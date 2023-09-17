Евертон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Арсенал 17.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 17.09.2023

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Евертон у попередньому футбольному матчі 01.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 02.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 03.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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