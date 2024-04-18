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Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО

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Ее поддержка дала сил футболисту

Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО

instagram.com/a.nastasica

UA-Футбол
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Вчера Андрей Лунин стал героем Мадрида, выиграв для своей команды серию пенальти против "Манчестер Сити" и обеспечив выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Многие особенно отмечают именно то, как вратарь "сливочных" психологическую переиграл своих соперников, особенно Бернарду Силву.

Секрет спокойствия Андрея - его жена Анастасия, которая поддерживала своего мужа с трибун.

Пока девушка переживала, сам Лунин ощущал поддержку и оставался максимально уверенным в своих силах.

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