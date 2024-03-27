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Национальная сборная Украины

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"Украина есть и будет!" Зеленский поздравил национальную команду с выходом на Евро-2024

Национальная сборная Украины

Поздравление от Президента

"Украина есть и будет!" Зеленский поздравил национальную команду с выходом на Евро-2024

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины с выходом на Евро-2024 после победы над Исландией (2:1).

"Спасибо, ребята!

Спасибо, сборная!

За сверхважные эмоции для всей страны.

За сверхважную победу и выход на Евро.

За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают.

Во времена, когда нас ежедневно хотят уничтожить, мы ежедневно доказываем: украинцы есть и будут!

Украина есть и будет!

Спасибо за победу!

Слава Украине!", – написал Зеленский в твиттере.

Для Украины предстоящий чемпионат Европы будет четвертым в истории.

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Украина Национальная сборная Украины Чемпионат Европы-2024 Евро 2024 Владимир Зеленский отбор на Евро-2024
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Источник:
ZelenskyyUa
Опубликовал: Александр Сапожников
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