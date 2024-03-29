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Оболонь - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 березня 2024, 13:00 - Оболонь-Арена . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
0 - 1
Оновити
26'
Шахтар
Донецк
Хід матчу
16' Sikan, Danylo
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
30%
Нічия
38%
Шахтар
32%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with FC Obolon Kyiv playing at home, FC Obolon Kyiv have won 1 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 4 times. The goal difference is 8-1 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 9 meetings, FC Obolon Kyiv have won 2 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 7 times. The goal difference is 17-2 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Obolon Kyiv's last home win against FC Shakhtar Donetsk was in 2010.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Obolon Kyiv haven't won any of their last 5 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 5 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 5-3-0.
  • Igor Krasnopir is FC Obolon Kyiv's top scorer with 4 goals. Dmytro Kryskiv has scored 6 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 17% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 44% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 17% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 44%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Obolon Kyiv scores 0 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.4 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Shakhtar Donetsk is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Shakhtar Donetsk is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.9 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
1
Перемог
7
Ігор
6
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Оболонь
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
20.07.2021 - 18:00 Шахтар 5 - 0 Завершено Оболонь
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
27.05.2020 - 11:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь
Кубок України 2014/2015
23.08.2014 - 19:30 Оболонь 0 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 10:40 Оболонь 1 - 1 Завершено ХБ Кёге Н
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 22:00 Марсель 3 - 1 Завершено Шахтар П
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Головні події
16'
Sikan, Danylo ГООЛ!
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
30%
Нічия
38%
Шахтар
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Артем Кичак
    Воротар
  • 24
    Єгор Прокопенко
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 16
    Павло Лук'янчук
    Захисник
  • 11
    Максим Грисьо
    Форвард
  • 4
    Тарас Мороз
    Захисник
  • 50
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 9
    Мар'ян Швед
    Форвард
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 14
    Sikan, Danylo
    16
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 37
    Kevin
Запасні гравці
Тренери
  • Валерий Иващенко
  • Марино Пушич
Статистика матчу
2
Штрафні
3
3
Фоли
2
1
Удари повз
1
1
Кутові
2
Удари в отвір
4
1
Блоковано ударів
3
Сейви
Трансляція
20'
4 хвилини витратили на перевірку голу на VAR, хоча одразу було видно, що все чисто. В підсумку взяття воріт зарахували.
16'
Гоооол!!!
Шахтар відкриває рахунок! Покарали Оболонь за сміливість і лінію оборони. Швед запустив Сікана у вільну зону, а той обіграв воротаря та відправив мʼяч у сітку.
13'
Небезпечний момент
12'
Класно приклався зі штрафного Судаков, хоч позиція була не найзручніша. Кичаку довелося діставати мʼяч з-під поперечини.
8'
Кевін завдав удару приблизно з лінії штрафного майданчика. Сильно вище воріт пройшов мʼяч.
6'
Судаков помітив підключення Шведа на дальню та виконав верховий пас. Не встиг на замикання 9 номер Шахтаря.
3'
Небезпечний момент
Суханов міг забивати вже в самому початку! Виграв підбір після невдалого виносу Бондаря та злету цілив у ближній кут. Пощастило «гірникам», що мʼяч розминувся зі стійкою.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Рибка (в), Федорівський (в), Вишневський, Вовкун, Груша, Козлов, Косовський, Лях, Нагієв, Осман, Слободян, Тарануха.
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Кичак (к) — Прокопенко, Дубко, Карась, Лукʼянчук, Грисьо — Запорожець, Мороз, Черненко — Краснопір, Суханов. Головний тренер — Валерій Іващенко.
Запасні: Рудько (в), Лацабідзе, Марлон Гомес, Гочолейшвілі, Егіналду, Келсі, Міроші, Назарина, Невертон, Степаненко, Траоре, Цуканов.
Інфо
Стартовий склад Шахтер: Різник — Азаров, Матвієнко (к), Бондар, Конопля — Бондаренко — Кевін, Судаков, Криськів, Швед — Сікан. Головний тренер — Маріно Пушич.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру УПЛ Оболонь – Шахтар.
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Останні матчі
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Анонс матчу Оболонь - Шахтар 30.03.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Оболонь у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Шахтар можна подивитися 30.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Полісся - 16.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ФК Минай - 12.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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