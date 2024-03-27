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Национальная сборная Украины

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Ващук: Сборная Украины может даже выиграть Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Экс-игрок национальной команды - о победе сине-желтых над Исландией

Ващук: Сборная Украины может даже выиграть Евро-2024

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал выход команды на Евро-2024 после победы над Исландией (2:1) в финале плей-офф.

- Какие впечатления от игры Украины против Исландии?

- Сделали результат, это понравилось. Вышли на Евро. Потому что эта сборная должна играть на Евро, она может достичь там неплохих результатов. А может даже выиграть Евро.

В целом игра с Исландией получилась неплохой, но опять пропустили мяч. Непонятные действия полузащитников и защитников. Сложилось впечатление, что они не понимали друг друга. Защитники не понимали, что делает полузащитник, а полузащитник не знает, как делать отбор в той зоне, откуда нам забили.

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Если так смотреть, в целом по центру обороны есть вопросы. По взаимодействию Забарного и Матвиенко. Я думал, мы уже не играем в сборной последнего защитника, но во многих моментах я видел, когда у нас появлялся либеро. Почему-то центральные защитники были ближе к чужим воротам, чем один из полузащитников.

А впереди делали свое дело, очень мощно. Мне понравилось.

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- Какое у вас вообще ожидание от этой сборной на Евро?

- Выиграть на Евро. Ну сборная очень мощная, большая скамейка запасных, много классных футболистов, которые дополняют друг друга. Мы можем играть с одним форвардом или с двумя. Защитная линия неплохая. Немножко подтянуть полузащиту, и в целом у нас все очень хорошо.

Ну и надо смотреть шире, не только на "Шахтер" и "Динамо", но и на другие команды. Там есть ребята, которые тоже мощно выступают. Собрать такой тетрис на Евро, который сделает мощную сборную.

Но самое важное - хочу поблагодарить ребят, которые сделали все для Украины. Двигаемся дальше благодаря таким победам, - сказал Ващук.

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Украина Исландия Владислав Ващук
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2024 в 15:19
Цілком згодний! І це не не рожеві марення, це факт - наша збірна має значні шанси поборотися за найвищі місця на Євро, навіть за чемпіонський титул.
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Комментарии 5
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2024 в 15:19
Цілком згодний! І це не не рожеві марення, це факт - наша збірна має значні шанси поборотися за найвищі місця на Євро, навіть за чемпіонський титул.
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0
0
MaximSK (Киев)
27.03.2024 в 15:12
Наш потолок это четвертьфинал Евро, в Европе много сборных которые сильнее нас и индивидуально, и командно, нам нужно еще во многом прибавить чтобы с ними на равных играть.
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Morphyk7 (Черновцы)
27.03.2024 в 15:06
Ледь вигралии у країни з населенням сумської області і вже можна євро виграти. Вже раз виграли коли жодного не забыли
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Morphyk7 (Черновцы)
27.03.2024 в 15:04
Ващук може навіть на луну полетіти і там залишитись
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vgolovan (полтава)
27.03.2024 в 14:45
аліна єрофеєва що ви курили з ващуком перед інтервю
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