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Мудрик: Гол в ворота Исландии - один из самых важных в моей карьере

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Сборная Украины поедет на Евро в Германию

Мудрик: Гол в ворота Исландии - один из самых важных в моей карьере

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

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Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Исландией (2:1) и свой гол, который вывел сине-желтых на Евро-2024.

Напомним, что Михаил получил признание от наших болельщиков, которые признали его "Львом матча".

"Эмоции непревзойденные, очень рад за всех наших болельщиков. Спасибо за ваш выбор, будем стараться и в дальнейшем радовать вас нашей игрой и результатами.

Как в раздевалке, так и на поле была очень хорошая атмосфера. Я считаю, что это во многом поспособствовало нашей победе. Мой гол? По состоянию на сейчас - один из важнейших в моей карьере", - сказал Михаил.

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Украина Исландия Михаил Мудрик
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Maryan (Lviv)
27.03.2024 в 13:04
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Комментарии 1
Maryan (Lviv)
27.03.2024 в 13:04
Чудово
Ответить
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