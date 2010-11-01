Телепрограмма футбола
08:15 Александрия - Заря. Чемпионат Украины
10:00 «Великий футбол»
11:45 Лига Чемпионов УЕФА. Обзор среды
12:30 «Студия»
13:00 Лига Чемпионов УЕФА. Жеребьёвка 1/8 финала
13:40 «Шлях до Гданська»
14:00 Лига Европы УЕФА. Жеребьёвка 1/16 финала
14:25 «Шлях до Гданська»
14:45 Лига Европы УЕФА. Огляд матчів
16:00 Рух - Днепр-1. Чемпионат Украины
18:00 Аталанта - Фиорентина. Серия А
19:45 Чемпионат Франции. Обзор 14-го тура
20:40 Матч Чемпионата Украины
22:50 Чемпионат Италии. Обзор 11-го тура
23:45 Дженоа - Ювентус. Серия А
10:00 Ланс - Монпелье. Лига 1
11:50 Журнал Лиги Чемпионов
12:20 Десна - Мариуполь. Чемпионат Украины
14:15 Дженоа - Ювентус. Серия А
16:05 Чемпионат Франции. Обзор 14-го тура
17:00 «Великий футбол»
18:55 Александрия - Заря. Чемпионат Украины
20:45 Чемпионат Италии. Обзор 11-го тура
21:40 Милан - Парма. Серия А
23:55 Лига Чемпионов УЕФА. Жеребьёвка 1/8 финала
На этот день программы нет
08:10 Чемпионат Италии. Дженоа - Ювентус
10:00 Футбол NEWS
10:20 Чемпионат Украины. Десна - Мариуполь
12:05 Журнал Лиги чемпионов
12:35 Чемпионат Нидерландов. Обзор 12 тура
13:30 Студия LIVE
13:55 Кубок Украины. Десна - Заря
14:45 Футбол NEWS
15:55 Студия LIVE
16:25 Журнал Лиги чемпионов
17:20 Топ-матч
19:25 Чемпионат Италии. Ювентус - Аталанта
21:25 Топ-матч
21:40 Чемпионат Италии. Интер - Наполи
22:30 Футбол NEWS
23:40 Журнал Лиги чемпионов
09:50 Лига Европы. Суперматчи
10:00 Лига Европы. Наполи - Реал Сосьедад
11:50 Чемпионат Италии. Обзор 11 тура
12:45 Чемпионат Украины. Ворсккла - Минай
14:30 Чемпионат Франции. Обзор 14 тура
15:25 Чемпионат Италии. Милан - Парма
17:10 Чемпионат Украины. Рух - Днепр-1
19:00 Журнал Лиги чемпионов
19:55 Чемпионат Франции. Монпелье - Метц
21:55 Чемпионат Италии. Дженоа - Милан
23:40 Чемпионат Франции. Монако - Ланс
09:30 Чемпионат Англии. Ман Сити - Вест Бромвич
11:15 Чемпионат Англии. Вулверхэмптон - Челси
13:00 Чемпионат Англии. Обзор тура
16:55 Чемпионат Шотландии. Обзор тура
17:10 Чемпионат Бельгии. Обзор тура
17:40 Чемпионшип
19:55 Чемпионат Англии. Арсенал - Саутгемптон
21:55 Чемпионат Англии. Ливерпуль - Тоттенхэм
11:15 Чемпионат Шотландии. Обзор тура
11:30 Чемпионшип. Уотфорд - Брентфорд
13:15 PL Netbusters
13:45 Чемпионат Англии. Ман Сити - Вест Бромвич
15:30 Чемпионат Англии. МЮ - Ман Сити
17:15 АПЛ. Манчестерское дерби
18:10 Чемпионат Англии. Вулверхэмптон - Астон Вилла
19:55 Чемпионат Англии. Лестер - Эвертон
21:55 Чемпионат Англии. Вест Хэм - Кристал Пэлас
09:45 Чемпионат Франции. Обзор 14 тура
10:40 Чемпионат Франции. ПСЖ - Лион
12:30 Топ-матч
12:50 Чемпионат Италии. Наполи - Сампдория
14:40 Чемпионат Италии. Обзор 11 тура
15:35 Чемпионат Украины 2011/12. Оболонь - Металлист
17:20 Чемпионат Нидерландов. Обзор 12 тура
18:10 Чемпионат Нидерландов. ПСВ - Утрехт
19:55 Чемпионат Франции. Ним - Ницца
20:45 Yellow
21:55 Чемпионат Франции. ПСЖ - Лорьян
22:45 Yellow
23:55 Топ-матч
21:30 Чемпионат Германии. Хоффенхайм - Лейпциг
21:30 Чемпионат Германии. Бавария - Вольфсбург
22:00 Чемпионат Испании. Барселона - Реал Сосьедад
08:40 Чемпионат Венгрии. Кишварда - Уйпешт
10:20 Чемпионат Португалии. Порту - Маритиму
16:00 Чемпионат Венгрии. Фехервар - Академия Пушкаша
21:10 Чемпионат Венгрии. Пакш - Ференцварош
13:40 Чемпионат Венгрии. Фехервар - Академия Пушкаша
08:10 Чемпионат Италии. Беневенто - Лацио
10:00 Футбол NEWS
10:20 Чемпионат Украины. Рух - Днепр-1
12:05 Чемпионат Италии. Ювентус - Аталанта
13:50 Чемпионат Украины. Олимпик - Львов
15:40 Футбол NEWS
16:00 Журнал Лиги чемпионов
16:55 Чемпионат Италии. Интер - Наполи
18:45 Чемпионат Франции. Обзор 15 тура
19:40 Кубок Украины. Десна - Заря
21:30 Топ-матч
21:40 Чемпионат Италии. Рома - Торино
22:30 Футбол NEWS
23:40 Чемпионат Франции. Обзор 15 тура
08:00 Лига Европы.. Хоффенхайм - Гент
09:50 Лига Европы. Суперматчи
10:00 Чемпионат Италии. Интер - Наполи
11:50 Журнал Лиги чемпионов
12:45 Студия LIVE
13:10 Кубок Украины. Десна - Заря
14:55 Студия LIVE
15:25 Чемпионат Италии. Дженоа - Милан
19:00 Лига Европы. Суперматчи
19:10 Чемпионат Франции. Монако - Ланс
21:00 Журнал Лиги чемпионов
21:55 Чемпионат Италии. Ювентус - Аталанта
23:45 Лига Европы. Суперматчи
23:55 Кубок Украины. Десна - Заря
07:00 Чемпионат Англии. Лидс - Вест Хэм
08:45 Чемпионшип. Обзор
09:15 Чемпионат Англии. Вест Хэм - Кристал Пэлас
11:00 Чемпионат Англии. Лестер - Эвертон
12:45 Чемпионат Бельгии. Обзор тура
13:15 Чемпионшип. Уотфорд - Брентфорд
14:55 Чемпионат Англии. Ливерпуль - Тоттенхэм
16:40 Чемпионат Англии. Арсенал - Саутгемптон
19:25 Football Premier League World
19:55 Чемпионат Англии. Астон Вилла - Бёрнли
21:55 Чемпионат Англии. Шеффилд Юнайтед - МЮ
07:30 Чемпионат Бельгии. Обзор тура
12:00 АПЛ. Северолондонское дерби
12:30 Чемпионат Шотландии. Обзор тура
12:45 Чемпионат Англии. Арсенал - Саутгемптон
14:30 Чемпионат Англии. Ливерпуль - Тоттенхэм
17:10 Чемпионат Англии. Лестер - Эвертон
18:55 Чемпионат Бельгии. Обзор тура
21:25 Чемпионат Шотландии. Обзор тура
21:40 Чемпионат Бельгии. Мехелен - Брюгге
08:00 Чемпионат Украины 2011/12. Оболонь - Металлист
09:50 Yellow
10:00 Кубок Аргентины. Ривер Плейт - Аргентинос
11:45 Топ-матч
12:00 Чемпионат Франции. ПСЖ - Лорьян
13:45 Топ-матч
14:00 Чемпионат Италии. Сассуоло - Беневенто
15:45 Топ-матч
16:00 Чемпионат Украины 2012/13. Черноморец - Шахтёр
17:50 Yellow
18:00 Чемпионат Италии. Удинезе - Кротоне
19:45 Топ-матч
20:00 Чемпионат Франции. ПСЖ - Лион
21:50 Yellow
22:00 Чемпионат Нидерландов. Аякс - Зволле
23:45 Топ-матч
23:59 Чемпионат Украины 2010/11. Металлург Д - Ворскла
22:00 Кубок Нидерландов. Виллем II - Витесс
09:00 Чемпионат Венгрии. Пакш - Ференцварош
17:10 Чемпионат Португалии. Обзор тура
12:40 Чемпионат Венгрии. Кишварда - Уйпешт
21:50 Чемпионат Венгрии. Пакш - Ференцварош
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