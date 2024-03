Президент Исландии поздравил Украину с заслуженной победой и выходом на Евро

26 марта сборная Исландии уступила Украине (1:2) в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024. Несмотря на поражение, Президент исландцев Гвюдни Йоуханнессон поздравил нашу национальную команду с выходом на Евро.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход сборной страны на чемпионат Европы.

Congratulations, Ukraine. It was a well fought match and a deserved victory ???????????????????????? Good luck in #EURO2024 ! https://t.co/2mrGDjkfdn