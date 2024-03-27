Ващук: Сборная Украины может даже выиграть Евро-2024

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал выход команды на Евро-2024 после победы над Исландией (2:1) в финале плей-офф.

- Какие впечатления от игры Украины против Исландии?

- Сделали результат, это понравилось. Вышли на Евро. Потому что эта сборная должна играть на Евро, она может достичь там неплохих результатов. А может даже выиграть Евро.

В целом игра с Исландией получилась неплохой, но опять пропустили мяч. Непонятные действия полузащитников и защитников. Сложилось впечатление, что они не понимали друг друга. Защитники не понимали, что делает полузащитник, а полузащитник не знает, как делать отбор в той зоне, откуда нам забили.

Если так смотреть, в целом по центру обороны есть вопросы. По взаимодействию Забарного и Матвиенко. Я думал, мы уже не играем в сборной последнего защитника, но во многих моментах я видел, когда у нас появлялся либеро. Почему-то центральные защитники были ближе к чужим воротам, чем один из полузащитников.

А впереди делали свое дело, очень мощно. Мне понравилось.

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- Какое у вас вообще ожидание от этой сборной на Евро?

- Выиграть на Евро. Ну сборная очень мощная, большая скамейка запасных, много классных футболистов, которые дополняют друг друга. Мы можем играть с одним форвардом или с двумя. Защитная линия неплохая. Немножко подтянуть полузащиту, и в целом у нас все очень хорошо.

Ну и надо смотреть шире, не только на "Шахтер" и "Динамо", но и на другие команды. Там есть ребята, которые тоже мощно выступают. Собрать такой тетрис на Евро, который сделает мощную сборную.

Но самое важное - хочу поблагодарить ребят, которые сделали все для Украины. Двигаемся дальше благодаря таким победам, - сказал Ващук.