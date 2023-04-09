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ФК Олександрія - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 квітня 2023, 13:00 - КСК Ника Стадион . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
Оновити
14'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
42%
Нічия
29%
Чорноморець
29%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
6
Перемог
17
Ігор
5
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
27.08.2021 - 19:30 Чорноморець 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2018
06.10.2018 - 17:00 ФК Олександрія 3 - 2 Завершено Чорноморець
Кубок України 2018/2019
26.09.2018 - 19:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.03.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925 Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершено Чорноморець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 14:30 Чорноморець 4 - 2 Завершено Нива В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
42%
Нічия
29%
Чорноморець
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 8
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 17
    Олег Кожушко
    Форвард
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 13
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 23
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 10
    Hadida, Guy
    Півзахисник
  • 18
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
1
Удари повз
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Чорноморець
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
8'
Кутовий
А Олександрія заробила вже третій кутовий. Але поки що навіси з них ніякої небезпеки не несуть
7'
Чорноморець сходив в атаку - заробили штрафний моряки, але також навіс ні до чого небезпечного не привів
5'
Ось Бадібанга виграв повітря після навісу Олександрії зі штрафного
4'
Господарі перші хвилини проводять із претензіями на тиск
3'
А ось і перший удар – після прострілу з правого флангу Кожушко стрільнув – вище. Ну як підхід зараховується
2'
Кутовий
Одразу ж господарі сходили вперед – заробили кутовий. Але нічого цікавого зі стандарту не вигадали містяни
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Чорноморця: Варакута, Паст, Гладкий, Білий, Задоя, Селін, Політило, Штогрін, Юсов, Черткоєв, Войтіховський
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Непогодов, Брагару, Гучек, Салюк, Єрмаков, Васильєв, Кузик, Демченко, Алефіренко, Бадібанга, Хадіда
Інфо
Запасні Олександрії: Горох, Єрмаков, Савченко, Калітвінцев, Сігєєв, Волошин, Шулянський, Скорко, Копіна, Рибалка, Бондаренко, Кобзар
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко, Цуріков, Логінов, Бабогло, Мірошниченко, Ковалець, Мустафаєв, Михайленко, Третьяков, Кожушко, Кулаков
Олександрія на 5-му місці із запасом як від четвертого, так і від шостого місця
Інфо
Чорноморець знаходиться на 11-му місці в таблиці, але щільність тут така, що команду від зони вильоту відокремлює всього 1 очко
Інфо
Гра пройде в Олександрії на КСК Ніка
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судити гру буде Ігор Пасхал
UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матч 20-го туру УПЛ, в якому Олександрія прийме Чорноморець
Добридень! Добрий недільний святковий день! На вулиці весна, а на стадіонах України – УПЛ.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Чорноморець 09.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 09.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Чорноморець (Одесса):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Чорноморець можна подивитися 09.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Ворскла - 01.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 02.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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