Футбольные трансферы 2019
Трансферы "Шахтер" Донецк
Трансферы футбола 2019
Трансферы "Динамо" Киев
Трансферы футбола 2019
Пришел Официально
Ибрагим Каргбо-младший
лет,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Роман Вантух
21 год, Украина
Нападающий
Цена: Неизвестно
Возврат из аренды
Пришел Официально
Назарий Русин
21 год, Украина
Нападающий
Цена: Неизвестно
Возврат из аренды
Ушел Официально
Роман Вантух
21 год, Украина
Нападающий
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Никита Кравченко
лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Аренда
Трансферы "Заря" Луганск
Трансферы футбола 2019
Трансферы Десна Чернигов
Трансферы футбола 2019
Трансферы ФК "Александрия"
Трансферы футбола 2019
Трансферы ФК "Мариуполь"
Трансферы футбола 2019
Трансферы Колос Ковалевка
Трансферы футбола 2019
Трансферы СК Днепр-1
Трансферы футбола 2019
Пришел Официально
Владимир Адамюк
28 лет, Украина
Защитник
Цена: Неизвестно
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Игорь Загальский
28 лет, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Арамис Кузин
21 год, Канада
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Юрий Романюк
22 года, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Александр Кобахидзе
32 года, Грузия
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансферы "Олимпик" Донецк
Трансферы футбола 2019
Пришел Официально
Никита Кравченко
лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Геннадий Пасич
26 лет, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Роман Вантух
21 год, Украина
Нападающий
Цена: Неизвестно
Возврат из аренды
Ушел Официально
Егор Клименчук
22 года, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Иван Трубочкин
26 лет, Украина
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансферы "Львов"
Трансферы футбола 2019
Ушел Официально
Владимир Адамюк
28 лет, Украина
Защитник
Цена: Неизвестно
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Руслан Зубков
28 лет, Украина
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Николай Квасный
24 года, Украина
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Висенте де Паула
23 года, Украина
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Леонардо Монтезелло
лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансферы "Ворскла" Полтава
Трансферы футбола 2019
Трансферы "Карпаты" Львов
Трансферы футбола 2019
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