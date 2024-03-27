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Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024
Турнир пройдет в Германии
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
27 марта стартовали продажи билетов на матчи
Билеты доступны для продажи до 8 апреля 2024-го по принципу "первым пришел – первым обслуживаешься" среди всех болельщиков, зарегистрировавшихся как "Болельщик Украины".
Учитывая короткий срок продажи, УАФ рекомендует всем заинтересованным как можно скорее зарегистрироваться на портале УЕФА по ссылке и указать, что персона является болельщиком сборной Украины.
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Все билеты в электронном виде будут доступны в приложении УЕФА, ссылка на которое будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. Введите адрес электронной почты четко и правильно! Активировать билет (ввести данные болельщика) после его приобретения необходимо не позднее чем за 3 часа до начала матча.
Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе Е. Ниже указано киевское время начала матчей.
Календарь матчей сборной Украины
- 17 июня. 16:00. Румыния – Украина (Мюнхен)
- 21 июня. 16:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф)
- 26 июня. 19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)
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