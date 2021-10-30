  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лацио - Аталанта Смотреть онлайн
В тренде

Лацио - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 22 января 2022, 21:45 - Олимпийский стадион
Главный судья: Sozza, Simone
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
0 - 0
Обновить
перерыв
Аталанта
Бергамо
Ход матча
33' Джузеппе Пеццелла 39' Заппакоста, Дэвид
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
37%
Ничья
32%
Аталанта
32%
П1: 2.65 Х: 2.41 П2: 3.96
П1: 2.60 Х: 2.30 П2: 3.40
П1: 2.65 Х: 2.41 П2: 3.96
П1: 2.65 Х: 2.41 П2: 3.96
П1: 2.85 Х: 2.35 П2: 3.60
Интересные факты
  • Лацио забивает 2.18 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Лацио иАталанта, когда Лацио играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Лацио выигрывает первый тайм в 33% матчей, Аталанта выигрывает в 44% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Аталанта - 2.6.
  • Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Luiz Felipe получил больше всего желтых карточек (9) в Лацио. Jose Luis Palomino получил 6 в Аталанта.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лацио (во всех соревнованиях).
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Лацио забивает 2 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.6 гола против команды Лацио (в среднем).
  • Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 9-2-0
  • Лацио's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Sergej Milinkovic-Savic отдал больше всего передач в Лацио с 7 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)
  • Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Лацио не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Аталанта - 4.6.
  • Наиболее популярный счет между Лацио и Аталанта 2-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Домашняя статистика Лацио в сезоне 6-3-1
  • Лацио выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Аталанта выигрывает в 44%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ciro Immobile лучший бомбардир Лацио с 17 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.
  • Аталанта не проигрывает в последних 4 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 1, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.
  • Лацио забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • За последние 24 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 15 раз, 4 сыграла в ничью и 5 победы команды Аталанта. Разница голов 41-21 в пользу команды Лацио.
  • Игры прошлого года: 1-4 (Лацио дома) и 1-3 (Аталанта дома).
  • Аталанта не забивает в 1 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 48 встреч, команда Лацио выиграла 22 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-56 в пользу команды Лацио
  • Лацио не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Лацио забил 22% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Аталанта забил 25% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Лацио
9
Побед
25
Игр
9
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 16:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 3 Завершен Лацио
Кубок Италии 2020/2021
27.01.2021 - 18:45 Аталанта 3 - 2 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
30.09.2020 - 21:30 Лацио 1 - 4 Завершен Аталанта
Последние матчи - Лацио
Кубок Италии 2021/2022
18.01.2022 - 18:30 Лацио 1 - 0 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2021/2022
15.01.2022 - 19:00 Салернитана 0 - 3 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 15:30 Лацио 3 - 3 Завершен Эмполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 17:30 Венеция 1 - 3 Завершен Лацио В
Показать больше
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер Н
Кубок Италии 2021/2022
12.01.2022 - 18:30 Аталанта 2 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 17:30 Удинезе 2 - 6 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 4 Завершен Рома П
Показать больше
Главные события
39'
Заппакоста, Дэвид
33'
Джузеппе Пеццелла
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
37%
Ничья
32%
Аталанта
32%
П1: 2.65 Х: 2.41 П2: 3.96
П1: 2.60 Х: 2.30 П2: 3.40
П1: 2.65 Х: 2.41 П2: 3.96
П1: 2.65 Х: 2.41 П2: 3.96
П1: 2.85 Х: 2.35 П2: 3.60
Составы команд
23
Томас Стракоша
77
Адам Марушич
4
Патрисио Габаррон
3
Луис Фелипе
23
Эльсеид Хюсай
10
Луис Альберто
6
Лукас Лейва
21
Сергей Милинкович-Савич
20
Маттиа Дзакканьи
17
Чиро Иммобиле
7
Фелипе Андерсон
12
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
28
Демираль, Мерих
6
Хосе Луис Паломино
77
Заппакоста, Дэвид
11
Фреулер, Ремо
42
Scalvini, Giorgio
13
Джузеппе Пеццелла
32
Маттео Пессина
59
Алексей Миранчук
99
Роберто Пикколи
Стартовый состав
  • 20
    Маттиа Дзакканьи
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 7
    Фелипе Андерсон
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 77
    Адам Марушич
    Полузащитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
    39
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
    33
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 88
    Тома Башич
    Полузащитник
  • 50
    Bertini, Marco
    Полузащитник
  • 44
    Floriani, Romano
    Защитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 28
    Андерсон, Андре
    Полузащитник
  • 27
    Moro, Raul
    Нападающий
  • 22
    Джонатан Родригез, Мелендез
    Полузащитник
  • 19
    Денис Вавро
    Защитник
  • 18
    Romero, Luka
    Полузащитник
  • 31
    Мариус Адамонис
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 44
    Oliveri, Andrea
    Полузащитник
  • 48
    Panada, Simone
    Полузащитник
  • 50
    Bertini, Tommaso
    Вратарь
  • 51
    Sidibe, Alassane
    Полузащитник
  • 49
    Giovane, Samuel
    Полузащитник
Тренеры
  • Маурицио Сарри
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
62%
Владение мячом
38%
1
Угловые
1
11
Штрафные
5
4
Фолы
11
1
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
1
ЖК
2
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
43'
Демирал в красивом подкате останавливает проход Иммобиле к воротам.
40'
Милинкович-Савич пробивает с дальней дистанции сильно выше ворот.
39'
Желтая карточка
Дзаппакоста получает предупреждение за удар Дзакканьи сзади по ногам.
35'
Удар Скальвини из-за пределов штрафной заблокирован.
34'
Лацио выполнил неудачный угловой. Муссо вышел из ворот и забрал мяч в руки.
33'
Желтая карточка
Первое предупреждение в этом матче на счету Пеццеллы. Он срубил Хюсая.
31'
Пеццелла не дотягивается до мяча после прострельной передачи с противоположного фланга.
27'
Альберто запускал Иммобиле в проход по флангу, но Демирал прочитал замысел испанца и перехватил мяч.
24'
Дзакканьи попытался качнуть соперника и пробить по воротам, но его удар был заблокирован.
20'
Первые 20 минут встречи больше напоминают шахматную партию, нежели футбольный матч.
16'
Лацио провёл атаку по правому флангу, которая закончилась неточным пасом Хюсая.
13'
Пеццелла завершил атаку Аталанты неточным ударом головой.
8'
Осторожно начинают игру подопечные Сарри, пытаются наладить контроль мяча.
3'
Аталанта сразу переходит к атакующим действиям, но пока без остроты у ворот Лацио.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Лацио: Стракоша – Марушич, Патрик, Фелипе, Хюсай – Альберто, Лейва, Милинкович-Савич – Дзакканьи, Иммобиле (к), Андерсон.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Джимсити, Демирал, Паломино – Пеццелла, Скальвини, Пессина, Фройлер (к), Дзаппакоста – Миранчук, Пикколи.
Лацио набрал 35 очков в 22-х матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Аталанта же находится на четвертой строчке, сыграв на один матч меньше и заработав 42 пункта.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Серии А Лацио – Аталанта.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Тондела Тондела 2 Визела Визела 3 Завершен 19:45 - Сегодня Витесс Витесс 1 Гронинген Гронинген 3 Завершен 19:30 - Сегодня Севилья Севилья 2 Сельта Сельта 2 Завершен 19:30 - Сегодня ФКО Бирсхост ФКО Бирсхост 3 Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 1 Завершен 19:30 - Сегодня Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Лацио - "Аталанта" 22.01.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой Лацио (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 22.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лацио (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Лацио в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - "Аталанта" можно посмотреть 22.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший матч команды Лацио был сыгран против Удинезе - 18.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Интер" - 16.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лацио - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен