Турнирная таблица Премьер-лиги Украины

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- Таблица Премьер-лиги Украины
Сезон:
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|2
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|3
|Шахтер
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Десна
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|5
|СК Днепр-1
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|6
|Ингулец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|ФК Львов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|ФК Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Колос
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|12
|Заря
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|13
|Олимпик
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|14
|ФК Мариуполь
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|2
|Шахтер
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Десна
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Ингулец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|5
|Колос
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|ФК Мариуполь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|СК Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|ФК Львов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|ФК Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|Олимпик
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|2
|СК Днепр-1
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|Шахтер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Олимпик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Десна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|ФК Александрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|ФК Львов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|ФК Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Колос
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|13
|Заря
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|14
|ФК Мариуполь
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
ИНФО - Сокращенная информация по команде из турнира, И - Всего матчей, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, ГЗ - голов забито, ГП - голов пропущено, РМ - разница мячей, О - очков, ФОРМА - форма команды за последние 5 матчей, СЛЕД. - следующий соперник
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