Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Украина есть и будет!" Зеленский поздравил национальную команду с выходом на Евро-2024
Поздравление от Президента
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины с выходом на Евро-2024 после
"Спасибо, ребята!
Спасибо, сборная!
За сверхважные эмоции для всей страны.
За сверхважную победу и выход на Евро.
За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают.
Во времена, когда нас ежедневно хотят уничтожить, мы ежедневно доказываем: украинцы есть и будут!
Украина есть и будет!
Спасибо за победу!
Слава Украине!", – написал Зеленский в твиттере.
Дякую, хлопці!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2024
Дякую, збірна!
За надважливі емоції для всієї країни.
За надважливу перемогу і вихід на Євро.
За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають.
В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми… pic.twitter.com/a79qFxHO9K
Для Украины предстоящий чемпионат Европы будет четвертым в истории.
Популярное сейчас
- Двадцать три из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Украина – Исландия. АУДИО онлайн трансляция финального матча плей-офф отбора на ЕВРО-2024
- Украина U-19 разгромила Швейцарию и с первого места в группе вышла на Евро-2024
- Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024
- От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ