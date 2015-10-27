Оболонь - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Динамо 04.08.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 04.08.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Оболонь (Киев) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Оболонь у попередньому футбольному матчі 27.10.2015 закінчилось с такими результатами: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Прошедший матч команди Оболонь був зіграний проти Колос - 28.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти ФК Минай - 30.07.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

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