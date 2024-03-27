"Украина есть и будет!" Зеленский поздравил национальную команду с выходом на Евро-2024

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины с выходом на Евро-2024 после победы над Исландией (2:1).

"Спасибо, ребята!

Спасибо, сборная!

За сверхважные эмоции для всей страны.

За сверхважную победу и выход на Евро.

За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают.

Во времена, когда нас ежедневно хотят уничтожить, мы ежедневно доказываем: украинцы есть и будут!

Украина есть и будет!

Спасибо за победу!

Слава Украине!", – написал Зеленский в твиттере.