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Национальная сборная Украины

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Мудрик – Лев матча Украина - Исландия

Национальная сборная Украины
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Мудрик – Лев матча Украина - Исландия

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 26 марта, состоялся плей-офф матч отбора Евро-2024 Украина – Исландия, в котором хозяева победили со счетом 2:1.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу Мудрику. Вингер забил решающий гол и набрал 29% голосов.

Вслед за ним в опросе финишировали вингер Виктор Цыганков (19%) и голкипер Андрей Лунин (9%).

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Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.03.2024 в 00:52
Справедливо. Відмітив би і Судакова з Циганковим. А загалом, усі молодці .
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0
2
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Комментарии 9
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.03.2024 в 00:52
Справедливо. Відмітив би і Судакова з Циганковим. А загалом, усі молодці .
Ответить
0
2
Тренерую (Столица)
27.03.2024 в 00:30
Лучшие Циганков и Судаков!
Ответить
0
2
alex.belogubko (одесса)
27.03.2024 в 00:21
Цыганков лучший а худший опять ЗИНА
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2
0
Тренерую (Столица)
27.03.2024 в 00:24
100%
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
27.03.2024 в 00:59
Вы два далпаепа. Где Зина набокопорил? Прошлую игру он провалил, без вариантов. А в этой вышел инормально обострил. Хорошие пасы обостряющие пасы, спокойствие. Все было норм.
 
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2024 в 00:19
Секта величі мудрика проголосувала.
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2
3
alex.belogubko (одесса)
27.03.2024 в 00:19
а худший игрок матча опять ЗИНА со своими понтами
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2
1
Тренерую (Столица)
27.03.2024 в 00:26
и первый побежал давать интервью , герой бл...
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
27.03.2024 в 00:14
Бокопорил много, я бы Судакова выбрал.
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2
1

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