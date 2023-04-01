Челсі - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти Евертон - 18.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Прошедший матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Борнмут" - 18.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
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