Евро 2024 - Чемпионат Европы по футболу
ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро - новости
- Помощь армии Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны войны
- 13:31 Национальная сборная Украины "Я радовался, когда Шотландия и Уэльс попались". Степаненко считает, что не стоит недооценивать Боснию
- 00:57 Национальная сборная Украины Косовский: Пришла пора сборной Украины снять проклятие стыковых матчей
- 00:23 Национальная сборная Украины Кобин - о матчах плей-офф Евро: При таком формате не всегда побеждает более именитый
- 17:39 Национальная сборная Украины Олег Федорчук: Шансы в матче с Боснией и Герцеговиной - 60 на 40 в пользу Украины
- 11:15 ЕВРО-2024 Томас Тухель считает, что Мануэль Нойер должен быть первым номером в сборной Германии
- 10:20 ЕВРО-2024 Главный тренер сборной Польши: У нас есть шансы выйти на Евро-2024
- 08:33 ЕВРО-2024 Президент боснийского футбольного союза: У нас есть 4 месяца, чтобы подготовиться к матчу с Украиной
- 22:52 Национальная сборная Украины Сабо - о матчах плей-офф Евро: Наши "иностранцы" в марте будут измучены
- 21:48 ЕВРО-2024 Спаллетти: Мы ничего не украли, а по-настоящему заслужили выйти на Евро
- 21:38 Национальная сборная Украины Пятов - о жеребьевке плей-офф Евро: Удобный-неудобный соперник – я в это не верю
- 20:44 ЕВРО-2024 Тренер Уэльса: Мы хотели избежать матча с Украиной, поэтому все пошло по нашему плану
- 17:58 Национальная сборная Украины Стало известно, сколько может заработать сборная Украины в случае выхода на Евро-2024
- 17:53 Италия Выдающаяся фигура итальянского футбола возвращается: Марио Балотелли - о амбициях относительно сборной
- 17:39 Италия "Я по-прежнему сильнейший, когда здоров". Балотелли раскритиковал форвардов Италии за матч с Украиной
- 17:20 Национальная сборная Украины Статистики подсчитали шансы сборной Украины пробиться на Евро-2024 через плей-офф
- 17:00 ЕВРО-2024 Чеферин: Я бы хотел, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также попали на Евро
- 16:35 Национальная сборная Украины Маркевич: Жребий для Украины в плей-офф к Евро – оптимальный вариант
- 15:18 ЕВРО-2024 Наставник Боснии и Герцеговины: Нам досталась одна из сильнейших команд
- 14:51 Национальная сборная Украины Ребров: Я знаком со сборной Боснии и Герцеговины, там подобраны хорошие игроки
- 14:12 ЕВРО-2024 Боснийские игроки платят от 20 тысяч евро за возможность играть за сборную
- 13:16 ЕВРО-2024 Соперники для Украины. Состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024
- 11:54 ЕВРО-2024 Франция - фаворит Евро-2024 по версии Goal, Португалия - 2-я, Италия - 11-я
- 08:39 ЕВРО-2024 Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. Сегодня сборная Украины узнает соперников
- 23:36 Премьер-лига Итальянский экс-арбитр Кальварезе: Нырок Мудрика не может оправдать решение не ставить пенальти
- 20:47 Национальная сборная Украины Сабо - о матче Украина - Италия: В руководстве в Европе остаются люди, которые решают, кто должен проходить дальше
- 20:39 Англия Бывший игрок сборной Англии считает, что зимняя пауза в Бундеслиге даст Кейну преимущество
- 20:09 Национальная сборная Украины Буряк: Надеюсь, с возрастом, Мудрик еще наберется футбольного ума
- 18:34 Национальная сборная Украины Трубин: Затяжка времени Италией - часть футбола. Если бы нас устраивала ничья, мы бы делали точно так же
- 17:56 Национальная сборная Украины Микитин: Еще бы Довбик начал доказывать, что может забивать не только за Жирону
- 15:10 ЕВРО-2024 Балотелли - о фоле на Мудрике: Я бы сошел с ума, если бы на мне не поставили пенальти
- 13:43 ЕВРО-2024 Статистический портал оценил вероятность выхода Украины на Евро
- 13:27 Национальная сборная Украины Федецкий: Арбитру не хватило яиц, чтобы назначить пенальти в ворота Италии
- 12:24 ЕВРО-2024 Гризманн: У УЕФА много денег, а они не могут организовать все так, чтобы было понятно, есть гол или нет
- 12:15 ЕВРО-2024 41 пропущенный мяч. Гибралтар - Нидерланды 0:6. Обзор матча и видео голов
- 11:49 ЕВРО-2024 Драконы отправились в плей-офф. Уэльс - Турция 1:1. Обзор матча и видео голов
- 11:33 ЕВРО-2024 Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023-м. У сборной 3 победы за год
- 10:57 ЕВРО-2024 Петраков - о поражении от Хорватии: Сыграли против хорошей команды
- 10:48 ЕВРО-2024 Нагельсманн: Сейчас нужно смириться. На тренировках мы единое целое, после свистка - бойцы-одиночки
- 10:34 ЕВРО-2024 Мансано перекрыл Украине прямой путь на ЕВРО. Теперь большие ожидания от плей-офф. Обзор матча с Италией
- 09:39 Национальная сборная Украины Артем Кравец - о моменте с Мудриком: Чистый пенальти. Стыдно за это перед футболом
- 09:06 ЕВРО-2024 Президент Наполи Де Лаурентис: Украину ограбили в матче против Италии
- 07:59 ЕВРО-2024 Буффон: Арбитр матча Украина - Италия не слишком хорошо отработал
- 01:02 Зарубежные Впервые за 45 лет. Австрия - Германия 2:0. Видео голов и обзор матча
- 00:52 Зарубежные Петраков не смог. Хорватия - Армения 1:0. Видео гола и обзор матча
- 00:20 ЕВРО-2024 21 сборная - на Евро-2024. Положение во всех группах после завершения первого раунда отбора
- 00:13 Зарубежные Сенсации помешал шедевр. Греция - Франция 2:2. Видео голов и обзор матча
- 00:06 ЕВРО-2024 Евро-2024: Италия попала в четвертую корзину посева после завершения отбора
- 23:49 Национальная сборная Украины Сформировалась окончательная сетка плей-офф отбора Евро-2024. Украина имеет два варианта
- 23:45 ЕВРО-2024 Отбор к Евро-2024. Уэльс - Турция 1:1. Остается надеяться на плей-офф
- 23:41 ЕВРО-2024 Отбор к Евро-2024. Румыния - Швейцария 1:0. Борьба лидеров за вторую корзину
- 23:40 ЕВРО-2024 Удачный матч для обоих. Нидерланды забили шесть сухих голов Гибралтару
- 23:39 ЕВРО-2024 Луческу: Казахстан на Евро? Это было бы что-то совершенно и совершенно ненормальное
- 23:38 ЕВРО-2024 Хорватия – Армения 1:0. Далич все же напрямую вывел свою команду на Евро-2024
- 23:38 ЕВРО-2024 Отбор на Евро-2024. Израиль справился с Андоррой
- 23:38 ЕВРО-2024 Двадцать один из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- 22 ноября, 10:34 ЕВРО-2024 Мансано перекрыл Украине прямой путь на ЕВРО. Теперь большие ожидания от плей-офф. Обзор матча с Италией Двадцать минут размышлений
- 19 ноября, 23:42 ЕВРО-2024 Отбор на Евро-2024. Испания - Грузия 3:1. Проиграла также и Барселона Гави порвал кресты в матче без турнирного значения
- 21 ноября, 23:37 ЕВРО-2024 Отбор на Евро-2024. Греция - Франция 2:2. Матч красивых голов Команды порадовали своих фанатов
- 13 сентября, 18:38 ЕВРО-2024 Официально. Польша уволила Фернанду Сантуша после очередного поражения в отборе Неудача следом за увольнением из Португалии
- 13 сентября, 10:19 ЕВРО-2024 Свет и новый путь Италии, ошеломленность и борьба Украины. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Италия - Украина Спасательный жилет Фраттези, Довбык тащил Украину на плечах
- 20 ноября, 23:41 ЕВРО-2024 Отбор на Евро-2024. Украина - Италия 0:0. Не хватило всего понемногу Подопечные Сергея Реброва в плей-офф
- 17 ноября, 23:48 ЕВРО-2024 Отбор на Евро-2024. Италия - Северная Македония 5:2. Нервный разгром "Адзурри" выполнили задание, хотя и не без проблем
- 13 октября, 23:44 ЕВРО-2024 Нидерланды – Франция 1:2. Мбаппе выводит команду Дешама на Евро-2024 Килиан записал в свой актив дубль, "оранье" второй раз в этом году уступили "галльским петухам"
- 20 июня, 23:47 ЕВРО-2024 Отбор на Евро-2024. Молдова - Польша 3:2. Шок для Кадры, защитник Александрии забил победный гол Такого не ждал вообще никто!
- 20 июня, 12:40 ЕВРО-2024 Куртуа покинул расположение сборной Бельгии из-за споров, кто будет капитаном Ужасное отношение от Тибо
- 17 июня, 23:47 ЕВРО-2024 Отбор на Евро-2024. Португалия справилась с Боснией Неярко, но спокойно