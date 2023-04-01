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Челсі - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 квітня 2023, 19:30 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 1
Оновити
перерыв
Астон Вілла
Бирмингем
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Хід матчу
4' Kamara, Boubacar 18' Watkins, Ollie 39' Матео Ковачіч
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
37%
Астон Вілла
24%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Aston Villa is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 17 times, there have been 7 draws while Aston Villa have won 4 times. The goal difference is 59-26 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 59 meetings, Chelsea FC have won 31 times, there have been 14 draws while Aston Villa have won 14 times. The goal difference is 101-54 in favour of Chelsea FC.
  • Aston Villa's last away win against Chelsea FC was in 2011.
  • Last season Chelsea FC won both games against Aston Villa (3-0 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Chelsea FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Aston Villa scores 29% of their goals between the minutes 0-15?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
  • Aston Villa haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Aston Villa in their last 8 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 4 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 4 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Kai Havertz is Chelsea FC's top scorer with 7 goals. Ollie Watkins has scored 9 times for Aston Villa.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 32% of their matches, Aston Villa in 29% of their matches.
  • Chelsea FC wins 32% of halftimes, Aston Villa wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Aston Villa.
  • On their last meeting Aston Villa won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 4, Aston Villa won 1, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 1.8 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 0.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Aston Villa is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Aston Villa is 1.
  • Chelsea FC scores 1.38 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.39 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
11
Перемог
18
Ігор
3
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі
Кубок англійської ліги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Челсі 1 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Челсі 3 - 0 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.03.2023 - 22:10 Челсі 2 - 0 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.02.2023 - 15:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 14:30 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Арсенал П
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Головні події
Матео Ковачіч
39'
18'
Watkins, Ollie ГООЛ!
4'
Kamara, Boubacar
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
37%
Астон Вілла
24%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
32
Cucurella, Marc
26
Koulibaly, Kalidou
24
James, Reece
21
Chilwell, Ben
8
Матео Ковачіч
24
Fernandez, Enzo
12
Рубен Лофтус-Чік
11
Felix, Joao
29
Havertz, Kai
15
Mudryk, Mykhailo
23
Martinez, Emiliano
18
Young, Ashley
4
Konsa, Ezri
5
Mings, Tyrone
15
Moreno, Alex
7
McGinn, John
44
Kamara, Boubacar
6
Luiz, Douglas
41
Ramsey, Jacob
10
Buendia, Emiliano
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 15
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
    39
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 10
    Buendia, Emiliano
    Форвард
  • 11
    Watkins, Ollie
    18
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
    4
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 15
    Moreno, Alex
  • 23
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
1
ЖК
1
3
Удари повз
2
7
Штрафні
7
6
Фоли
7
68%
Володіння м'ячем
32%
5
Удари в отвір
1
8
Кутові
Сейви
5
1
Офсайди
3
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Астон Вілла"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Команди розпочали матч активно, причому моменти виникали біля обох воріт. У результаті, вілани свій шанс після привозу Кукурельї таки реалізували - Уоткінс реалізував вихід віч-на-віч. Друга половина тайму залишилася повністю за Челсі - сині фактично замкнули суперника, але м'яч вперто не ліз у ворота. Пару хороших моментів занапастив й Мудрік через не найсильніші удари на виконання, яке залишало бажати кращого.
45+2'
Свисток
І на цьому все, свисток на перерву – Вілла з рахунком 1:0 поки що обіграє Челсі!
45+1'
Небезпечний момент
Енцо вішає, Чилуелл у боротьбі таки головою переправляє м'яч у сітку! Гол? Все ж таки Бен підштовхнув руками опонента. Фол в атаці
45'
Інфо
2 хвилини додав суддя до першого тайму
43'
Небезпечний момент
А ось тут Хаверц класно все зробив - метрів з 11-ти з-під трьох захисників пробив, але Мартінес знову тягне!
42'
Хаверц із флангу зовсім не в ту зону віддав. Кого він там шукав?
39'
Жовта картка
Ковачич жовту отримав за відверту підніжку
38'
І? Після Швидкої атаки Чілвел дуже гостро прострілив, але ніхто з лондонців не встиг цей пас закрити.
36'
Кутовий
Тисне Челсі! Дуже сильно давить! Ось після кутового із трьох спроб удару так і не заштовхали м'яч у ворота!
35'
Небезпечний момент
Чілвел з флангу якось так вішав, що влучив у ближню штангу! Мартінес явно не очікував такого розвитку подій
32'
Небезпечний момент
Мудрик! Мишаня! Отримав чудовий розрізний пас, вивалився фактично віч-на-віч, вирішив пробити не зближаючись, метрів з 15-ти, і пробив не найкращим чином - Мартінес впевнено забрав м'яч!
30'
Відбивається Вілла, і поки що робить це досить якісно
29'
76:24 володіння в останні 10 хвилин. На користь Челсі, звичайно ж
28'
М'яка передача Мудрика у штрафну не пройшла. Хоча задумав непогано українець
25'
Хаверц дальній удар - дуже слабко. Несерйозно все це
24'
Інфо
4:3 за ударами, 2:1 у площину, і майже всі ці удари були небезпечними
22'
Небезпечний момент
Енцо після навісу з кутового підрізав у ворота – трохи повз. Виглядало небезпечно!
20'
Небезпечний момент
Ух, як класно Фелікса крутанув двох захисників Вілли та дав у ближній кут! Мартінес тягне!
19'
Гоооол!!!
Гооол! Вілла! Уоткінс! Кукурелья привіз, головою перериваючи дальній пас,скинув назад, де й опинився форвард Вілли, який і переграв Кепу! 1:0 для гостей!
17'
Небезпечний момент
Ой ой! Ремзі знову флангом пройшов, скинув під удар і Макгін метрів з 15-ти дав у перекладину! Ух!
15'
Кутовий
Кутовий для Челсі – нічого цікавого, все завершилося офсайдом
14'
Ремзі накрутив Джеймса на фланзі, але прострілив не найкращим чином. Не соромляться віллани ходити в атаку
11'
Макгінн заштовхав Кукурелью, ще й із суддею посперечався з цього приводу
10'
Мудрик у високому пресингу непогано відпрацьовує. Хоча це, мабуть, установка для всієї команди
7'
Небезпечний момент
Ой ой! Вілла відповіла, і як! Розрізний пас на Уоткінса пробив, той вискочив практично віч-на-віч з Кепою, пробив не зближаючись, але трохи мимо!
6'
Небезпечний момент
Охохо! Шанс у Мудрика! Накрив Камара біля чужих воріт, вивалився на удар і метрів з 10-ти не переграв Мартінеса!
4'
Жовта картка
Камара перервав контру синіх, і вже на 4-й хвилині сів на жовту картку
2'
Перший удар – Ковачич з лівої дав вище. Відзначимо пас п'ятою Мудрика у комбінації
1'
Свисток
Розпочався матч, бірмінгемці розлучили з центру поля!
Виходять команди на поле
Грають абсолютно рівні команди, сусіди з турнірної таблиці. Челсі перед звітним матчем розташувався на 10-му місці в турнірній таблиці з 38 балами. Вілла на 11-му місці також із 38 очками.
Інфо
Михайло Мудрик вийде у старті лондонців!
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли: Еміліано Мартінес, Ешлі Янг, Езрі Конса, Тайрон Мінгз, Алекс Морено, Джон Макгінн, Дуглас Луїс, Джейкоб Ремсі, Еміліано Буендія, Леон Бейлі, Оллі Уоткінс
Інфо
Стартовий склад Челсі: Кепа Аррісабалага, Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья, Каліду Кулібалі, Ріс Джеймс, Бен Чілуелл, Енцо Фернандес, Матео Ковачич, Михайло Мудрик, Кай Хаверц, Жоау Фелікс
Інфо
Розпочнеться матч о 19:30. Головний суддя поєдинку - Енді Медлі
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 29-го туру АПЛ, в якому Челсі прийме Астон Віллу
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Анонс матчу "Челсі" - "Астон Вілла" 01.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Астон Вілла" можна подивитися 01.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти Евертон - 18.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Прошедший матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Борнмут" - 18.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Астон Вілла" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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