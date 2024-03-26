Отбор на Евро-2024. Украина - Исландия 2:1. Очередной камбэк и заслуженный триумф!

Сергей Ребров провел три замены в стартовом составе по сравнению с матчем против боснийцев. Зинченко в центре поля заменил Малиновский, а вместо Зубкова на правом фланге появился Цыганков, который восстановился от повреждения. Также свое место в атаке для героя полуфинала в лице Яремчука уступил Довбик.

Наши ребята начали встречу против "викингов" значительно живее. И уже в первые минуты создали несколько моментов. Сначала Мудрик на скорости прорвался по левому флангу, однако Яремчук не сумел как следует обработать мяч. А уже через несколько мгновений из-за пределов штрафной площадки пристреливался Судаков.

Старт финала плей-офф вообще не был похож по своему темпу на вялое начало в Боснии. Команды задали высокий темп и быстро передвигали мяч. Как и прогнозировалось, больший процент владения имели именно "сине-желтые". В свою очередь исландцы пропагандировали вертикальный футбол.

Достаточно опасные эпизоды с определенной периодичностью возникали у обоих ворот. На рубеже первых 15 минут Лунин одной рукой парировал мощный удар Торстейнссона. На что номинальные хозяева ответили стремительной атакой правым флангом, однако Миколенко с отличной позиции слета не попал в створ ворот стража ворот Исландии.

Украинцы спокойно контролировали мяч и не допускали провалов в обороне, однако пропущенный мяч пришел на ровном месте. Точнее сказать, на чистом индивидуальном мастерстве автора хет-трика в ворота Израиля - Гудмундссона. Бывший партнер Зинченко по ПСВ и нынешний одноклубник Малиновского как будто вокруг четырех фишек покружился на дриблинге и с нерабочей ноги отправил кожаного в ворота Лунина. Шикарный мяч исландского хавбека, ничего не скажешь. В ответ на вояж Гудмундссона инициативу взял на себя Судаков, но Вальдимарссон контролировал ситуацию.

После пропущенного мяча футболисты Оге Гарейде подсели и оттянулись на свою половину, а украинцы начали давить с новой силой. И быстро сравняли счет! Подопечные Сергея Реброва провели хрестоматийную атаку, которую замкнул Яремчук. Но, был зафиксирован офсайд... Опытный Клеман Тюрмен не стал самостоятельно обращаться к VAR, а доверился своим ассистентам. В итоге, абсолютно чистая отмена взятия ворот - сразу два наших игрока находились вне игры.

Тем не менее ни о какой безнадежности и речи не шло! Нужно было выходить на второй тайм и действовать по такому же сценарию. Что и сделала наша сборная. В начале вторых 45 минут украинцы нарастили темп и зажимали "викингов". Исландцы начали допускать разрывы и свободные зоны за своими спинами. Чем и воспользовался Цыганков, в своем фирменном стиле сместившись в центр с фланга. Виктор спал первый тайм, чтобы взорваться во втором.

А дальше, а дальше уже наши почувствовали запах крови и уверенность в своих силах. Украинцы доминировали, как по игре, так и по моментам. "Сине-желтые" различными методами и способами пытались сломать защиту национальной команды Исландии. Однако исландцы достаточно долгое время действовали организованно при обороне своих ворот и держали структуру. Снова убийственную возможность упустил Миколенко. Партнеры вывели Виталия на свидание с кипером, однако фулбек под давлением соперника не сумел как следует приложиться.

Ближе к концу встречи исландцы выровняли игру и создали несколько своих моментов. По аналогии с началом встречи, мощно под перекладину пробивал Торстейнссон, но снова себя надежно показал Лунин. А после этого едва не случился тотальный привоз. Однако, к счастью для нас, Гудмундссон простил катастрофическую ошибку Забарного.

Несмотря на эти попытки "викингов", в целом украинцы все равно преобладали. И в конце концов украинские сборники дожали соперника и конвертировали свое преимущество во второй забитый мяч. Судаков выкатил в центр в свободную зону, где одинокий Мудрик в одно касание переправил мяч точно в нижний дальний угол - 2:1! У Георгия дубль из ассистов в этом матче.

В итоге "сине-желтые" методично довели игру до логического окончания и не отпустили результат.

Очередной камбэк сборной Реброва, который выводит нас на чемпионат Европы в Германии! Мы доминировали, перебегали своего оппонента, не стушевались после пропущенного гола, продемонстрировали класс и забрали свое по праву. Заслуженный триумф, при этом абсолютно по игре. Истина проста - украинцы играют лучше исландцев в игру под названием футбол. Мы, без всяких "но", должны были добывать эту путевку на Евро, и мы это сделали.

Победа для всей страны и знаковый день для всех нас. Прежде всего, для Вооруженных Сил Украины. Слава Украине!

Фото - Александр Приходько / UA-Футбол

Финал отбора к Евро-2024

26.03.2024. Польша, Вроцлав. Городской стадион.

Украина - Исландия 2:1

Голы: Цыганков 54, Мудрик 84 - Гудмундссон 30

Сборная Украины: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко, Малиновский (Зинченко 64) - Цыганков (Таловеров 88), Судаков, Мудрик - Яремчук (Довбик 72).

Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зинченко, Ванат, Бондарь, Зубков, Тымчик.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Сборная Исландии: Вальдимарссон - Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринссон (Оскарссон 64) - Траустасон, Гаральдссон (Андерссон 87) - Й. Гудмундссон, Торстейнссон (Эллерссон 87) - А. Гудмундссон, Гудьйонсен (Финнссон 63).

Запасные: Олафссон, Гуннарссон, Сампстерд, Германнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, В. Виллюмссон, Андерссон, Йоханнессон, Оскарссон Глинссон.

Главный тренер: Оге Гарейде.

Предупреждения: Судаков 21, Малиновский 42, Ингасон 57, Гудмундссон 90, Зинченко 90+2.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)