Цыганков: Эта победа для нашего народа, наших воинов. Ребята, это для вас - Слава Украине

Виктор Цыганков посетил флэш-зону после матча Украина - Исландия (2:1):

"Не заходил после игры в раздевалку, потому что проходил допинг-тест. Слышал, что все радуются. Рад за всю страну, за людей. Прежде всего хочу сказать, ребята, которые воюют - эта победа для вас. Если бы не вы - этого бы не было. Эта победа для нашего народа и наших бойцов. Очень рад, что так все произошло".

"Еще раз говорю, эта победа для нашей страны, нашего народа, наших воинов, которые воюют. Герои не мы, герои - вы, и если бы не вы, то мы бы не могли даже сегодня играть. Ребята, это все для вас. Слава Украине".

"Я провел три тренировки. Все знают, что это была за игра, я знал. Поэтому прежде всего хотел помочь своей стране и команде. Тем более, что на меня рассчитывали, верили. Я надеялся сделать максимум, чтобы мы вышли на Евро".

"Они знают, какие у них сильные качества. Эта команда очень организована сзади, и было очень трудно взламывать эту оборону. Они еще и первыми забили, и игра пошла в другое русло. Но, к счастью, мы забили первый гол, успокоились немножко, потом забили второй и смогли вырвать эту игру".

"Стало ли легче после того, как сравняли? Конечно. Еще раз повторюсь: они хорошо защищались, понимали, благодаря чему могут выиграть матч. Нам было очень важно забить как можно быстрее первый мяч".