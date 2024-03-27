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Национальная сборная Украины

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Мудрик: Собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро

Национальная сборная Украины

Михаил оригинально прокомментировал выход сборной на чемпионат Европы

Мудрик: Собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик оригинально прокомментировал выход национальной команды в финальную часть Евро-2024.

"Вчера собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на ЕВРО", - написал Михаил в своем Instagram.

Ранее Мудрик назвал гол в ворота Исландии своим самым важным в карьере.

Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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