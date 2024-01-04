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Итальянская Новара подписала хавбека Колоса
Альваро Нгамба из Финляндии перебрался в третий дивизион Италии
Итальянская "Новара" из Серии С объявила о подписании 25-летнего центрального полузащитника "
Клуб сообщает о подписании полноценного контракта с камерунцем на правах свободного агента.
Напомним, что с января 2022-го и по конец минувшего года африканский хавбек на правах аренды выступал в Финляндии за "Мариехамн", в рядах которого Нгамба провел 63 матча (4 гола, 4 ассиста).
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Источник:Новара
Опубликовал: Михаил Черныш
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