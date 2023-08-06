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СК Дніпро-1 - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 серпня 2023, 15:00 - Днепр Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Shurman, Denys
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
2 - 1
Матч завершено
Полісся
Житомир
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Хід матчу
20' Kushnirenko, Bogdan 34' В'ячеслав Танковський 36' Євген Пасіч
46' Kozak, Artem Вийшов: Олександр Назаренко 46' Євген Пасіч Вийшов: Володимир Танчик 46' Володимир Адамюк 62' Олександр Піхальонок 64' В'ячеслав Танковський Вийшов: Krushynskyi, Borys 64' Rubchynskyi, Valentyn Вийшов: Ігор Когут 64' Максим Третьяков 67' Денис Мірошниченко Вийшов: Олександр Сваток 76' Пилип Будківський Вийшов: Yanakov, Denys 80' Sarapii, Eduard 88' Yanakov, Denys 89' Олександр Каплієнко Вийшов: Bill
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
33%
Нічия
30%
Полісся
37%
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 3 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 4 games.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 32% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 66% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 32% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 66%.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • SC Dnipro-1 scores 1.92 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Полісся
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Полісся В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
01.08.2023 - 20:30 Панатінаїкос 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1 Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.07.2023 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 3 Завершено Панатінаїкос П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено Рух В
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.07.2023 - 19:00 Верес 0 - 2 Завершено Полісся В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
12.07.2023 - 18:30 Полісся 3 - 2 Завершено Гартберг В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Полісся 1 - 1 Завершено Рапід Н
Перша ліга України 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Полісся 2 - 1 Завершено ЛНЗ В
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Головні події
Олександр Каплієнко
Вийшов: Bill
89'
88'
Yanakov, Denys ГООЛ!
Sarapii, Eduard
80'
76'
Пилип Будківський
Вийшов: Yanakov, Denys
Денис Мірошниченко
Вийшов: Олександр Сваток
67'
64'
В'ячеслав Танковський
Вийшов: Krushynskyi, Borys
Rubchynskyi, Valentyn
Вийшов: Ігор Когут
64'
Максим Третьяков
64'
ГООЛ! Олександр Піхальонок
62'
46'
Kozak, Artem
Вийшов: Олександр Назаренко
Євген Пасіч
Вийшов: Володимир Танчик
46'
Володимир Адамюк
46'
Євген Пасіч
36'
34'
В'ячеслав Танковський
20'
Kushnirenko, Bogdan
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
33%
Нічия
30%
Полісся
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
    46
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
    80
  • 8
    Олександр Піхальонок
    Захисник
    62
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
    64
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
    67
  • 12
    Kinareykin, Yakiv
    Воротар
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
    64
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
    89
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
    46 36
  • 1
    Олег Кудрик
    Воротар
  • 5
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
    64 34
  • 8
    Владислав Огіря
    Півзахисник
  • 18
    Makouana, Beni
    Форвард
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
    76
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 30
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
    46
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
    20
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Kalitvintsev, Yuriy
Статистика матчу
6
Удари в отвір
2
12
Штрафні
17
11
Кутові
4
2
Сейви
5
16
Фоли
12
ЧК
1
1
Офсайди
3
ЖК
1
3
Удари повз
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - Полісся
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
Дніпро-1 у рівній грі на останніх хвилинах вириває перемогу завдяки шедевральному голу Бабенка.
90+4'
Свисток
Матч завершився.
90+3'
Жовта картка
Крушинський і Бланко влаштували штовханину, кожному по жовтій.
90+1'
Гоооол!!!
Дніпро-1 знову виходить уперед! Просто блискучий удар з дальньої відстані вийшов у Бабенка. Дуже красивий мʼяч!
90+1'
Інфо
88'
Заміна
Білл вийшов на поле замість Каплієнка.
88'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Полісся! Янаков, який був неймовірно активним після виходу на заміну, реалізував одинадцятиметровий.
87'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Дніпра-1 призначає Шурман! Когут стоячи в стінці зіграв рукою.
81'
Кінарейкін не впорався з підступним ударом Янакова зі штрафного, але Сваток вчасно підстрахував.
80'
Жовта картка
Янаков прокинув мʼяч повз суперника, після чого Сарапій влетів йому в ноги.
76'
Заміна
Замість Будківського Калітвінцев випустив на поле Янакова.
70'
Небезпечний момент
Після помилки Шабанова мʼяч відскочив до Ківінди, але той злету пробив просто в Кудрика. А позиція була відмінна.
67'
Заміна
Сваток замінив Мірошніченка.
63'
Заміна
Танковський поступився місцем на полі Крушинському.
63'
Заміна
Ківінда та Когут вийшли на поле замість Третякова та Рубчинського.
62'
Гоооол!!!
Дніпро-1 відкриває рахунок! Відмінну комбінацію розіграли, яку точним і потужним ударом під ближню стійку завершив Піхальонок. Відзначимо також асист Рубчинського та прохід Бланко. Цей гол назрівав, Полісся серйозно просіло.
58'
Мірошніченко непогано сьогодні пробиває зі стандартів, але Кудрика переграти не виходить.
53'
Не здивували дніпряни суперника оригінальним розіграшем штрафного. Сарапій відкотив під удар Піхальонку, але стінка заблокувала цю спробу.
50'
Бабенко класно приклався з-за меж карного, але Кудрик на місці.
47'
Жовта картка
Адамюк у верховій боротьбі ударив Будківського ліктем.
46'
Заміна
Також Назаренко дебютує за нову команду. Козак завершив поєдинок.
46'
Заміна
У перерві Танчик замінив Пасіча.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Дніпро-1 сьогодні жахливо виглядає в атаці, навіть у меншості Полісся створило більше моментів. Але в цілому гра нудна, можливо в другому таймі щось зміниться. У тренерів є 15 хвилин, щоб внести корективи.
45+4'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 3 хвилини.
45'
Мірошніченко у підкаті зберіг мʼяч у боротьбі з Шабановим і зряче прострілював на Бланко. Один із захисників Полісся встиг в останній момент вибити мʼяч за межі поля.
41'
Макуана присів на газон і тримається за задню поверхню стегна. Вже втретє медична бригада надає допомогу конголезцю.
39'
Цікаве виконання кутового від Полісся, але Кравченко трохи не встиг завдати акцентованого удару після скидання Будківського.
36'
Жовта картка
Пасіч жорстко зустрів Будківського на прийомі.
34'
Жовта картка
Танковський помилився під тиском і щоб виправитися був змушений фолити.
31'
Небезпечний момент
Макуана зараз мав забивати! Сам відібрав мʼяч і одразу ж вискочив віч-на-віч завдяки передачі Козака. Перекинув Кінарейкіна, але Сарапій встиг підстрахувати на лінії.
25'
Будківський заробив штрафний, Смоляков підійшов до мʼяча та завдав досить неприємного удару для голкіпера. Тим не менш, Кінарейкін впорався.
21'
Пробив зі штрафного Мірошніченко, Кудрик змістився та впевнено забрав мʼяч до рук.
20'
Червона картка
Полісся залишається в меншості. Кушніренко стрибнув у неадекватний підкат проти Бланко і був справедливо вилучений.
18'
Мірошніченко підключив Рубчинського до атаки, але вінгер Дніпра-1 погано обробив мʼяч і втратив можливість завдати небезпечного удару.
15'
Не надто насичений подіями матч поки що виходить. Картина гри як і раніше: Дніпро-1 домінує, але не може пройти захист Полісся.
10'
Хозяева постепенно перешли на половину поля соперника и наращивают давление. Пока без моментов, но заставляют ошибаться оппонентов при выходе из обороны.
3'
Мʼяч під контролем Дніпра-1, але в основному в ногах центральних захисників. Полісся обрало гру другим номером на старті зустрічі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Денис Шурман.
Запасні: Валеф (в), Білл, Гаджиєв, Горбунов, Горін, Ківінда, Когут, Пуріта, Сваток, Танчик.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1 (4-2-3-1): Кінарейкін — Каплієнко, Сарапій, Адамюк, Пасіч — Бланко, Бабенко — Рубчинський, Піхальонок (к), Мірошніченко — Третяков. Головний тренер — Олександр Кучер.
Запасні: Поспєлов (в), Бойко (в), Микитюк, Крушинський, Мустафаєв, Шаповал, Янаков, Шастал, Назаренко.
Інфо
Стартовий склад Полісся (4-2-3-1): Кудрик — Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко — Огіря (к), Кушніренко — Макуана, Танковський, Козак — Будківський. Головний тренер — Юрій Калітвінцев.
Раніше Дніпро-1 і Полісся між собою не зустрічалися.
Підопічні Калітвінцева в першому турі здобули впевнену перемогу над Вересом (0-2). Дніпряни пропустили старт чемпіонату через участь у єврокубках.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 2-го раунду УПЛ між Дніпром-1 і Поліссям.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Полісся 06.08.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 06.08.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Полісся (Житомир):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Полісся у попередньому футбольному матчі 06.08.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Kalitvintsev, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Полісся можна подивитися 06.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Полісся - 06.08.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий поединок команди Полісся був зіграний проти СК Дніпро-1 - 06.08.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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