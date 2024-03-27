Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик: Собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро
Михаил оригинально прокомментировал выход сборной на чемпионат Европы
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик оригинально прокомментировал выход национальной команды в финальную часть Евро-2024.
"Вчера собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на ЕВРО", - написал Михаил в своем Instagram.
Ранее Мудрик назвал гол в ворота Исландии своим самым важным в карьере.
Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тораринссон: Цыганкова было трудно остановить
- "Это наш Миша". Челси отреагировал на победный гол Мудрика
- Украина пробилась на чемпионат Европы, яркие победы молодежек, шоу на Бернабеу. Главные новости за 26 марта
- Двадцать четыре из двадцати четырех. Определились все участники чемпионата Европы 2024
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
- От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн