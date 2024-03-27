Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024

27 марта стартовали продажи билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024.

Билеты доступны для продажи до 8 апреля 2024-го по принципу "первым пришел – первым обслуживаешься" среди всех болельщиков, зарегистрировавшихся как "Болельщик Украины".

Учитывая короткий срок продажи, УАФ рекомендует всем заинтересованным как можно скорее зарегистрироваться на портале УЕФА по ссылке и указать, что персона является болельщиком сборной Украины.

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Все билеты в электронном виде будут доступны в приложении УЕФА, ссылка на которое будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. Введите адрес электронной почты четко и правильно! Активировать билет (ввести данные болельщика) после его приобретения необходимо не позднее чем за 3 часа до начала матча.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе Е. Ниже указано киевское время начала матчей.

Календарь матчей сборной Украины