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"Вы дали небольшой кусочек счастья". Шевченко поздравил сборную с выходом на Евро

Национальная сборная Украины

Президент УАФ отметил крайне важный успех команды

"Вы дали небольшой кусочек счастья". Шевченко поздравил сборную с выходом на Евро

Фото: УАФ

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Президент УАФ Андрей Шевченко зашел в раздевалку сборной Украины, чтобы лично поздравить футболистов с победой над Исландией (2:1) и выходом на Евро-2024.

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"Поверьте мне, все очень ждали этого момента. Я знаю, что все в вас верят. Я получил тысячу смс поддержки от людей, в том числе от тех, которые сейчас на первой линии защищают нашу страну.

Вы дали им небольшой кусочек счастья. Поэтому я очень благодарю вас за это. Вы молодцы", - сказал Шевченко.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
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