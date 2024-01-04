  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Итальянская Новара подписала хавбека Колоса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итальянская Новара подписала хавбека Колоса

Премьер-лига

Альваро Нгамба из Финляндии перебрался в третий дивизион Италии

Итальянская Новара подписала хавбека Колоса

Новина українською

Итальянская "Новара" из Серии С объявила о подписании 25-летнего центрального полузащитника "Колоса" Альваро Нгамба.

Клуб сообщает о подписании полноценного контракта с камерунцем на правах свободного агента.

Напомним, что с января 2022-го и по конец минувшего года африканский хавбек на правах аренды выступал в Финляндии за "Мариехамн", в рядах которого Нгамба провел 63 матча (4 гола, 4 ассиста).

По теме
yellow-arrow
Голкипер Зари близок к возвращению после тяжелой травмы
yellow-arrow
Клец: В прошлом сезоне пожертвовал здоровьем, чтобы Верес остался в УПЛ
yellow-arrow
Кане: Я столько футболок и вещей привез в Мали, что уже не удивляюсь, когда встречаю людей в одежде Ворсклы
Новара (Италия) Колос (Ковалевка) Альваро Нгамба
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Новара
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости