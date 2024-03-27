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Национальная сборная Украины

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"Это наш Миша". Челси отреагировал на победный гол Мудрика

Национальная сборная Украины

Вингер стал главной звездой поединка

"Это наш Миша". Челси отреагировал на победный гол Мудрика

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

26 марта состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Команда Сергея Реброва одержала победу со счетом 2:1 и вышла на чемпионат Европы.

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Победный мяч для "сине-желтых" забил Михаил Мудрик. Пресс-служба "Челси", в составе которого выступает украинец, отреагировала на вклад вингера в триумф.

"Мудрик выводит сборную Украины на Евро-2024! Это наш Миша".

Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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