Мудрик: Гол в ворота Исландии - один из самых важных в моей карьере

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Исландией (2:1) и свой гол, который вывел сине-желтых на Евро-2024.

Напомним, что Михаил получил признание от наших болельщиков, которые признали его "Львом матча".

"Эмоции непревзойденные, очень рад за всех наших болельщиков. Спасибо за ваш выбор, будем стараться и в дальнейшем радовать вас нашей игрой и результатами.

Как в раздевалке, так и на поле была очень хорошая атмосфера. Я считаю, что это во многом поспособствовало нашей победе. Мой гол? По состоянию на сейчас - один из важнейших в моей карьере", - сказал Михаил.