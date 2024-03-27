Шевченко лично поблагодарил тренера сборной Исландии за то, что его семья приняла беженцев

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде поделился своими двойственными эмоциями после матча плей-офф к Евро-2024 с Украиной.

“Конечно, результат расстраивает, но мы показали хороший ритм, мы вели в счете, и неплохо защищались. Думаю, что в конце матча мы просто устали, и поэтому начали ошибаться".

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“Очень приятно было увидеть наших болельщиков в Польше. Нация нас поддерживала”.