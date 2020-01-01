Турнирная таблица Премьер-лиги Украины

Турнирная таблица Украинской Премьер-Лиги обновляется максимально оперативно - новые данные появляются сразу же по окончанию каждого поединка чемпионата в режиме реального времени.

В таблице фиксируются не только традиционные для всех турнирных таблиц данные - количество проведенных поединков, победы, поражения, ничьи и сумма набранных очков, но и другие важные позиции - забитые и пропущенные мячи, их разница, дается коэффициент Честной игры (ЧИ) – при его расчете берется среднее арифметическое за все сыгранные туры Чемпионата.

Также есть возможность переключать турнирную таблицу УПЛ на статистику только для домашних или же только для выездных поединков. Кроме того, Вы можете следить за изменениями в турнирной таблице тур за туром, просто переключая ее и выбирая интересующий тур.



Участники



В сезоне 2018-2019 в розыгрыше принимают участие 14 команд – "Александрия", "Волынь" (Луцк), "Ворскла" (Полтава), "Говерла" (Ужгород), "Динамо" (Киев), "Днепр" (Днепропетровск), "Заря" (Луганск), "Карпаты" (Львов), "Металлист" (Харьков), "Металлург" (Запорожье), "Олимпик" (Донецк), "Сталь" (Днепродзержинск) "Черноморец" (Одесса), "Шахтер" (Донецк).

Команда, финишировавшая последней по итогам сезона, покидает Премьер-лигу и понижается в классе. Ее место займет команда, занявшая первое место в Первой лиге.



Досье команд-участниц



При клике на название команды в турнирной таблице Вы попадаете на страницу соответствующего клуба, где собрана детальная статистика по выступлению команды и ее игроков в сезоне, а также – последние новости клуба.



Календарь турнира



Все команды, выступающие в Премьер-лиге в сезоне 2019-2020, играют 26 матчей в два круга (дома и на выезде). В 2019-м году про 16 туров (последний – в конце ноября), после чего наступит зимний перерыв.

Матчи чемпионата возобновятся лишь в начале марта 2020-го года. Последний тур чемпионата будет сыгран в середине мая.