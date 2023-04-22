Динамо - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Шахтар 22.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 22.04.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Динамо у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти Рух - 14.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Львів - 16.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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