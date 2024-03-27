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Матвиенко: Большая честь быть капитаном в таком важном матче

Национальная сборная Украины

Он стал 30-м капитаном в истории национальной команды

Матвиенко: Большая честь быть капитаном в таком важном матче

Фото: Instagram

Новина українською

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился эмоциями от того, что в финальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии (2:1) он был капитаном.

"Большая честь быть капитаном в таком самом важном матче", - написал Николай в Instagram.

Отметим, что Матвиенко стал 30-м капитаном в истории национальной команды.

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Украина Исландия Николай Матвиенко
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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