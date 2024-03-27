ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко лично поблагодарил тренера сборной Исландии за то, что его семья приняла беженцев
Тренер сборной Исландии – о матче с Украиной
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде поделился своими двойственными эмоциями после матча плей-офф к Евро-2024 с Украиной.
“Конечно, результат расстраивает, но мы показали хороший ритм, мы вели в счете, и неплохо защищались. Думаю, что в конце матча мы просто устали, и поэтому начали ошибаться".
“Очень приятно было увидеть наших болельщиков в Польше. Нация нас поддерживала”.
“В итоге, осталось странное впечатление. Я разговаривал с Андреем Шевченко после матча. Ранее на пресс-конференции я упомянул, что
Популярное сейчас
- Ни слова о защите. Испания — Бразилия 3:3. Видео голов и обзор матча
- Тренер Исландии Харейде: У Украины хорошие игроки на всех позициях. Доволен игрой, но не результатом
- Нас приняли в Европу. Украина – Исландия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Известна группа сборной Украины на ЕВРО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО