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Манчестер Юнайтед - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 вересня 2023, 17:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Крістал Пелес
Лондон
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
35%
Крістал Пелес
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Crystal Palace when Manchester United is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Crystal Palace is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 12 times, there have been 2 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 32-9 in favour of Manchester United.
  • During the last 31 meetings, Manchester United have won 20 times, there have been 8 draws while Crystal Palace have won 3 times. The goal difference is 55-19 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-1 (Manchester United at home) and 1-1 (Crystal Palace at home).
  • Manchester United have lost 3 matches in a row.
  • Manchester United haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Bruno Fernandes has more yellow cards (3) than any other player at Manchester United. Joel Ward has collected 2 for Crystal Palace.
  • A year ago, Manchester United were number 5 in the table with 12 points. Now they are number 9 with 9 points.
  • A year ago, Crystal Palace were number 15 in the table with 6 points. Now they are number 10 with 8 points.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Crystal Palace have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 36% of their matches, Crystal Palace in 13% of their matches.
  • Manchester United wins 36% of halftimes, Crystal Palace wins 13%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 17% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Manchester United.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Crystal Palace won 1, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1.8 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Crystal Palace is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Crystal Palace is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Manchester United scores 2.12 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Crystal Palace.
  • Bruno Fernandes is Manchester United's top scorer with 2 goals. Odsonne Edouard has scored 4 times for Crystal Palace.
  • Manchester United have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Crystal Palace in their last 3 encounters.
  • Crystal Palace has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
15
Перемог
22
Ігор
2
Перемог
Крістал Пелес
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023
04.02.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 22:00 Бернлі 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Баварія 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Крістал Пелес
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 16:00 Крістал Пелес 3 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Плімут Аргайл 2 - 4 Завершено Крістал Пелес В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
35%
Крістал Пелес
32%
Трансляція
Інфо
"Крістал Пелас": 1. Джонстон, 2. Ворд, 16. Андерсен, 6. Гейі, 3. Мітчелл, 28. Дукуре, 19. Х'юз, 9. Айю, 10. Езе, 15. Шлупп, 14. Матета
Інфо
"Манчестер Юнайтед": 24. Онана, 2. Ліндельоф, 4. Амрабат, 7. Маунт, 8. Фернандеш, 10. Рашфорд, 11. Гейлунд, 18. Каземіро, 19. Варан, 20. Далто, 28. Пеллістрі
Інфо
Добрий день! "МЮ" на 9-му рядку з 9 очками приймає 10-ту команду чемпіонату. "Крістал Пелас" має у своєму активі 8 залікових пунктів. Подивимося, де опиняться команди за підсумками 7-го туру.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Крістал Пелес 30.09.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 30.09.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 26.09.2023 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Крістал Пелес можна подивитися 30.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Крістал Пелес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Крістал Пелес - 26.09.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

Предыдущий поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 26.09.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Крістал Пелес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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