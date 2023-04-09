ФК Олександрія - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 09.04.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Чорноморець (Одесса):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Чорноморець можна подивитися 09.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Ворскла - 01.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 02.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.