  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Оболонь - Динамо Дивитися онлайн
У тренді

Оболонь - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 серпня 2023, 17:00 - Оболонь-Арена
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
0 - 0
Оновити
4'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
56 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
14%
Нічия
23%
Динамо
63%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, FC Obolon Kiev have won 1 times, there have been 2 draws while FC Dynamo Kiev have won 6 times. The goal difference is 21-6 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • FC Obolon Kiev haven't won in their last 4 games.
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in their last 9 games.
  • FC Dynamo Kiev have lost none of their last 14 away matches.
  • FC Dynamo Kiev have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • FC Obolon Kiev wins 1st half in 37% of their matches, FC Dynamo Kiev in 37% of their matches.
  • FC Obolon Kiev wins 37% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Obolon Kiev leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When FC Obolon Kiev is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • FC Obolon Kiev has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kiev (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kiev won 0, FC Dynamo Kiev won 4, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kiev.
  • FC Obolon Kiev have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Obolon Kiev scores 0.2 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 2.6 goals against FC Obolon Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kiev and FC Dynamo Kiev is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kiev and FC Dynamo Kiev is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Obolon Kiev scores 1.38 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Оболонь
0
Перемог
4
Ігор
4
Перемог
Динамо
Кубок України 2015/2016
27.10.2015 - 19:00 Динамо 5 - 0 Завершено Оболонь
Кубок України 2015/2016
23.09.2015 - 19:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2011/2012
26.11.2011 - 14:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2011/2012
22.07.2011 - 20:00 Динамо 4 - 0 Завершено Оболонь
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Колос Н
Перша ліга України 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Карпати 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Перша ліга України 2022/2023
22.05.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Полісся Н
Перша ліга України 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Нива 1 - 2 Завершено Оболонь В
Перша ліга України 2022/2023
06.05.2023 - 16:00 Оболонь 2 - 1 Завершено Епіцентр В
Показати більше
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.07.2023 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершено ФК Минай В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
19.07.2023 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершено Аль-Хіляль В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 19:10 Динамо 4 - 0 Завершено Аріс В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
12.07.2023 - 20:05 Янг Бойз 3 - 3 Завершено Динамо Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 18:30 Динамо 8 - 0 Завершено Вольфсбергер В
Показати більше
Хто переможе?
56 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
14%
Нічия
23%
Динамо
63%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 16
    Павло Лук'янчук
    Захисник
  • 24
    Єгор Прокопенко
    Захисник
  • 34
    Vovkun, Artem
    Захисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 9
    Ігор Мединський
    Півзахисник
  • 10
    Олег Слободян
    Півзахисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 4
    Тарас Мороз
    Захисник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Валерий Иващенко
  • Луческу, Мирча
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Юрій Іванов.
Запасні: Кичак (в), Карась, Осман, Мухаматгалєєв, Чернов, Фатєєв, Груша, Нагієв, Краснопір.
Інфо
Стартовий склад Оболоні (3-5-2): Федорівський — Лукʼянчук, Приймак, Вовкун — Прокопенко, Мороз, Слободян (к), Черненко, Мединський — Тарануха, Суханов. Головний тренер — Валерій Іващенко.
Запасні: Нещерет (в), Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Волошин.
Інфо
Стартовий склад Динамо (4-2-3-1): Бущан — Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик — Сидорчук (к), Шапаренко — Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко — Ванат. Головний тренер — Мірча Луческу.
Востаннє команди зустрічалися в далекому 2015 році в рамках Кубку України. Тоді «біло-сині» перемогли 5-0.
У першому турі Динамо обіграло Минай з рахунком 4-1, а Оболонь розійшлася з Колосом нульовою нічиєю.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру УПЛ Оболонь – Динамо.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(1)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
Veminal (Киев)
04.08.2023 о 16:54
УБОГАЯ трансляция Упл тб картинка ужас
Відповісти
0
0

Останні матчі
Завершено 03:00 - Сьогодні Атлетіко Насьональ Атлетіко Насьональ 4 Racing Club de Avellaneda Racing Club de Avellaneda 2 Завершено 03:00 - Сьогодні Фламенго Фламенго 1 Олімпія Асунсьон Олімпія Асунсьон 0 Завершено 22:15 - Вчора Віторія Віторія 0 Цельє Цельє 1 Завершено 22:00 - Вчора Дебрецен Дебрецен 1 Алашкерт Алашкерт 2 Завершено 22:00 - Вчора Шемрок Роверс Шемрок Роверс 0 Ференцварош Ференцварош 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн грн На сайт
2 2 500 грн грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Оболонь - Динамо 04.08.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 04.08.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Оболонь (Киев) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Оболонь у попередньому футбольному матчі 27.10.2015 закінчилось с такими результатами: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Динамо можна подивитися 04.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший матч команди Оболонь був зіграний проти Колос - 28.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти ФК Минай - 30.07.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.