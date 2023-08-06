СК Дніпро-1 - Полісся онлайн трансляція матчу

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Днепр Арена.
Дата проведення матчу: 06.08.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Полісся (Житомир):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Полісся у попередньому футбольному матчі 06.08.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Kalitvintsev, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Полісся - 06.08.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Предыдущий поединок команди Полісся був зіграний проти СК Дніпро-1 - 06.08.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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