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Зинченко: Не скажу, что Исландия обыграла нас в первом тайме, мы просто пропустили гол

Национальная сборная Украины
Обновлено

Мы уже на Евро

Зинченко: Не скажу, что Исландия обыграла нас в первом тайме, мы просто пропустили гол

Marca

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко подвел итог матча с Исландией (2:1), по итогам которого наша сборная квалифицировалась на Евро-2024.

"Одна из самых эмоциональных игр. Я вспоминал матч со Швецией на ЕВРО, схожие эмоции.

Что изменили в перерыве? Ребров сказал, чтобы мы верили в результат, в гол и продолжали играть. Мы друг друга завели, понимали, что нас ждут тяжелые 45 минут, но мы должны были отдать всех себя ради результата.

Я не скажу, что Исландия обыграла нас в первом тайме, мы просто пропустили гол. Я говорил еще перед игрой, что нужно обратить внимание на нескольких игроков. Гудмундссон забил три гола Израиля. И он здорово разобрался в моменте, но мы среагировали так, как надо.

Тяжелый газон? Я думаю, что поле было одинаковым для обеих команд. Надо отталкиваться от своей игры и делать все то, что требует тренер.

Благодарим наших болельщиков, мы чувствовали эту поддержку. Без них бы мы не получили этот результат. Я очень горжусь быть украинцем, одним из тех людей, которые сейчас находятся в Украине, которые отдают свою жизнь ради нашей свободы. Об этом надо кричать каждый день . Так мы сможем победить", - сказал Зинченко.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
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