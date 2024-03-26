Мудрик – Лев матча Украина - Исландия

Во вторник, 26 марта, состоялся плей-офф матч отбора Евро-2024 Украина – Исландия, в котором хозяева победили со счетом 2:1.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу Мудрику. Вингер забил решающий гол и набрал 29% голосов.

Вслед за ним в опросе финишировали вингер Виктор Цыганков (19%) и голкипер Андрей Лунин (9%).