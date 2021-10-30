Лацио - Аталанта онлайн трансляция матча

Матч между командой Лацио (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 22.01.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Лацио (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Лацио в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший матч команды Лацио был сыгран против Удинезе - 18.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Интер" - 16.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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