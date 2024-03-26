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Отбор на Евро-2024. Украина - Исландия 2:1. Очередной камбэк и заслуженный триумф!

Национальная сборная Украины
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Мы на Евро!

Отбор на Евро-2024. Украина - Исландия 2:1. Очередной камбэк и заслуженный триумф!

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Сергей Ребров провел три замены в стартовом составе по сравнению с матчем против боснийцев. Зинченко в центре поля заменил Малиновский, а вместо Зубкова на правом фланге появился Цыганков, который восстановился от повреждения. Также свое место в атаке для героя полуфинала в лице Яремчука уступил Довбик.

Наши ребята начали встречу против "викингов" значительно живее. И уже в первые минуты создали несколько моментов. Сначала Мудрик на скорости прорвался по левому флангу, однако Яремчук не сумел как следует обработать мяч. А уже через несколько мгновений из-за пределов штрафной площадки пристреливался Судаков.

Отбор на Евро-2024. Украина - Исландия 2:1. Очередной камбэк и заслуженный триумф! - изображение 1

Старт финала плей-офф вообще не был похож по своему темпу на вялое начало в Боснии. Команды задали высокий темп и быстро передвигали мяч. Как и прогнозировалось, больший процент владения имели именно "сине-желтые". В свою очередь исландцы пропагандировали вертикальный футбол.

Достаточно опасные эпизоды с определенной периодичностью возникали у обоих ворот. На рубеже первых 15 минут Лунин одной рукой парировал мощный удар Торстейнссона. На что номинальные хозяева ответили стремительной атакой правым флангом, однако Миколенко с отличной позиции слета не попал в створ ворот стража ворот Исландии.

Украинцы спокойно контролировали мяч и не допускали провалов в обороне, однако пропущенный мяч пришел на ровном месте. Точнее сказать, на чистом индивидуальном мастерстве автора хет-трика в ворота Израиля - Гудмундссона. Бывший партнер Зинченко по ПСВ и нынешний одноклубник Малиновского как будто вокруг четырех фишек покружился на дриблинге и с нерабочей ноги отправил кожаного в ворота Лунина. Шикарный мяч исландского хавбека, ничего не скажешь. В ответ на вояж Гудмундссона инициативу взял на себя Судаков, но Вальдимарссон контролировал ситуацию.

Отбор на Евро-2024. Украина - Исландия 2:1. Очередной камбэк и заслуженный триумф! - изображение 2

После пропущенного мяча футболисты Оге Гарейде подсели и оттянулись на свою половину, а украинцы начали давить с новой силой. И быстро сравняли счет! Подопечные Сергея Реброва провели хрестоматийную атаку, которую замкнул Яремчук. Но, был зафиксирован офсайд... Опытный Клеман Тюрмен не стал самостоятельно обращаться к VAR, а доверился своим ассистентам. В итоге, абсолютно чистая отмена взятия ворот - сразу два наших игрока находились вне игры.

Отбор на Евро-2024. Украина - Исландия 2:1. Очередной камбэк и заслуженный триумф! - изображение 3

Тем не менее ни о какой безнадежности и речи не шло! Нужно было выходить на второй тайм и действовать по такому же сценарию. Что и сделала наша сборная. В начале вторых 45 минут украинцы нарастили темп и зажимали "викингов". Исландцы начали допускать разрывы и свободные зоны за своими спинами. Чем и воспользовался Цыганков, в своем фирменном стиле сместившись в центр с фланга. Виктор спал первый тайм, чтобы взорваться во втором.

Отбор на Евро-2024. Украина - Исландия 2:1. Очередной камбэк и заслуженный триумф! - изображение 4

А дальше, а дальше уже наши почувствовали запах крови и уверенность в своих силах. Украинцы доминировали, как по игре, так и по моментам. "Сине-желтые" различными методами и способами пытались сломать защиту национальной команды Исландии. Однако исландцы достаточно долгое время действовали организованно при обороне своих ворот и держали структуру. Снова убийственную возможность упустил Миколенко. Партнеры вывели Виталия на свидание с кипером, однако фулбек под давлением соперника не сумел как следует приложиться.

Отбор на Евро-2024. Украина - Исландия 2:1. Очередной камбэк и заслуженный триумф! - изображение 5

Ближе к концу встречи исландцы выровняли игру и создали несколько своих моментов. По аналогии с началом встречи, мощно под перекладину пробивал Торстейнссон, но снова себя надежно показал Лунин. А после этого едва не случился тотальный привоз. Однако, к счастью для нас, Гудмундссон простил катастрофическую ошибку Забарного.

Несмотря на эти попытки "викингов", в целом украинцы все равно преобладали. И в конце концов украинские сборники дожали соперника и конвертировали свое преимущество во второй забитый мяч. Судаков выкатил в центр в свободную зону, где одинокий Мудрик в одно касание переправил мяч точно в нижний дальний угол - 2:1! У Георгия дубль из ассистов в этом матче.

Отбор на Евро-2024. Украина - Исландия 2:1. Очередной камбэк и заслуженный триумф! - изображение 6

В итоге "сине-желтые" методично довели игру до логического окончания и не отпустили результат.

Очередной камбэк сборной Реброва, который выводит нас на чемпионат Европы в Германии! Мы доминировали, перебегали своего оппонента, не стушевались после пропущенного гола, продемонстрировали класс и забрали свое по праву. Заслуженный триумф, при этом абсолютно по игре. Истина проста - украинцы играют лучше исландцев в игру под названием футбол. Мы, без всяких "но", должны были добывать эту путевку на Евро, и мы это сделали.

Победа для всей страны и знаковый день для всех нас. Прежде всего, для Вооруженных Сил Украины. Слава Украине!

Отбор на Евро-2024. Украина - Исландия 2:1. Очередной камбэк и заслуженный триумф! - изображение 7

Фото - Александр Приходько / UA-Футбол

Финал отбора к Евро-2024

26.03.2024. Польша, Вроцлав. Городской стадион.

Украина - Исландия 2:1

Голы: Цыганков 54, Мудрик 84 - Гудмундссон 30

Сборная Украины: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко, Малиновский (Зинченко 64) - Цыганков (Таловеров 88), Судаков, Мудрик - Яремчук (Довбик 72).

Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зинченко, Ванат, Бондарь, Зубков, Тымчик.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Сборная Исландии: Вальдимарссон - Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринссон (Оскарссон 64) - Траустасон, Гаральдссон (Андерссон 87) - Й. Гудмундссон, Торстейнссон (Эллерссон 87) - А. Гудмундссон, Гудьйонсен (Финнссон 63).

Запасные: Олафссон, Гуннарссон, Сампстерд, Германнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, В. Виллюмссон, Андерссон, Йоханнессон, Оскарссон Глинссон.

Главный тренер: Оге Гарейде.

Предупреждения: Судаков 21, Малиновский 42, Ингасон 57, Гудмундссон 90, Зинченко 90+2.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

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Украина Исландия Чемпионат Европы-2024 Евро 2024
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1 голосов
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
27.03.2024 в 01:12
Радует то что в сборной сейчас играет 3 человека из моей родной команды , Десна Чернигов, 2е игроки основного состава .Если вы бывали в Чернигове до полномасштабного и ходили на игру Десны, то вы знаете как мы поддерживали свою команду, мы были 3ми по посещаямости после Шахтёра и Динамо. Жаль стадион разбомбили , команду распродажи.. Я ГОРЖУСЬ тем, что моя родная команда поспособствовала прогрессу Мужика, Конопли и Гуцуляка!
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Комментарии 90
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KondratCheUa (Чернигов)
27.03.2024 в 01:12
Радует то что в сборной сейчас играет 3 человека из моей родной команды , Десна Чернигов, 2е игроки основного состава .Если вы бывали в Чернигове до полномасштабного и ходили на игру Десны, то вы знаете как мы поддерживали свою команду, мы были 3ми по посещаямости после Шахтёра и Динамо. Жаль стадион разбомбили , команду распродажи.. Я ГОРЖУСЬ тем, что моя родная команда поспособствовала прогрессу Мужика, Конопли и Гуцуляка!
Ответить
2
0
avatar
Kalyna (Montreal)
27.03.2024 в 01:12
Вірю, що колись побуваю у Вашому древньому місті.
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0
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KondratCheUa (Чернигов)
27.03.2024 в 01:23
Если у вас будет такая возможность, то вы напишите мне, я выделю время и побуду вашим гидом! Город очень красивый , у нас есть и не одна своя история. Вы не пожалеете если побываете в этом городе!
 
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численко (Кривой Рог)
27.03.2024 в 01:03
ДИНАМО-6: А я сумую без Віктора Нестеренка- той був КОМЕНТАТАОР
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KondratCheUa (Чернигов)
27.03.2024 в 00:54
Судаков был одним из лучших в этой игре!( моё мнение).
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.03.2024 в 00:35
Які різні тайми! Молодці!
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KondratCheUa (Чернигов)
27.03.2024 в 00:24
Ще одне скажу, коментатори - це дуже страшнI люди !
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Тренерую (Столица)
27.03.2024 в 00:45
... и несут охинею
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0
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Kalyna (Montreal)
27.03.2024 в 01:13
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.03.2024 в 00:17
мудрик - лучший, далее - цыганков/судаков/лунин. забарный чуть не привёз, малина - ниачём, yukhymko knopfler - так себе, мотя - без косяков, яремчук - пытался, зина - вентилятор, миколенко - нужно учиться реализовывать неожиданные выходы, бражко - притирается, довбик/таловеров - нечего оценивать
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.03.2024 в 00:21
Підтримую на всі 100 .
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.03.2024 в 00:16
Зараз в нашій Збірній зібрався чи не найсильніший склад за всю історію, багато гравців грають в сильних клубах, тому з надією очікую ЧЄ. Ще б тренерський склад підсилити- взагалі б ціни не було... ))
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werty29 (Борислав)
27.03.2024 в 00:12
Як тільки Шапаренка хочуть випустити на заміну, Україна забиває, як так дальше піде на полі Колю не побачимо ,,
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Kalyna (Montreal)
27.03.2024 в 00:21
Шапаренко - мій улюблений гравець. Я дуже чекала його появи. Сподіваюся, що до Євро все буде добре і він нас порадує класною грою.
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KondratCheUa (Чернигов)
27.03.2024 в 00:07
Поздравляю всех с выходом на ЕВРО!! Мы должны были туда попасть!
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Romerik (YNWA)
27.03.2024 в 00:06
Ну це справедливо. Ми вище класом. Ми це і довели. Знову з валідолом. Як же без нього. Перший тайм за реброва як завжди, зі знаком -. Ну ок, сьогодні перша половина 51/49 в нашу користь. Але всеодно. І це вже не збіг обставин, а закономірність. І не було жодного матчу, де б ми намагалися цю тенденцію виправити. Це і насторожує. Ризикну припустити, що глобально нічого за цього штабу не поміняється. Ще трохи покращимось, але розкривати цей сирий, але великий потенціал команди можна уже казати, що ребров не розуміє як. На секунду вже рік майже пройшов. З першого матчу не помінялися нічого. Ну але то таке. Не хочеться негативити сильно. Потрібно святкуватиВсіх з перемогою
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.03.2024 в 00:09
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KondratCheUa (Чернигов)
27.03.2024 в 00:15
Лайк тебе ДРУГ, но не согласен с тем что ничего не поменялось при Реброве!! Как минимум Ребров показал нашим сборником то место где можно найти свои яица!
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Вarcelinius
26.03.2024 в 23:59
С босняками тяжелее было. И если б не Фима тогда...
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grasshopper1 (Харьков)
26.03.2024 в 23:57
В обоих матчах мегатрусливая тактика. Да почему нельзя в атаке чуть больше рисковать при счете 0-0? Раздражают комментаторы: Украина фаворитб Мудрик - 30-50% Украины в атаке. Мэн оф зе матч - Судаков (имхо)
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Некр!т (Дзвонимісто)
27.03.2024 в 00:02
коментатори нижче рівня моря, 2 тайм дивився без звуку
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scorpius (Ck)
27.03.2024 в 00:02
Да, нам бы тренера нормального, может и валидола не было бы. А коментаторов - на фронт))
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grasshopper1 (Харьков)
27.03.2024 в 00:03
Скучаю по Джулаю
 
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scorpius (Ck)
27.03.2024 в 00:06
Он на сетанте апл комментит
 
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Вarcelinius
27.03.2024 в 00:07
А я за Дерепою.
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.03.2024 в 00:22
Дерепа- це було щось з чимось...І сміх і гріх!
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.03.2024 в 00:23
а савелий?
 
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Геродот (Винница)
26.03.2024 в 23:53
Было бы несправедливо, если бы на Евро вышла Исландия. Невысокого уровня команда, наши выше классом, хотя, как и в первом матче с боснийцами, долго запрягали. Так что всех украинцев с победой, успехов сборной на Евро-24. Что раздражало, так это плохое качество трансляции матча - часто зависала, исчезала картинка и т.д. А ведь играли в Польше, а не где-тона краю земли. Впрочем, бесплатно. Еще раз Украину с победой.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.03.2024 в 00:19
Та картинка наче байдуже була (iptv) , а ось коментатори - .
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Геродот (Винница)
26.03.2024 в 23:53
Было бы несправедливо, если бы на Евро вышла Исландия. Невысокого уровня команда, наши выше классом, хотя, как и в первом матче с боснийцами, долго запрягали. Так что всех украинцев с победой, успехов сборной на Евро-24. Что раздражало, так это плохое качество трансляции матча - часто зависала, исчезала картинка и т.д. А ведь играли в Польше, а не где-тона краю земли. Впрочем, бесплатно. Еще раз Украину с победой.
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Romerik (YNWA)
26.03.2024 в 23:53
Грузимо всі на вольові 2-1 проти румунів і словаків
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KondratCheUa (Чернигов)
27.03.2024 в 00:42
У нас есть проблема в сборной - это недооценка соперника, Серёжа пока эту проблему не решил! С фоворитами мы играем сильно, а вот с командами уровня Боснии , Исландии, Румынии, Словакии - всё по другому! Нам повезло с группой на ЕВРО, но если Ребров не исправит проблему с недооценкой соперника, то у нашей сборной в каждой игре будут проблемы!
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KondratCheUa (Чернигов)
27.03.2024 в 00:45
А мы ,(болельщики), не сможем жить без валидола!
 
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osadob07 (жмеринка)
26.03.2024 в 23:52
добре що все добре
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KondratCheUa (Чернигов)
27.03.2024 в 00:49
То сильно!
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Термит (Київ)
26.03.2024 в 23:51
Якого хріна гол Яремчука не зарахували? Офсайд міряли по Коноплі, але м'яч приймав і пас віддавав Циганков. Було б менше валідолу. Знову забігали тільки після пропущеного, треба щось робити з психологією, бояться йти вперед. Судаков ніби плеймекер, але всі паси дає назад. Та то таке... З перемогою!
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scorpius (Ck)
26.03.2024 в 23:53
Нажаль, Циган теж заліз в офсайд
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vlotko (Броди)
26.03.2024 в 23:53
Офсайд вимірювали по Циганкову.
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Romerik (YNWA)
26.03.2024 в 23:54
Бо це вважається "приймав участь в епізоді". Тобто теж біг за м'ячем
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grasshopper1 (Харьков)
26.03.2024 в 23:54
У обоих офсайд
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.03.2024 в 00:19
зрение в порядке?
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tekutiev (донецк,Украина)
26.03.2024 в 23:50
всех с победой
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tekutiev (донецк,Украина)
26.03.2024 в 23:50
всех с победой
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Вarcelinius
26.03.2024 в 23:48
Сьогодні в клюбі будуть танці!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.03.2024 в 23:56
Та та та танці...
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Вarcelinius
27.03.2024 в 00:03
С перемогою брат!
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.03.2024 в 00:08
 
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polus (Dnipro)
26.03.2024 в 23:48
Yesss! Bravo!
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vlotko (Броди)
26.03.2024 в 23:48
Найкращі вітання нашій збірній і всім хто вболівав за них. Сьогодні три наші збірні перемогли, дві з них вийшли на Євро.
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wellaflex (николаев)
26.03.2024 в 23:48
Набагато кращій рівень гри показали. Молодці. Але на евро такого вистачить хіба щоб на рівних грати проти румунів і словаків..
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Hate_Hate (Ukraine )
26.03.2024 в 23:47
Мудрык л.о.х матча
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scorpius (Ck)
26.03.2024 в 23:51
путин - х.уйло матча
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Вarcelinius
26.03.2024 в 23:51
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.03.2024 в 00:20
нате-нате выкусите!
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megrivan (Курячі Лози)
26.03.2024 в 23:47
Всіх вітаю! Чудовий день з перемогами трьох збірних! Вся Україна радіє!
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Вarcelinius
26.03.2024 в 23:47
Ожидал от ислов большего честно говоря.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.03.2024 в 23:58
Як і вся рабсєянська нечисть .
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Вarcelinius
27.03.2024 в 00:06
У тебя йод дома закончился?
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.03.2024 в 23:46
Дякую нашим гравцям Збірної!!! Ви це зробили- подарували Україні Свято і впевненість в нашій силі! Дали надію на нашу Перемогу!!!Молодці!!!Це було важко, але ми заслужили бути на Євро і цей Чемпіонат нашій країні потрібен!!!Всіх з Перемогою!!!
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Kalyna (Montreal)
26.03.2024 в 23:54
Дякую Вам за добрий і позитивний коментар.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.03.2024 в 23:59
Будь ласка. Мене аж трусить - так хвилювався, дуже важко дивитись такі відповідальні і вирішальні матчі. Нам всім дійсно потрібно нашим хлопцям дякувати...
 
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Andrumas (Düsseldorf)
26.03.2024 в 23:45
Сегодня не до критики. Всех с победой и выходом на Евро! Теперь приятные хлопоты - достать билеты на матчи группового раунда. Судаков, Цыганков, Мудрик, Лунин и т.д. браво, спасибо пацаны!
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Bush_Dima (Чернігів)
26.03.2024 в 23:49
Ну ти там тримайся, братан!
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Bush_Dima (Чернігів)
26.03.2024 в 23:45
Дуже важлива перемога і вихід на євро!
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okolegko (Київ)
26.03.2024 в 23:44
Перемогли, видихнули, забули. Попереду – Євро!!!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.03.2024 в 23:44
Всіх з перемогою ! Мудрик красава - лев матчу , посуті був рушієм двох останніх ігор ! Приємно , що ще й відзначився голом . Два " З " - гальма матчу . Але потрібно відднати належне і ісландцям грали і оборонялись достойно , не те що босняки . Ще раз з перемогою !
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Kalyna (Montreal)
26.03.2024 в 23:44
УРА !!! Ми на Євро ! Молодці наші хлопці. Старалися. Ще не усвідомила, одні емоції і долоні горять від оплесків. Вітання всім уболівальникам Збірної України. P.S. До матчу випила і корвалтаб і валер'янку )))
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okolegko (Київ)
26.03.2024 в 23:46
А як щодо віскі?
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Kalyna (Montreal)
26.03.2024 в 23:56
Випийте за мене і нас усіх. А я пошукаю щось легке та ігристе.
 
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okolegko (Київ)
27.03.2024 в 00:48
Легке та ігристе - це, мабуть, кошенятко?
 
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mr.Smith
26.03.2024 в 23:44
З такою грою на Євро....Ну то таке-з перемогою.
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Тренерую (Столица)
27.03.2024 в 00:42
А лучше Исландия?
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0
наварін (Київ)
26.03.2024 в 23:43
Ми на Евро! Слава Україні!!!
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5
0
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Вarcelinius
26.03.2024 в 23:43
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3
2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.03.2024 в 23:42
Перемога! Інтелект матчу - Циганков. Слава Україні!
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6
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Rriddle (Ukraine)
26.03.2024 в 23:42
Циган кращій, витяг цих інвалідів.
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5
5
филанкрот (donetsk)
26.03.2024 в 23:41
фух
sticker
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3
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scorpius (Ck)
26.03.2024 в 23:41
sticker
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1
0
Лекарь (село Дарниця)
26.03.2024 в 23:39
Все добре, що добре закінчується! Молодці, дві вольові перемоги! Слава Україні!
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8
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.03.2024 в 23:39
Слава Україні !!!
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8
0
филанкрот (donetsk)
26.03.2024 в 23:47
Героям Слава!
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4
0
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Rriddle (Ukraine)
26.03.2024 в 23:38
Дуже слабка гра для Євро
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2
6
Зритель (Харьков)
26.03.2024 в 23:47
На Євро буде десь на 3/4 команд приблизно такого рівня
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5
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.03.2024 в 00:19
А Ісландії сильна гра???
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2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.03.2024 в 00:22
им бы тренера толкового, а игроки с техникой у них есть
 
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1
филанкрот (donetsk)
26.03.2024 в 23:38
sticker
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4
2
филанкрот (donetsk)
26.03.2024 в 23:38
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1
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.03.2024 в 23:38
Слава Україні!!!
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6
0
филанкрот (donetsk)
26.03.2024 в 23:47
Героям Слава!
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1
1
филанкрот (donetsk)
26.03.2024 в 23:37
фух!
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3
0

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