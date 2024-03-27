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Хацкевич: Опыт и футбольный интеллект Ярмоленко на Евро всегда пригодятся
Приятное время, когда мы уже можем обсуждать подготовку сборной к Евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич, который сейчас возглавляет польский "Заглембе", рассказал о шансах
– Чего ждете от нашей команды Евро-2024, где нашими соперниками станут Бельгия, Румыния и Словакия?
– Давайте сегодня просто порадуемся победе Украины. Что будет через три месяца, это уже другая история, потому я не хочу загадывать. Всегда нужно верить в лучшее. Сборная Украины в этих двух матчах показала, что даже при не таком качественном футболе, как все надеялись (с большим количеством моментов и яркой игрой), у команды есть характер, и она может перестроиться из-за негативного результата.
На Евро уже будет проще. Из группы могут выйти три команды и сборной придется решать другие задачи, чем в отборе. Дай бог, чтобы все футболисты были здоровы и подошли к Евро в лучших кондициях.
– Ващук в одном из интервью сказал, что
– Влад – молодец, он оптимист. Все мы должны быть оптимистами, но давайте дождемся Евро, команда должна подходить от игры к игре.
– Как вы думаете, Ярмоленко стоит вызвать на Евро или Реброву нужно сделать ставку на более молодых игроков?
– Решение должно принимать тренерский штаб. Есть хороший пример Костакурты, которому было под 40 лет, но он был лидером "Милана" в раздевалке. Опыт Ярмоленко и его футбольный интеллект на Евро всегда пригодятся.
Я надеюсь, что он подойдет к чемпионату Европы полностью готовым в функциональном плане. Можно даже не играть, но лидировать в команде. Я желаю Андрею скорейшего восстановления, и чтобы он был лидером и на поле, и в раздевалке.
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