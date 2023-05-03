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Зоря - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 травня 2023, 15:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
34'
Верес
Ровно
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Хід матчу
19' Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych 21' Sharay, Stanislav Вийшов: Богдан Когут
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
45%
Нічия
32%
Верес
23%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and Veres Rivne is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, FC Zorya Lugansk have won 6 times, there have been 1 draws while Veres Rivne have won 0 times. The goal difference is 10-2 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Veres Rivne scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Veres Rivne haven't won in their last 7 games.
  • Veres Rivne haven't won any of their last 5 games against FC Zorya Lugansk.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to Veres Rivne in their last 3 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 0 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 4 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 8-3-0.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 30% of their matches, Veres Rivne in 22% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 30% of halftimes, Veres Rivne wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than Veres Rivne.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 5, Veres Rivne won 0, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 4 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.6 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 0.2 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and Veres Rivne is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and Veres Rivne is 0.4.
  • FC Zorya Lugansk scores 2.07 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1.47 goals when playing away (on average).
  • Veres Rivne haven't lost in their last 4 games.
  • Nazary Rusyn is FC Zorya Lugansk's top scorer with 8 goals. Andrii Bliznichenko has scored 5 times for Veres Rivne.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk have 3 successive home wins.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Zorya Lugansk have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
6
Перемог
7
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Верес
Кубок України 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2017/2018
29.04.2018 - 14:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух В
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Верес 3 - 2 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 13:00 Металіст 5 - 5 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас П
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Головні події
21'
Sharay, Stanislav
Вийшов: Богдан Когут
19'
Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
45%
Нічия
32%
Верес
23%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 28
    Євген Шахов
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 1
    Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych
    Воротар
    19
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Блізніченко
    Форвард
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
    21
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 9
    Михайло Шестаков
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Вирт, Юрий
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
1
2
Кутові
2
1
Сейви
2
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
ЧК
1
51%
Володіння м'ячем
49%
4
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Верес
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
33'
Бражко ще раз пробивав здалеку, але цього разу влучив у захисника. У гостей багато помилок у центрі поля.
30'
Антюх обіграв суперника і пробивав у верхній кут, але Когут момент удару не проспав. Додають в активності господарі.
28'
Русин з меж штрафної пробив у дальній кут, але неточно. Можна було прострілити на Герреро.
25'
Домінують футбоілсти "Зорі", але грають занадто одноманітно. Не вистачає конструктиву у заключній третині поля.
22'
Бражко зі штрафного потужно пробивав, але у стінку. Перспективний стандарт завершився нічим.
21'
Заміна
Голкіпер Богдан Когут виходить замість Станіслава Шарія.
19'
Червона картка
Гості залишаються у меншості. Ющишин вийшов з-за межі штрафної і зіграв рукою. Голкіпер намагався у підкаті вибити м'яч у Русина.
16'
Герреро віддавав на Антюха, але Денис з гострого кута не влучив у площину воріт. Пресинг "Зорі" поступово приносить свій успіх.
13'
Кутовий
Булеца подавав з лівого флангу, але Шахов по м'ячу пробити не зумів. Порушував правила хавбек "Зорі".
11'
У ці хвилини дуже непросто захисникам "Вереса". Намагаються луганчани затиснути суперника до власних воріт.
9'
Небезпечний момент
Бражко потужно пробивав з-за меж штрафної, але Ющишин зіграв уважно. Пристрілюється хавбек "Зорі".
7'
Не вистачає господарям поки що швидкості у центрі поля. До такої гри луганського колективу готові суперники.
4'
Перший удар по воротам завдали саме гості, але Сапутін парирував ногою удар Пасіча.
3'
Футболісти "Зорі" прогнозовано відразу взяли м'яч під власний контроль. Варто дуже обережно грати у захисті підопічним Вірта.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Верес" (запасні): Когут, Гагун, Хондак, Маткобожик, Тишинінов, Шух, Дахновський, Вадовський, Коркодим, Гайдучик, Поворознюк, Кльоц
Інфо
"Верес" (стартовий склад): Ющишин - Балан, Курко, Вовченко, Пасіч, Лебеденко, Кучеров, Блізніченко, В. Шарай, С.Шарай, Шестаков
Інфо
"Зоря" (запасні): Турбаєвський, Кучерук, Бурда, Гулько, Мороховець, Дришлюк, Полегенько, Хахльов, Снурніцин, Нагнойний, Мишньов, Погорілий
Інфо
"Зоря" (стартовий склад): Сапутін - Батагов, Імереков, Бутко, Вантух, Бражко, Шахов, Булеца, Антюх, Русин, Герреро
Щодо кадрової ситуації, то повернеться в стрій "Вереса" Геннадій Пасіч, який минулий тур пропустив через дискваліфікацію. У луганського колективу минулий тур через дискваліфікацію пропускав Снурніцин.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 24-го туру УПЛ між "Зорею" та "Вересом". Гра розпочнеться в 15:00.
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Анонс матчу Зоря - Верес 03.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 03.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Зоря (Луганск) та командою Верес (Ровно):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Зоря у попередньому футбольному матчі 23.10.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Верес можна подивитися 03.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Чорноморець - 29.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший матч команди Верес був зіграний проти ФК Львів - 28.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

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