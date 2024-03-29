Оболонь - Шахтар онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Шахтар (Донецк):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Оболонь у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Полісся - 16.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Оболонь.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ФК Минай - 12.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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