Лацио - Аталанта онлайн трансляция матча

Лацио забивает 2.18 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Лацио иАталанта, когда Лацио играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Лацио выигрывает первый тайм в 33% матчей, Аталанта выигрывает в 44% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Аталанта - 2.6.

Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Luiz Felipe получил больше всего желтых карточек (9) в Лацио. Jose Luis Palomino получил 6 в Аталанта.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лацио (во всех соревнованиях).

Аталанта не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Лацио забивает 2 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.6 гола против команды Лацио (в среднем).

Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Выездная статистика Аталанта в сезоне 9-2-0

Лацио's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Sergej Milinkovic-Savic отдал больше всего передач в Лацио с 7 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)

Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Лацио не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Аталанта - 4.6.

Наиболее популярный счет между Лацио и Аталанта 2-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Домашняя статистика Лацио в сезоне 6-3-1

Лацио выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Аталанта выигрывает в 44%.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Ciro Immobile лучший бомбардир Лацио с 17 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.

Аталанта не проигрывает в последних 4 играх.

Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 1, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.

Лацио забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

За последние 24 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 15 раз, 4 сыграла в ничью и 5 победы команды Аталанта. Разница голов 41-21 в пользу команды Лацио.

Игры прошлого года: 1-4 (Лацио дома) и 1-3 (Аталанта дома).

Аталанта не забивает в 1 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 48 встреч, команда Лацио выиграла 22 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-56 в пользу команды Лацио

Лацио не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Лацио забил 22% голов между минутами 0-15?