Евро 2024 - Чемпионат Европы по футболу

30 ноября, 15:51 Прогнозы на футбол Время для реванша. Астон Вилла – Легия. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги конференций на 30.11.2023 UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "львами" и "зелеными" в рамках третьего по значимости клубного европейского турнира