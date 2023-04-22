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Динамо - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 квітня 2023, 17:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляція: 2+2
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
26%
Нічия
33%
Шахтар
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Shakhtar Donetsk when FC Dynamo Kiev is playing at home is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Shakhtar Donetsk is 0-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with FC Dynamo Kiev playing at home, FC Dynamo Kiev have won 8 times, there have been 8 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 9 times. The goal difference is 29-27 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 70 meetings, FC Dynamo Kiev have won 20 times, there have been 18 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 32 times. The goal difference is 96-67 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Dynamo Kiev's last home win against FC Shakhtar Donetsk was in 2018.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 20% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 5 games.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 7-1-1.
  • Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kiev's top scorer with 11 goals. Danylo Sikan has scored 8 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Vladyslav Andriyovych Vanat has assisted the most goals for FC Dynamo Kiev with 2. Georgiy Sudakov is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (6).
  • Serhiy Sydorchuk has more yellow cards (7) than any other player at FC Dynamo Kiev. Lassina Franck Traore has collected 5 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 37% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 33% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 37% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 33%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Dynamo Kiev.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 games against FC Dynamo Kiev (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 1, FC Shakhtar Donetsk won 3, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Dynamo Kiev scores 0.4 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Shakhtar Donetsk is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Shakhtar Donetsk is 0.8.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.27 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.21 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
16
Перемог
51
Ігор
25
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершено Шахтар
Суперкубок України 2021
22.09.2021 - 21:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтар 0 - 1 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 14:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.04.2023 - 14:02 ФК Львів 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 14:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
26%
Нічия
33%
Шахтар
41%
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Шахтар
play-btn
play sound
В ефірі
2+2
Трансляція
Інфо
Рефері — Віталій Романов (Дніпро).
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Динамо:
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Шахтаря:
У матчі першого кола «гірники» перемогли з рахунком 3:1. Забивали Зубков, Мудрик, Сікан і Ванат.
Шахтар очолює турнірну таблицю з 52 очками. Динамо посідає четверте місце, до зони Ліги Європи п'ять пунктів.
Друге Класичне в сезоні. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.
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Останні матчі
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Анонс матчу Динамо - Шахтар 22.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 22.04.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Динамо у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Шахтар можна подивитися 22.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти Рух - 14.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Львів - 16.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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