Свет и новый путь Италии, ошеломленность и борьба Украины. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Италия - Украина

Итальянские СМИ остались довольны игрой и результатом своей сборной в матче против сборной Украины (2:1). Они говорят о наконец-то правильном пути, о возрождении "Скуадры Адзурры". Вместе с тем, измученные последними неудачами, в эйфорию отнюдь не впадают. Впадают лишь когда говорят об авторе дубля Давиде Фраттези.

Андреа Рамаццотти из Gazzetta Dello Sport дал заголовок: "Супер Фраттези: первая итальянская радость Спаллетти". В тексте же пишет: "Выход на Евро еще нужно добыть, но после ничьей в Скопье вечер на "Джузеппе Меацца" дает Италии немного более тишины перед будущим. В чем заслуга прежде всего автора дубля Давиде Фраттези".

"После него гол, подаренный Ярмоленко, заставляет нас страдать до конца, но успех заслуженный благодаря игре в целом и созидании в атаке. Проблема остаётся в том, что мы реализовали слишком мало".

Далее Рамаццотти называет решение отправить Михаила Мудрика в запас "громким". Отмечает "сумасшедшую страсть" и "осознание того, что нужно делать" у итальянцев в дебюте матча. Говорит о "безвредном движении позади мяча", из-за которого Георгий Судаков, тем не менее, потерял равновесие и привез первый гол. "Движение Фраттези и Бареллы прежде всего заставляло украинцев скользить".

"После 2:0 "Италия слишком успокоилась и прекратила искать перехваты высоко в атаке, а также возвращаться быстро назад после потерь мяча (особенно Дзаньоло), тем самым уступая метры Украине. Из-за коллективного невнимания нашей обороны, а именно заторможенности Скальвини и Ди Лоренцо и огромной ошибки Димарко Ярмоленко забивает. Чудо-сейв Доннаруммы на ударе Довбыка до этого стает бесполезным".

Журналист уверен, что игроков хозяев пропесочили в перерыве, заявляет, что Довбык "создавал проблемы и во втором тайме, а Локателли пришлось отбивать опасный удар Зинченко. Энтузиазм на "Сан Сиро" растворился, и украинские болельщики были все слышнее. Италия была более растянута и неспособна перегруппироваться, когда оппонент владел мячом".

Далее Рамаццотти говорит об успешных заменах итальянцев и возвращении инициативы и опасных моментов после них, отмечает и усиление атаки Украины выходом Буяльского и Ваната. Заявляет, что "Сан Сиро" "задержал дыхание во время удара головой Конопли, но в итоге праздновал. Евро немного ближе теперь".

"Италия возродилась в тяжелейший момент", - пишет Алессандро Боччи из Corriere Della Sera. "Дала Спаллетти его первую улыбку и сделала решающий шаг к Евро. После ледяного вечера в Скопье вечер в Милане светел и сладок благодаря блестящему дублю молота Фраттези и выступлению команды, над которой наконец-то видно влияние нового тренера".

"Украина выглядела оцепенелой в начале матча, и "адзурри" позволили ей играть лишь в концовке первого тайма. Но на этот раз, в отличие от Македонии, они не развалились, а играли во втором тайме в атаке, преодолевая страх быть пойманным. И единственной их серьезной ошибкой была неспособность найти 3:1. А украинцы никогда серьезно не угрожали воротам Доннаруммы".

Интересно отметить напоминание Боччи о том, что Ярмоленко, "полузащитник с привычкой забивать", родился в россии, а также после гола в Милане всего в двух позади Шевченко за сборную. А также опасение, что начало второго тайма стает прелюдией "абсолютного страдания до финального свистка". Но в итоге Италии "удалось собраться и начать создавать вновь".

Хотя в концовке "штрафной удар Мудрика с той же точки, с которой в субботу забил македонец Барди, заставил "Сан Сиро" дрожать от страха. Но то был лишь один момент".

"Теперь наша очередь праздновать".

"Итак, мы приносим домой фундаментальную победу в первом плей-офф, важнейшем в этом 2023-ом году, в котором приходится играть с остановками дыхания. Теперь остается победить Македонию и Мальту дома и не проиграть в гостях в последнем матче против младших братьев Шевченко. Ирония в том, что мы даже можем позволить себе проиграть Англии в гостях в октябре".

"Улыбка "адзурри". Италия реагирует. Фраттези супер и Спаллетти улыбается", - таков заголовок Tuttosport. В тексте сразу же говорится о "фундаментальном успехе на пути на Евро". Чуть ниже - о начале первого тайма итальянцами "как ракеты". Далее довольно банально описывается матч. Прыгаем к концовке, когда "украинцы пытались давить и найти 2:2, но "Италия сумела защитить ценный успех".

Хавьер Якобелли из Corriere Dello Sport пишет: "Спаллетти, зелёный свет. Молодой Фраттези делает обновлённую Италию прекрасной. Наконец-то правильный путь для сборной, катившейся к краю бездны. Совершенно иная игра, чем в Скопье. Первый тайм в стиле "Наполи" Спаллетти, второй меньше, но заслуженная и ценная победа. Ясно, что путь на Евро еще долог и полон препятствий, но эта победа стоит сокровище".

Энрикo Курро из La Repubblica заявляет: "Новый путь Спаллетти наконец-то по-настоящему начался. После критикуемой ничьей в Северной Македонии, сборная, существенно омоложенная, выдержала экзамен на "Сан Сиро". Победа возвращает Италию к лучшему состоянию в походе на Евро. Игра заверена печатью тренера, и не только из-за дубля Фраттези".

Паоло Кондо из того же издания говорит, что "Фраттези играл в этом матче, будто он ехал на мотоцикле, а другие - на велосипедах. Вся Италия выросла - быстрее, активнее, интенсивнее, по сравнению с вялостью в Скопье, но электрика прорывов Давиде гарантировала энергию, сделавшую всю разницу в мире".

Раймондо Де Магистрис из TuttoMercatoWeb провозгласил: "Наконец-то вновь над ватерлинией. В разгаре сложного Отбора на Евро-2024 Италии наконец-то удалось выйти на второе место. Благодаря успеху после беспросветной ничьей в Скопье. Она вновь сделала это против Украины, которая вновь плохо вышла из матча против "адзурри".

Журналист называет первые полчаса хозяев "одними из таких многообещающих, которых давно не было. Злая, циничная, агрессивная, сборная в первые 30 минут выпустила на поле то, о чем Спаллетти не раз просил". Первый гол называет следствием "грубой ошибки Судакова, но и высокой агрессии итальянцев". Говорит, что после второго "Италия пребывала на седьмом небе", но "сняла ногу с педали газа и отдала мяч Украине".

Во втором тайме, по словам Де Магистриса, Италия вернула себе инициативу, создавала и беспокоилась лишь из-за удара Конопли в концовке. Теперь же она "может смотреть в будущее с бОльшим спокойствием". Также указывает, что даже матч в Англии ей не нужен. "Ситуация после этой победы совершенно отличается от плохо скрываемой тревоги последних дней".

Издание также выставило оценки игрокам сборной Украины. Заявило, что Конопля и Миколенко провалили оборону ("оставляли луга", "соперники бушевали в их зоне"), из-за первого еще и был засчитан второй гол. Посчитало, что Забарный "часто был ошеломлен интенсивностью соперников и засыпал". Кривцов "был также удивлен таким давленим, но пытался кое-что сделать в атаке ударами головой".

Критику также получили Ярмоленко и Цыганков, не помогавшие своим крайним защитникам и проигрывавшие дуэли. Но Андрей получает частичную индульгенцию за гол и другие попытки в атаке. Довбык как раз получил комплименты. "Партнеры оставляли его одного в центре атаки, и все же он тащил сборную на своих плечах и был наиболее опасным ее игроком".

Интересно также отметить заяления о том, что Степаненко и Зинченко были зажаты, перекрыты численным преимуществом соперника в центре поля. В чем издание винит Судакова, "практически никогда не виданного в атаке". Разумеется, упоминает и об ошибке Георгия в обороне.

Реброва же журналист называет ошеломленным в первые полчаса, но хвалит за концовку первого тайма, а второй тайм, как указывает, был "полным искр, но замены тренера украинцев не принесли результат".

Calciomercato также провозгласил провал крайних защитников украинцев и неуспеваемость центральных против скорости. Хотя он как раз считает, что Забарный играл чуть лучше, чем Кривцов. Низко оценил Цыганкова, которого, как заявляет, боялись больше всех перед матчем, и... Довбыка, заявив, что последнему не хватает скорости. А вот Ярмоленко оценил высоко, назвав столпом команды.

Сайт также подтвердил полный провал Судакова. Одновременно отметив создание мощи Степаненко и чёткость игры Зинченко. Хотя и говорит о "переменном токе" последнего и бОльших ожиданиях от него. А в абзаце о Реброве заявил: "Его команда играла до конца, но была ошеломлена соперником".

В отчёте же Джанкарло Падован говорит о смелости Спаллетти в изменениях в составе, об использовании командой и ширины поля, и глубины в штрафной соперника, а также: "Наконец-то и заслуженно. Италия видит свет, возвращает уверенность в себе и прогоняет кошмары. Это уже начало, уже иной тип футбола, причём и с удержанием победы проблем не было. Но есть проблема - не хватает голов настоящего форварда".

Интересна и цитата другого автора сайта Симоне Джервазио о Фраттези. "Его дубль был спасательным жилетoм для "адзурри", плывших в штормовом море".