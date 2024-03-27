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Матвиенко: Большая честь быть капитаном в таком важном матче
Он стал 30-м капитаном в истории национальной команды
Фото: Instagram
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился эмоциями от того, что в финальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии (2:1) он был капитаном.
"Большая честь быть капитаном в таком самом важном матче", - написал Николай в Instagram.
Отметим, что Матвиенко стал 30-м капитаном в истории национальной команды.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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