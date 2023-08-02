Верес - Шахтар онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 02.08.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Верес у попередньому футбольному матчі 19.05.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Lavrynenko, Sergiy и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший матч команди Верес був зіграний проти Полісся - 28.07.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Металіст 1925 - 29.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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