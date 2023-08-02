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Верес - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 серпня 2023, 17:00 - Авангард . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Andreevich, Sandor Alexander
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 1
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47'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
11' Gocholeishvili, Giorgi 35' Андрій Кухарук 45' Микола Матвієнко 45' Bondarenko, Artem 45' Bondarenko, Artem
Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Верес
28%
Нічия
34%
Шахтар
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Veres Rivne and FC Shakhtar Donetsk is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • FC Shakhtar Donetsk have previously won 5 of 8 matches against Veres Rivne.
  • During the last 8 meetings, Veres Rivne have won 0 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 8 times. The goal difference is 19-3 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against Veres Rivne (2-1 at home and 2-0 away).
  • Veres Rivne haven't won any of their last 8 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 21% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 40% of their matches.
  • Veres Rivne wins 21% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 40%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Veres Rivne.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • Veres Rivne scores 0.4 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Shakhtar Donetsk is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Shakhtar Donetsk is 1.2.
  • Veres Rivne scores 1.33 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.07 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
9
Ігор
9
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
29.07.2020 - 10:30 Шахтар 2 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.07.2023 - 19:00 Верес 0 - 2 Завершено Полісся П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
14.07.2023 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершено Нива Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.06.2023 - 13:04 Верес 6 - 1 Завершено Металург В
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.06.2023 - 17:00 Металург 1 - 0 Завершено Верес П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.07.2023 - 17:00 Металіст 1925 1 - 2 Завершено Шахтар В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
22.07.2023 - 15:00 Утрехт 2 - 4 Завершено Шахтар В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 15:05 Шахтар 0 - 3 Завершено Аякс П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 18:10 Шахтар 0 - 5 Завершено АЕК П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:30 АЗ 3 - 3 Завершено Шахтар Н
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Новини команд
Головні події
45'
Микола Матвієнко ГООЛ!
45'
Bondarenko, Artem
45'
Bondarenko, Artem
Андрій Кухарук
35'
11'
Gocholeishvili, Giorgi
Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Верес
28%
Нічия
34%
Шахтар
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Євген Паст
    Воротар
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 5
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Блізніченко
    Форвард
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 14
    Максим Марусич
    Півзахисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 71
    Gakman, Vasyl
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
    35
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
    11
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 20
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
    45 45
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
    45
  • 32
    Serhiyovych Kozik, Eduard
    Захисник
  • 90
    Kashchuk, Oleksiy
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Lavrynenko, Sergiy
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
10
Штрафні
7
6
Фоли
10
1
ЖК
1
2
Удари в отвір
4
2
Удари повз
4
Кутові
3
3
Сейви
2
2
Блоковано ударів
2
44%
Володіння м'ячем
56%
1
Офсайди
ЧК
1
LIVE
Трансляція матчу Верес - Шахтар
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На жаль, знову доводиться обговорювати суддівство. Арбітр із самого початку втратив контроль над грою, а під завісу першого тайму взагалі влаштував якийсь безлад. Подивимося, чим усе це закінчиться.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+3'
Червона картка
Шандор продовження своє шоу і показує сумнівну червону картку Бондаренку. Фол був грубий, але це більше схоже на бажання повернути боржок господарям.
45+1'
Гоооол!!!
Шахтар відкриває рахунок! Поки всі готувалися до штрафного, Матвієнко підійшов до мʼяча та відправив його в порожні ворота. Шандор спочатку вказав на свисток, але в підсумку зарахував гол, забитий не за правилами.
45+1'
Інфо
Додано дві хвилини.
41'
Небезпечний момент
Чергову нагоду забити втрачає Дахновський. Цього разу позиція для удару була ще краще, але вінгер Вереса не зміг як слід влучити по мʼячу.
40'
У Дахновського було достатньо простору та часу, щоб підготувати якісний удар, але він пробив прямо по центру воріт.
35'
Жовта картка
Зубков різко змінив напрямок руху і змусив Кухарука сфолити на собі.
34'
Кучерову дали змогу пробити з-за меж карного майданчика, але він не влучив у площину воріт.
31'
Одна з небагатьох цікавих атак Вереса завершилася нічим. Блізніченко не підняв голову та замість партнера віддав мʼяч Різнику.
26'
Небезпечний момент
Зубков підхопив нічийний мʼяч на межі карного і з розвороту лівою закручував у дальній кут. Поруч зі стійкою.
24'
Контргри у підопічних Лавриненка майже немає. Матвієнко і Козік зʼїдають гравців групи атаки Вереса.
20'
Шахтар закрив суперника на його половині поля і намагається створювати моменти. Верес поки тримається.
16'
Сікан не встигав за Сікейрою та вдарив його по ногах. Можна було попереджувати, але арбітр пробачив.
15'
Класно розвивалася контратака Вереса, але Дахновський все зіпсував, зігравши у мʼяч, який призначався не йому.
13'
Сікейра відгукнувся на подачу Блізніченка зі штрафного, але спрямувати мʼяч у площину не зміг.
11'
Жовта картка
Гочолейшвілі вже не вперше порушує правила, цього разу Шандор покарав грузина.
8'
Непоганого за технікою удару зі штрафного завдав Сікан, але точності не вистачило.
7'
Марусич рукою заблокував навіс Топалова. Пощастило рівнянам, що це сталося за межами карного.
5'
Небезпечний момент
Паст здійснив якісний сейв після удару Сікана головою! Відзначимо комбінацію «гірників», у якій взяли участь також Зубков і Кащук.
3'
З контролю Шахтаря починається поєдинок. В основному передачі між собою виконують захисники.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олександр Шандор.
Запасні: Когут (в), Коркодим (в), Гагун, Гайдучик, Сезар, Хондак, Владислав Шарай, Станіслав Шарай, Шестаков, Шух.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Паст — Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман — Кухарук, Кучеров — Дахновський, Сікейра, Блізніченко (к) — Марусич. Головний тренер — Сергій Лавриненко.
Запасні: Трубін (в), Твардовський (в), Педріньо, Фарина, Кастільйо, Глущенко, Очеретько, Невертон, Тоїров, В’юнник, Келсі.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Топалов, Матвієнко (к), Козік, Гочолейшвілі — Кащук, Криськів, Бондаренко, Зубков — Сікан, Траоре. Головний тренер — Патрік ван Леувен.
У минулому сезоні Шахтар двічі переміг Верес (0-2 і 2-1).
Рівняни з рахунком 0-2 поступилися Поліссю і розташувалися на чотирнадцятому рядку.
«Гірники» в першому турі обіграли Металіст 1925 з рахунком 1-2, завдяки чому посідають четверту сходинку.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру УПЛ Верес – Шахтар.
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Коментарі(1)
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megrivan (Курячі Лози)
02.08.2023 о 18:01
Суддя якийсь чудний...
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Останні матчі
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Анонс матчу Верес - Шахтар 02.08.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 02.08.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Верес у попередньому футбольному матчі 19.05.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Lavrynenko, Sergiy и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Шахтар можна подивитися 02.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команди Верес був зіграний проти Полісся - 28.07.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Металіст 1925 - 29.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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