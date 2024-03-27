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Мудрик: Гол в ворота Исландии - один из самых важных в моей карьере
Сборная Украины поедет на Евро в Германию
UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Исландией (2:1) и свой гол, который вывел сине-желтых на Евро-2024.
Напомним, что Михаил получил признание от наших болельщиков, которые признали его "Львом матча".
"Эмоции непревзойденные, очень рад за всех наших болельщиков. Спасибо за ваш выбор, будем стараться и в дальнейшем радовать вас нашей игрой и результатами.
Как в раздевалке, так и на поле была очень хорошая атмосфера. Я считаю, что это во многом поспособствовало нашей победе. Мой гол? По состоянию на сейчас - один из важнейших в моей карьере", - сказал Михаил.
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