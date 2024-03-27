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Ребров: Я думаю, что сейчас даже не все понимают, что мы сделали за такой короткий период

Национальная сборная Украины
Обновлено

Браво, сборная!

Ребров: Я думаю, что сейчас даже не все понимают, что мы сделали за такой короткий период

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал комментарий в эфире Megogo после победы над Исландией в финале плей-офф отбора на ЕВРО (2:1).

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"Очень тяжело быть на скамейке, я видел, насколько тяжело ребятам. Я благодарен им. Они сделали большой праздник для всей страны. Это важно в это трудное время. Матч был очень сложный".

"Я думаю, что сейчас даже не все понимают, что мы сделали за такой короткий период".

"Еще один камбэк? Эти команды, которые попали сюда в плей-офф, они высокого уровня. Нагрузка на игроков психологическая очень большая. С Боснией мы вообще не показали своего потенциала, а сегодня мы были более сконцентрированы на результате".

"Обе игры были очень сложные. Эти соперники, они разные, и мы играли по-разному. Благодарен ребятам, что не тянули до последней минуты".

"Мы разбираем любого соперника, не только тех оппонентов, которые играют в плей-офф. Это должен делать каждый профессиональный тренер. Мы готовились к этой игре".

"Гол Цыганкова помог команде. Мы создавали моменты, мы понимали, как проходить довольно насыщенную оборону соперника, это было непросто, они стояли сзади почти всей командой".

"Благодарен болельщикам, что они поддерживали после пропущенного гола, верили в победу".

"Группа на ЕВРО? Видел. Нормально. Но сейчас дайте переварить это".

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2024 в 00:59
Точний і об'єктивний аналіз гри нашої збірної від її головного тренера. Так, справді Циганков - це головний креатив нашої команди, завдяки якому гра нашої збірної набула топового класу, цілісності своєї гри і в результаті здобула цілком заслужену, гросмейстерську перемогу. Слава Україні!
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2024 в 00:59
Точний і об'єктивний аналіз гри нашої збірної від її головного тренера. Так, справді Циганков - це головний креатив нашої команди, завдяки якому гра нашої збірної набула топового класу, цілісності своєї гри і в результаті здобула цілком заслужену, гросмейстерську перемогу. Слава Україні!
Ответить
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