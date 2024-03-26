Национальная сборная Украины
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Мудрик – Лев матча Украина - Исландия
Качества лидера
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Во вторник, 26 марта, состоялся плей-офф матч отбора Евро-2024 Украина – Исландия, в
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу Мудрику. Вингер забил решающий гол и набрал 29% голосов.
Вслед за ним в опросе финишировали вингер Виктор Цыганков (19%) и голкипер Андрей Лунин (9%).
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.03.2024 в 00:52
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