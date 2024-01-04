Итальянская Новара подписала хавбека Колоса

Итальянская "Новара" из Серии С объявила о подписании 25-летнего центрального полузащитника " Колоса " Альваро Нгамба.

Клуб сообщает о подписании полноценного контракта с камерунцем на правах свободного агента.

Напомним, что с января 2022-го и по конец минувшего года африканский хавбек на правах аренды выступал в Финляндии за "Мариехамн", в рядах которого Нгамба провел 63 матча (4 гола, 4 ассиста).