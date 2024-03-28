Кополовец: Раньше в Барсе были Месси, Хави, Иньеста и соперники не знали, от кого ожидать опасности. У нас сейчас так могут сыграть Довбик, Мудрик, Судаков, Цыганков, Яремчук, Зинченко

Бывший полузащитник "Карпат" Михаил Кополовец поделился мнением о победе сборной Украины над Исландией в плей-офф матче отбора Евро-2024 (2:1).

- Украина на Евро. Какие ощущения, как вам матч?

- Пацаны молодцы. Была огромная поддержка всех наших людей. Я думаю, что вся страна смотрела на этот матч. Попасть на Евро и в такое время – это многого стоит. Эмоции зашкаливают. Видно было, что мы сильнее исландцев. Это верно. Но это нужно было доказать на поле. И они это сделали. Игра с боснийцами была довольно сложная, но там выстрадали. Я счастлив за пацанов. Большое им спасибо за это.

- Когда смотрели игру у вас было какое-то беспокойство, или все было под контролем?

- У меня есть повод гордиться. Мы – воюющая страна и мы играем в футбол. Если бы в другой стране Европы была такая ситуация, они бы играли в футбол вообще? Германия играла бы в футбол? Но не только немцы, но и любая страна.

А мы играем и хорошо это делаем. И не надо говорить, что многие сборники выступают за границей. Психологически они тоже страдают. Они видят, что в их стране творится. У них есть семьи, близкие. Они ведь всех не вывезут отсюда, правильно? У большинства наших футболистов есть семьи в Украине. И это реально влияет на них.

Когда шел матч, я об этом думал. А кто бы из европейских стран играл в футбол, если бы у них шла война? Ни одна страна не делала бы этого. А у нас еще идет чемпионат довольно-таки неплохой. Сборная хорошо играет. И я думаю: насколько мы крепкая нация. Другие страны в подобной ситуации даже бы не то, что не играли, а даже не думали о футболе. Эмоции у меня переполняют. Сейчас на чемпионате Европы нужно хорошо выступить и заявить о себе максимально.

- Вы кайфанули от голов Цыганкова и Мудрика?

- Конечно. В прошлой игре спас Яремчук. Он вышел на поле, забил, отдал тогда ассист и сделал результат. А теперь все сделал Цыганков. Он проделал колоссальный объем работы. Он сделал эту игру. Забил и потом отдал на Судакова, когда тот ассистировал на Мудрика.

Цыганков – это человек, который решил судьбу поединка. Приятно видеть, какой сейчас роскошный состав у сборной Украины. У нас есть запас футболистов хорошего уровня. Непонятно, от кого ожидать сюрпризов. Это как раньше в "Барселоне" были Месси, Хави, Иньеста. Соперники не знали, от кого следует ожидать опасности. А у нас сейчас так могут сыграть Довбик, Мудрик, Судаков, Цыганков, Яремчук, Зинченко.

Это очень приятно, я от этого счастлив. Есть исполнители, которые могут делать погоду на поле. Вспомните, как было раньше. Все ждали чего-то от Ярмоленко и Коноплянки. А сейчас в атаке от кого угодно можно ожидать удачной игры.

- Украина в четвертый раз подряд сыграет на Евро. Уже можно считать нашу сборную одной из самых сильных в Европе?

- Давайте дождемся чемпионата Европы. Мы вышли туда, да. Мы уже там. Мы будем ждать от них хорошей игры. Группа позволяет нам это делать. Бельгия, Словакия и Румыния? Ну, извините меня. Я считаю, что наша команда – фаворит группы.

То что вышли – молодцы. Мы все благодарим сборную за это. А там мы будем требовать, чтобы сборная вышла из группы. Ну, соперники реально позволяют это сделать. Посмотрите у нас нет Франции, Испании, Италии, Германии. У нас нет таких топовых оппонентов. Так что группа нам по силам однозначно.

- Прогноз на лето. Куда дойдет команда Реброва?

- Я вижу, что мы можем добавить. Мы умеем перестраиваться во время матча, у нас есть люди на замене, которые выходят на поле и добивают соперника, как это было с боснийцами. То, что говорят о самой успешной сборной в истории, так оно выглядит. У нас крутая группа атаки, защита играет в сильнейших лигах мира.

Ну, вы меня извините. У нас есть опытные игроки. Ну Зинченко – это уже опытный футболист. Тот же Степаненко. Не знаю, кто туда поедет, но эта сборная уже сформировалась. Она уже есть и при этом молодая. Это очень круто. У нас есть Буяльский, тоже хороший футболист. Малиновский, Шапаренко. Это все люди под сборную. Есть конкуренция.

А еще молодежь может прибавить. На мой взгляд, Малиновский еще не полностью раскрылся в сборной. У него потенциал еще больше. Мы о нем уже забыли, а он тоже был лидером команды Шевченко.