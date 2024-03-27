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"Вы дали небольшой кусочек счастья". Шевченко поздравил сборную с выходом на Евро
Президент УАФ отметил крайне важный успех команды
Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко зашел в раздевалку сборной Украины, чтобы лично поздравить футболистов с победой над Исландией (2:1) и выходом на Евро-2024.
"Поверьте мне, все очень ждали этого момента. Я знаю, что все в вас верят. Я получил тысячу смс поддержки от людей, в том числе от тех, которые сейчас на первой линии защищают нашу страну.
Вы дали им небольшой кусочек счастья. Поэтому я очень благодарю вас за это. Вы молодцы", - сказал Шевченко.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
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