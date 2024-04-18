Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО

Вчера Андрей Лунин стал героем Мадрида, выиграв для своей команды серию пенальти против "Манчестер Сити" и обеспечив выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Многие особенно отмечают именно то, как вратарь "сливочных" психологическую переиграл своих соперников, особенно Бернарду Силву.

Секрет спокойствия Андрея - его жена Анастасия, которая поддерживала своего мужа с трибун.

Пока девушка переживала, сам Лунин ощущал поддержку и оставался максимально уверенным в своих силах.