі 15.03.2023 в 20:14 Реал Мадрид опублікував склад на матч у відповідь з Ліверпулем: Бензема у складі Чуамені підміняє Камавінга
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
29%
Ліверпуль
32%
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Ліверпуль"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
3'
Офсайд
Бензема в офсайді, після передачі Модрича з центрального кола на правий фланг.
2'
Ризиковане жонглювання м'ячем перед власним штрафним від Бензема!
1'
Ліверпуль перший м'яч до чужої половини завантажив одразу до ауту на лівому фланзі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Адріан, Келлегер, Гомес, Кейта, Фірміно, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Елліотт, Цимікас, Карвалью, Матіп, Р. Вільямс.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Мілнер, Фабіньо — Салах, Жота, Нуньєс — Гакпо.
Запасні: Лунін, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальйос, Родріго, Менді, Діас, Альваро.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Модрич, Камавінга, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
У першому матчі перемогу святкував мадридський Реал — 5:2.
Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Ліверпуль.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Боруссія U19 Боруссія U19 1 Хайдук U19 Хайдук U19 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Істанбул ББ Істанбул ББ 1 Гент Гент 4 Завершено 18:00 - Сьогодні Істра Істра 1 Динамо Динамо 0 Завершено 22:00 - Вчора Мідлсбро Мідлсбро 1 Сток Сіті Сток Сіті 1 Завершено 22:00 - Вчора Порту Порту 0 Інтер Інтер 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 1500 грн Грати
2 4500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Реал - "Ліверпуль" 15.03.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 15.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Реал у попередньому футбольному матчі 21.02.2023 закінчилось с такими результатами: 2:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Ліверпуль" можна подивитися 15.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Еспаньол - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Борнмут - 11.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден