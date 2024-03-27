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Национальная сборная Украины

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Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Турнир пройдет в Германии

Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

27 марта стартовали продажи билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024.

Билеты доступны для продажи до 8 апреля 2024-го по принципу "первым пришел – первым обслуживаешься" среди всех болельщиков, зарегистрировавшихся как "Болельщик Украины".

Учитывая короткий срок продажи, УАФ рекомендует всем заинтересованным как можно скорее зарегистрироваться на портале УЕФА по ссылке и указать, что персона является болельщиком сборной Украины.

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Все билеты в электронном виде будут доступны в приложении УЕФА, ссылка на которое будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. Введите адрес электронной почты четко и правильно! Активировать билет (ввести данные болельщика) после его приобретения необходимо не позднее чем за 3 часа до начала матча.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе Е. Ниже указано киевское время начала матчей.

Календарь матчей сборной Украины

  • 17 июня. 16:00. Румыния – Украина (Мюнхен)
  • 21 июня. 16:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф)
  • 26 июня. 19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
27.03.2024 в 22:00
150 и 200 евро за билет, а остались только такие, очень сильно по сравнению с предыдущим евро. УЕФА не нажрется никак
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
27.03.2024 в 22:00
150 и 200 евро за билет, а остались только такие, очень сильно по сравнению с предыдущим евро. УЕФА не нажрется никак
Ответить
0
0

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