Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это наш Миша". Челси отреагировал на победный гол Мудрика
Вингер стал главной звездой поединка
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
26 марта состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Команда Сергея Реброва одержала победу со счетом 2:1 и вышла на чемпионат Европы.
Победный мяч для "сине-желтых" забил Михаил Мудрик. Пресс-служба "Челси", в составе которого выступает украинец, отреагировала на вклад вингера в триумф.
"Мудрик выводит сборную Украины на Евро-2024! Это наш Миша".
Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.
???????? Mykhailo Mudryk sends Ukraine to #EURO2024! ???? pic.twitter.com/x0WF61vjCV— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 26, 2024
That’s our Misha. ???? pic.twitter.com/YxlBnFWuaW— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 26, 2024
Популярное сейчас
- Нас приняли в Европу. Украина – Исландия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Двадцать четыре из двадцати четырех. Определились все участники чемпионата Европы 2024
- Известна группа сборной Украины на ЕВРО
- "Пусть Украина хоть 10:9 победит". Гегедош дал прогноз на матч финала отбора на Евро-2024
- От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ