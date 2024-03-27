ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Исландии поздравил Украину с заслуженной победой и выходом на Евро
Респект за поддержку
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
26 марта сборная Исландии уступила Украине (1:2) в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024. Несмотря на поражение, Президент исландцев Гвюдни Йоуханнессон поздравил нашу национальную команду с выходом на Евро.
"Поздравляю, Украина. Это был хороший матч и заслуженная победа. Удачи на Евро-2024", - написал Йоуханнессон в соцсети X (Twitter).
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход сборной страны на чемпионат Европы.
Congratulations, Ukraine. It was a well fought match and a deserved victory ???????????????????????? Good luck in #EURO2024 ! https://t.co/2mrGDjkfdn— President of Iceland (@PresidentISL) March 26, 2024
Популярное сейчас
- Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
- Известна группа сборной Украины на ЕВРО
- Украина – Исландия. АУДИО онлайн трансляция финального матча плей-офф отбора на ЕВРО-2024
- Двадцать четыре из двадцати четырех. Определились все участники чемпионата Европы 2024
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ