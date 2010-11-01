Телепрограмма футбола

08:15 Александрия - Заря. Чемпионат Украины 10:00 «Великий футбол» 11:45 Лига Чемпионов УЕФА. Обзор среды 12:30 «Студия» 13:00 Лига Чемпионов УЕФА. Жеребьёвка 1/8 финала 13:40 «Шлях до Гданська» 14:00 Лига Европы УЕФА. Жеребьёвка 1/16 финала 14:25 «Шлях до Гданська» 14:45 Лига Европы УЕФА. Огляд матчів 16:00 Рух - Днепр-1. Чемпионат Украины 18:00 Аталанта - Фиорентина. Серия А 19:45 Чемпионат Франции. Обзор 14-го тура 20:40 Матч Чемпионата Украины 22:50 Чемпионат Италии. Обзор 11-го тура 23:45 Дженоа - Ювентус. Серия А 10:00 Ланс - Монпелье. Лига 1 11:50 Журнал Лиги Чемпионов 12:20 Десна - Мариуполь. Чемпионат Украины 14:15 Дженоа - Ювентус. Серия А 16:05 Чемпионат Франции. Обзор 14-го тура 17:00 «Великий футбол» 18:55 Александрия - Заря. Чемпионат Украины 20:45 Чемпионат Италии. Обзор 11-го тура 21:40 Милан - Парма. Серия А 23:55 Лига Чемпионов УЕФА. Жеребьёвка 1/8 финала

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08:10 Чемпионат Италии. Дженоа - Ювентус 10:00 Футбол NEWS 10:20 Чемпионат Украины. Десна - Мариуполь 12:05 Журнал Лиги чемпионов 12:35 Чемпионат Нидерландов. Обзор 12 тура 13:30 Студия LIVE 13:55 Кубок Украины. Десна - Заря 14:45 Футбол NEWS 15:55 Студия LIVE 16:25 Журнал Лиги чемпионов 17:20 Топ-матч 19:25 Чемпионат Италии. Ювентус - Аталанта 21:25 Топ-матч 21:40 Чемпионат Италии. Интер - Наполи 22:30 Футбол NEWS 23:40 Журнал Лиги чемпионов 09:50 Лига Европы. Суперматчи 10:00 Лига Европы. Наполи - Реал Сосьедад 11:50 Чемпионат Италии. Обзор 11 тура 12:45 Чемпионат Украины. Ворсккла - Минай 14:30 Чемпионат Франции. Обзор 14 тура 15:25 Чемпионат Италии. Милан - Парма 17:10 Чемпионат Украины. Рух - Днепр-1 19:00 Журнал Лиги чемпионов 19:55 Чемпионат Франции. Монпелье - Метц 21:55 Чемпионат Италии. Дженоа - Милан 23:40 Чемпионат Франции. Монако - Ланс 09:30 Чемпионат Англии. Ман Сити - Вест Бромвич 11:15 Чемпионат Англии. Вулверхэмптон - Челси 13:00 Чемпионат Англии. Обзор тура 16:55 Чемпионат Шотландии. Обзор тура 17:10 Чемпионат Бельгии. Обзор тура 17:40 Чемпионшип 19:55 Чемпионат Англии. Арсенал - Саутгемптон 21:55 Чемпионат Англии. Ливерпуль - Тоттенхэм 11:15 Чемпионат Шотландии. Обзор тура 11:30 Чемпионшип. Уотфорд - Брентфорд 13:15 PL Netbusters 13:45 Чемпионат Англии. Ман Сити - Вест Бромвич 15:30 Чемпионат Англии. МЮ - Ман Сити 17:15 АПЛ. Манчестерское дерби 18:10 Чемпионат Англии. Вулверхэмптон - Астон Вилла 19:55 Чемпионат Англии. Лестер - Эвертон 21:55 Чемпионат Англии. Вест Хэм - Кристал Пэлас 09:45 Чемпионат Франции. Обзор 14 тура 10:40 Чемпионат Франции. ПСЖ - Лион 12:30 Топ-матч 12:50 Чемпионат Италии. Наполи - Сампдория 14:40 Чемпионат Италии. Обзор 11 тура 15:35 Чемпионат Украины 2011/12. Оболонь - Металлист 17:20 Чемпионат Нидерландов. Обзор 12 тура 18:10 Чемпионат Нидерландов. ПСВ - Утрехт 19:55 Чемпионат Франции. Ним - Ницца 20:45 Yellow 21:55 Чемпионат Франции. ПСЖ - Лорьян 22:45 Yellow 23:55 Топ-матч 21:30 Чемпионат Германии. Хоффенхайм - Лейпциг 21:30 Чемпионат Германии. Бавария - Вольфсбург 22:00 Чемпионат Испании. Барселона - Реал Сосьедад 08:40 Чемпионат Венгрии. Кишварда - Уйпешт 10:20 Чемпионат Португалии. Порту - Маритиму 16:00 Чемпионат Венгрии. Фехервар - Академия Пушкаша 21:10 Чемпионат Венгрии. Пакш - Ференцварош 13:40 Чемпионат Венгрии. Фехервар - Академия Пушкаша

08:10 Чемпионат Италии. Беневенто - Лацио 10:00 Футбол NEWS 10:20 Чемпионат Украины. Рух - Днепр-1 12:05 Чемпионат Италии. Ювентус - Аталанта 13:50 Чемпионат Украины. Олимпик - Львов 15:40 Футбол NEWS 16:00 Журнал Лиги чемпионов 16:55 Чемпионат Италии. Интер - Наполи 18:45 Чемпионат Франции. Обзор 15 тура 19:40 Кубок Украины. Десна - Заря 21:30 Топ-матч 21:40 Чемпионат Италии. Рома - Торино 22:30 Футбол NEWS 23:40 Чемпионат Франции. Обзор 15 тура 08:00 Лига Европы.. Хоффенхайм - Гент 09:50 Лига Европы. Суперматчи 10:00 Чемпионат Италии. Интер - Наполи 11:50 Журнал Лиги чемпионов 12:45 Студия LIVE 13:10 Кубок Украины. Десна - Заря 14:55 Студия LIVE 15:25 Чемпионат Италии. Дженоа - Милан 19:00 Лига Европы. Суперматчи 19:10 Чемпионат Франции. Монако - Ланс 21:00 Журнал Лиги чемпионов 21:55 Чемпионат Италии. Ювентус - Аталанта 23:45 Лига Европы. Суперматчи 23:55 Кубок Украины. Десна - Заря 07:00 Чемпионат Англии. Лидс - Вест Хэм 08:45 Чемпионшип. Обзор 09:15 Чемпионат Англии. Вест Хэм - Кристал Пэлас 11:00 Чемпионат Англии. Лестер - Эвертон 12:45 Чемпионат Бельгии. Обзор тура 13:15 Чемпионшип. Уотфорд - Брентфорд 14:55 Чемпионат Англии. Ливерпуль - Тоттенхэм 16:40 Чемпионат Англии. Арсенал - Саутгемптон 19:25 Football Premier League World 19:55 Чемпионат Англии. Астон Вилла - Бёрнли 21:55 Чемпионат Англии. Шеффилд Юнайтед - МЮ 07:30 Чемпионат Бельгии. Обзор тура 12:00 АПЛ. Северолондонское дерби 12:30 Чемпионат Шотландии. Обзор тура 12:45 Чемпионат Англии. Арсенал - Саутгемптон 14:30 Чемпионат Англии. Ливерпуль - Тоттенхэм 17:10 Чемпионат Англии. Лестер - Эвертон 18:55 Чемпионат Бельгии. Обзор тура 21:25 Чемпионат Шотландии. Обзор тура 21:40 Чемпионат Бельгии. Мехелен - Брюгге 08:00 Чемпионат Украины 2011/12. Оболонь - Металлист 09:50 Yellow 10:00 Кубок Аргентины. Ривер Плейт - Аргентинос 11:45 Топ-матч 12:00 Чемпионат Франции. ПСЖ - Лорьян 13:45 Топ-матч 14:00 Чемпионат Италии. Сассуоло - Беневенто 15:45 Топ-матч 16:00 Чемпионат Украины 2012/13. Черноморец - Шахтёр 17:50 Yellow 18:00 Чемпионат Италии. Удинезе - Кротоне 19:45 Топ-матч 20:00 Чемпионат Франции. ПСЖ - Лион 21:50 Yellow 22:00 Чемпионат Нидерландов. Аякс - Зволле 23:45 Топ-матч 23:59 Чемпионат Украины 2010/11. Металлург Д - Ворскла 22:00 Кубок Нидерландов. Виллем II - Витесс 09:00 Чемпионат Венгрии. Пакш - Ференцварош 17:10 Чемпионат Португалии. Обзор тура 12:40 Чемпионат Венгрии. Кишварда - Уйпешт 21:50 Чемпионат Венгрии. Пакш - Ференцварош

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