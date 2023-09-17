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Евертон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 17 вересня 2023, 18:30 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
59'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
24' Martinelli, Gabriel Вийшов: Trossard, Leandro 45' Young, Ashley
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
24%
Нічия
36%
Арсенал
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Arsenal FC when Everton FC is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Arsenal FC is 0-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 10 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 13 times. The goal difference is 46-32 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 65 meetings, Everton FC have won 12 times, there have been 13 draws while Arsenal FC have won 40 times. The goal difference is 132-59 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC's last away win against Everton FC was in 2017.
  • Last season's matches: 1-0 (Everton FC at home) and 4-0 (Arsenal FC at home).
  • Arsenal FC haven't lost in their last 7 games.
  • When playing at home, Everton FC have not lost to Arsenal FC in their last 5 encounters.
  • When playing at home, Everton FC have not scored a goal so far this season.
  • A year ago, Arsenal FC were number 1 in the table with 12 points. Now they are number 5 with 10 points.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 15% of their matches, Arsenal FC in 45% of their matches.
  • Everton FC wins 15% of halftimes, Arsenal FC wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 4 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Everton FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, Arsenal FC won 3, 0 draws.
  • Everton FC scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.4 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Arsenal FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Arsenal FC is 1.6.
  • Everton FC scores 0.8 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.72 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
7
Перемог
25
Ігор
13
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Евертон 2 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 14:30 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Евертон Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
30.08.2023 - 22:00 Донкастер Роверс 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Евертон 0 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 16:00 Астон Вілла 4 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Евертон 0 - 1 Завершено Фулгем П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.08.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал В
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Головні події
Young, Ashley
45'
24'
Martinelli, Gabriel
Вийшов: Trossard, Leandro
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
24%
Нічия
36%
Арсенал
39%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
18
Young, Ashley
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
10
Danjuma, Arnaut
8
Onana, Amadou
27
Gueye, Idrissa
7
McNeil, Dwight
16
Абдулайе Дукуре
14
Beto
22
Raya, David
6
Magalhaes, Gabriel
4
White, Ben
2
Saliba, William
35
Олександр Зінченко
7
Saka, Bukayo
8
Odegaard, Martin
41
Rice, Declan
11
Martinelli, Gabriel
14
Nketiah, Edward
21
Vieira, Fabio
Стартовий склад
  • 14
    Beto
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 10
    Danjuma, Arnaut
    Форвард
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
    45
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
    24
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 21
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
Кутові
3
20%
Володіння м'ячем
80%
Удари повз
2
7
Штрафні
7
6
Фоли
5
1
Офсайди
2
3
Блоковано ударів
2
1
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Евертон - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
52'
Зінченко віддав ліворуч на Троссарда, а той невдало подав до штрафного. Підбирання знову за Олександром - позиційна атака гостей продовжується.
48'
Жовта картка
Габріель грубо зупинив Бето. Жовта для бразильського захисника.
47'
Небезпечний момент
Ось і перша небезпека. Едегор змістився на хорошу ударну позицію і завдав пострілу - Пікфорд парирував.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Майже 4/5 часу володіли м'ячем у першому таймі гості. Поки дивідендів з цієї кількості вони собі не принесли. Евертон має кількаешелонний захист і поки грає досить надійно. Пікфорд, а тим паче Рая, наразі без роботи.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+2'
Жовта картка
Жовта для Янга. Грубо він зіграв у підкаті проти Троссарда.
45+1'
Знову удар Евертона заблокований. Цього разу з меж штрафного пробивав Макніл.
45'
Інфо
Чотири хвилини додано до першого тайму.
44'
Після затяжних перепасовувань Зінченко ідеальною проникаючою передачею запустив Вієйру у штрафну. Португалець прострілив, однак його пас заблокували.
40'
Вайт обігрався з Едегором і пробив лівою з-за меж штрафного - точно в руки голкіперу.
39'
Зінченко обрізався на своїй половині поля, але контратаки у господарів не вийшло. Через кілька секунд Макніл пробив з дальньої дистанції - влучив у захисника.
37'
Миколенко продовжує грубо грати з Сака. Врізався у вінгера українець, але арбітр фолу не помітив. Незадоволений Букайо.
34'
Інфо
2:2 за ударами на даний момент. Поки негусто.
33'
Подача Едегора зі стандарту на ближню стійку була винесена в аут.
32'
Цього разу арбітр зафіксував фол. Сака на фланзі прибрав Миколенка і той збив англійця.
29'
Поодинокий випад господарів в атаку. Бето намагався сам вивести себе під удар, але Габріел відтіснив його корпусом. Надто очевидно для захисника Арсеналу.
28'
Зінченко переводив м'яч праворуч на Сака, але Миколенко вдало зіграв головою на випередження.
26'
Райс прибрав на замасі суперника у чужому штрафному, але пробив у суперника. Надто агато захисників Евертона було перед ним.
24'
Заміна
Мартінеллі отримав травму у зіткненні з Дукуре - замість нього вийшов Троссард.
21'
Інфо
Так, VAR підтверджує правильність рішення. У Нкетії був невеликий офсайд.
19'
Офсайд
Забиває Арсенал, але гол було скасовано! Нкетіа попереду виграв боротьбу, віддав на Вієйру, а той знайшов розрізною передачею Мартінеллі. Бразилець поклав м'яч у кут. "Каноніри" відсвяткували гол, однак арбітри побачили офсайд.
18'
Тиск Арсеналу продовжується - "каноніри" оточили штрафну суперника.
14'
Рая віддав праворуч на Сака, той головою намагався скинути собі на хід, але Миколенко виграв боротьбу на фланзі і віддав пас на голкіпера.
12'
Нкетіа влетів у Пікфорда і завалив голкіпера на газон. Фол.
10'
Зінченко непоганий пасом знайшов Вієйру у штрафному, але той пробив значно вище воріт. Перший удар у матчі.
8'
Едегор віддав розрізну передачу у штрафний на хід Сака, але Брентвейт чітко грає у підкаті.
6'
Перші хвилини абсолютно за гостями. Евертон тільки-но дібрався до м'яча.
3'
Кутовий
Перший кутовий біля воріт господарів, але подачу Сака винесли захисники "ірисок".
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Миколенко проведе свої перші хвилини у цьому сезоні АПЛ. Зінченко з'явиться зі старту у другому матчі поспіль.
Арсенал: Рая - Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко - Едегор, Райс, Вієйра - Сака, Нкетіа, Мартінеллі.
Евертон: Пікфорд - Янг, Тарковскі, Брентвейт, Миколенко - Макніл, Гує, Онана, Данжума - Дукуре - Бето.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Перед цим поєдинком "іриски" посідають 18 місце в АПЛ, у той час як "каноніри" ідуть на п'ятій позиції.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас пряму текстову трансляцію матчу п'ятого туру АПЛ, у якому зустрінуться команди українських легіонерів Евертон та Арсенал.
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Анонс матчу Евертон - Арсенал 17.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 17.09.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Евертон у попередньому футбольному матчі 01.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Арсенал можна подивитися 17.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 02.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 03.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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